Глава TotalEnergies счел «плохой идеей» потолок цен на нефть из России

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 октября
EUR ЦБ: 58,06 (+1,89) Инвестиции, 05 окт, 16:23
Курс доллара на 6 октября
USD ЦБ: 59,4 (+0,61) Инвестиции, 05 окт, 16:23
Минцифры предложило дать отсрочку учителям информатики в школах Политика, 00:41
Южная Корея и Япония сообщили о запуске КНДР баллистической ракеты Политика, 00:37
Bloomberg узнал об отмене ареста «яхты Кузьмичева» во Франции Бизнес, 00:24
Ученый на примере Lego объяснил идею, за которую дали Нобелевку по химии Технологии и медиа, 00:19
Посол рассказал о «крохах» контактов с США по космосу и Сирии Политика, 00:16
Глава TotalEnergies счел «плохой идеей» потолок цен на нефть из России Бизнес, 00:10
Месси побил рекорд Лиги чемпионов Спорт, 00:06
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Как платить налоги мобилизованным. Инструкция Экономика, 00:00
Климатическая азбука: запуск рынка углеродных единиц в России РБК и Газпромбанк, 05 окт, 23:59
«Реал» с украинским вратарем обыграл донецкий «Шахтер» в Лиге чемпионов Спорт, 05 окт, 23:59
Власти Орловской области «приостановили» мобилизацию Политика, 05 окт, 23:39
На Камчатке умер последний в России носитель алеутского языка Общество, 05 окт, 23:33
Иностранцев при обмене прав на российские обяжут окончить автошколу Общество, 05 окт, 23:29
Лай и вой: как заставить хозяев собак брать ответственность за питомца Партнерский проект, 05 окт, 23:10
Война санкций ,  
0 

Глава TotalEnergies счел «плохой идеей» потолок цен на нефть из России

Глава TotalEnergies счел «плохой идеей» введение потолка цен на нефть из России
Он добавил, что компания продолжит покупать СПГ из России, пока не введут санкции

Введение Евросоюзом предельных цен на российскую нефть является «плохой идеей». Об этом заявил генеральный директор французской компании TotalEnergies Патрик Пуянне на Форуме энергетической разведки в Лондоне, передает Bloomberg.

«Я думаю, что на самом деле это плохая идея. На самом деле это способ вернуть лидерство [президенту России] Владимиру Путину, а я бы никогда этого не сделал», — сказал он.

Пуянне отметил, что TotalEnergies продолжит импортировать сжиженный природный газ (СПГ) из России до тех пор, пока не будут введены европейские санкций в отношении топлива. «Если будут введены санкции, мы немедленно остановимся», — заверил он (цитата по Reuters).

Total Energies заключила контракт с российской компанией «Ямал СПГ» на 4 млн тонн в год, рассчитанный до 2032 года.

Гендиректор Total Energies подчеркнул, что компания не инвестирует в новые проекты в России.

TOTAL S.A. занимается разведкой, производством, транспортировкой, переработкой и продажей нефти и природного газа, а также управляет химическим подразделением по производству полипропилена, полиэтилена, полистирола, резины, краски, чернил, клея и смолы.

Еврокомиссия сейчас готовит восьмой пакет санкций против России. 4 октября издание Politico сообщило, что постоянные представители стран — членов ЕС достигли договоренности по содержанию санкций. В числе согласованных мер, по данным издания, — потолок цен на российскую нефть.

Читайте на РБК Pro
Pro
Что делать сотрудникам, если нарушены их права при частичной мобилизации
Инструкции
Pro
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС Какие документы нужны для отсрочки и какие выплаты ждать мобилизованным
Статьи
Pro
Фото: Михаил Метцель / ТАСС Что сейчас покупают на Wildberries: рейтинг поставщиков
Исследования
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Почему у вас никогда не получится выучить китайский язык
Статьи
Pro
Какие траты придется нести компаниям при подготовке к мобилизации
Инструкции
Pro
Фото: Rusal Почему решение «Русала» о выплате дивидендов не вдохновило инвесторов
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Деглобализация-2022: почему мир раскалывается на части и что будет дальше
Статьи
Pro
Как вести деловую переписку: объясняют Ильяхов и Сарычева
Саммари

Новые ограничения будут означать, что судоходным и страховым компаниям запретят транспортировать или страховать нефть из России, если цена, по которой она продается, выше установленного потолка. Пределом будет цена, по которой российская нефть продается в Азии — она на 30% ниже текущих цен на нефть в Европе.

Вице-премьер Александр Новак 5 октября заявил, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые прибегнут к нерыночным ограничениям, в частности, введение потолка цен на топливо. «Мы будем продолжать поставлять только тем, кто обеспечивает рыночные механизмы ценообразования», — подчеркнул он.

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
потолок цен на нефть Россия
Материалы по теме
Новак пообещал не поставлять нефть в страны, которые введут потолок цен
Бизнес
Euractiv назвал единственную страну, выступающую против потолка на нефть
Политика
США исключили вторичные санкции при ограничении цены на российскую нефть
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter