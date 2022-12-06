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«Аврора» заявила о возможности летать на зарубежных самолетах еще 10 лет

Самолеты Airbus A319, которые использует дальневосточная авиакомпания «Аврора», еще десять лет будут летать «без проблем», утверждает ее глава Константин Сухоребрик. Западные санкции запрещают поставку авиатехники в Россию
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Гендиректор единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик утверждает, что она может продолжить летать на иностранных самолетах еще десять лет, несмотря на западные санкции.

«Если ситуация не будет ухудшаться и мы найдем пути, как ее поддерживать, то наши магистральные A319 еще десять лет будут летать без проблем. А дальше эти самолеты просто постареют», — заявил топ-менеджер РБК.

Полный текст интервью читайте на сайте РБК 7.00 мск 6 декабря.

Еще в конце февраля Евросоюз в ответ на начало военной спецоперации России на Украине запретил продажу самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям. Им также нельзя оказывать услуги по страхованию и техническому обслуживанию. По словам Сухоребрика, «Аврора» стала «более бережно» относиться к иностранным самолетам и пока не наблюдает особых проблем с комплектующими. «Например, по самолетам Airbus A319 у нас практически нет опасений, поставка запчастей налажена», — сказал он, отказавшись раскрыть детали.

В конце марта глава Минтранса Виталий Савельев заявил, что российские авиакомпании лишились 10% импортных самолетов, потому что западные санкции также предполагали возврат техники (в основном Airbus и Boeing) собственникам — лизинговым компаниям, поэтому компании столкнулись с арестом самолетов при полетах за рубеж. «Аврора» так лищилась самолета A319. «Эта машина была на техобслуживании за рубежом, нам ее просто не отдали, контракт с нами был разорван», — комментирует ее гендиректор.

Все оставшиеся самолеты Airbus «Аврора» перерегистрировала в России. «Мы поступили в соответствии с российским регулированием, но машины все равно принадлежат лизинговым компаниям. Сейчас ситуация патовая, уровень принятия решений — межправительственный», — отмечает Сухоребрик. По данным Росавиации, совокупный парк единого дальневосточного перевозчика состоит из почти 130 воздушных судов, включая 20 импортных самолетов самой «Авроры».

Глава компании ожидает начало поставок новых самолетов российского производства после 2024 года.

 

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Теги
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко, Артём Кореняко Артём Кореняко
Аврора санкции Дальний Восток
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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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