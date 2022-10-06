Глава TotalEnergies счел «плохой идеей» потолок цен на нефть из России

Он добавил, что компания продолжит покупать СПГ из России, пока не введут санкции

Введение Евросоюзом предельных цен на российскую нефть является «плохой идеей». Об этом заявил генеральный директор французской компании TotalEnergies Патрик Пуянне на Форуме энергетической разведки в Лондоне, передает Bloomberg.

«Я думаю, что на самом деле это плохая идея. На самом деле это способ вернуть лидерство [президенту России] Владимиру Путину, а я бы никогда этого не сделал», — сказал он.

Пуянне отметил, что TotalEnergies продолжит импортировать сжиженный природный газ (СПГ) из России до тех пор, пока не будут введены европейские санкций в отношении топлива. «Если будут введены санкции, мы немедленно остановимся», — заверил он (цитата по Reuters).

Total Energies заключила контракт с российской компанией «Ямал СПГ» на 4 млн тонн в год, рассчитанный до 2032 года.

Гендиректор Total Energies подчеркнул, что компания не инвестирует в новые проекты в России.

TOTAL S.A. занимается разведкой, производством, транспортировкой, переработкой и продажей нефти и природного газа, а также управляет химическим подразделением по производству полипропилена, полиэтилена, полистирола, резины, краски, чернил, клея и смолы.

Еврокомиссия сейчас готовит восьмой пакет санкций против России. 4 октября издание Politico сообщило, что постоянные представители стран — членов ЕС достигли договоренности по содержанию санкций. В числе согласованных мер, по данным издания, — потолок цен на российскую нефть.

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Новые ограничения будут означать, что судоходным и страховым компаниям запретят транспортировать или страховать нефть из России, если цена, по которой она продается, выше установленного потолка. Пределом будет цена, по которой российская нефть продается в Азии — она на 30% ниже текущих цен на нефть в Европе.

Вице-премьер Александр Новак 5 октября заявил, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые прибегнут к нерыночным ограничениям, в частности, введение потолка цен на топливо. «Мы будем продолжать поставлять только тем, кто обеспечивает рыночные механизмы ценообразования», — подчеркнул он.