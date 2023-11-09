Минпромторг предложил выделять российское вино в меню ресторанов

Минпромторг вернулся к идее выделять российское вино в меню ресторанов. Ранее власти уже предлагали ввести преференции для российских вин в магазинах и общепите, но участники рынка сомневались в эффективности такого продвижения

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Российских рестораторов могут обязать выделять российские вина в винных картах. С таким предложением на Втором Российском винодельческом форуме выступил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, передает корреспондент РБК.

Представленность российского вина в винных картах ресторанов в крупных городах уже выросла почти в три раза. Но этого, по мнению Евтухова, все равно недостаточно: он считает, что российскому вину нужно специальное позиционирование — оно должно занимать первые места в меню или иметь специальные отметки, а также быть представлено в определенной пропорции от меню.

«Многие рестораторы уже идут этим путем, но далеко не все, и мы считаем, что, наверное, надо рассмотреть все-таки изменения в законодательство — либо в закон о виноградарстве и виноделии, либо в закон о торговле. Надо подумать, чтобы в российских винных картах российское вино было представлено в обязательном порядке в какой-то пропорции», — заявил Евтухов.

Подобные преференции для отечественного вина российские власти обсуждают уже не первый год. Так, в 2017 году тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев, по информации РБК, поручал Минсельхозу рассмотреть возможность введения не менее 30% квоты для отечественной винодельческой продукции в магазинах, ресторанах и других заведениях сегмента HoReCa. С такой просьбой к премьеру обращалась саморегулируемая организация «Ассоциация виноградарей и виноделов Крыма «Крымское бюро винограда и вина» (объединяет крупнейших производителей полуострова — «Массандру», «Инкерман», «Новый свет», «Золотую балку» и др.). А в 2019 году бывший вице-премьер Алексей Гордеев поручал Роспотребнадзору, Минсельхозу, Минпромторгу, Минфину и Минэкономики проработать вопрос о целесообразности установления новых требований к меню предприятиям общепита. Речь шла о выделении в меню российского вина и размещении его перед остальными наименованиями алкоголя. Но идея так и не была реализована. Некоторые рестораторы, а также импортеры алкоголя утверждали, что мера не поможет повысить популярность российских вин.

Президент федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров считает, что законодательно обязать рестораторов отдавать определенную пропорцию российскому алкоголю в винной карте невозможно, это можно сделать только экономическими преференциями. Например, можно стимулировать рестораторов расширять ассортимент российских вин, разрешив их продажу без лицензии с учетом того, что его оборот уже контролируется через Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС).

В июле этого года в рамках специальных экономических мер в ответ на западные санкции российское правительство увеличило ставку ввозных таможенных пошлин на вино из «недружественных стран» (в список таких государств входят в том числе США и все страны Евросоюза) с 12,5 до 20%. Как отмечали в Минэкономразвития, внутренний спрос на вино можно полностью обеспечить с помощью отечественных производителей, активно наращивающих поставки на внутренний рынок.

По данным Росалкогольтабакрегулирования, производство тихих вин в России в 2022 году увеличилось год к году на 10%, до 32,7 млн декалитров. Долю российской продукции на полках магазинов в Минпромторге оценивали в 50–55%, в Международной организации виноградарства и виноделия — в 46–47%.

РБК направил запрос в Минпромторг и Минсельхоз.