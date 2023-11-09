Власти предложили расширить «пилот» по гостевым домам на Алтай и Дагестан

В эксперимент по обелению гостевых домов, который начнется в 2024 году, нужно включить Алтай, Дагестан и Алтайский край, считают в Минэкономразвития. Но отельеры сомневаются, что это поможет вывести из тени гостиницы в жилых домах

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Министерство экономического развития предложило расширить перечень российских регионов, где пройдет эксперимент по легализации гостевых домов, включив в него еще три региона. Министерство предлагает включить в эксперимент республику Алтай, Дагестан и Алтайский край, следует из его отзыва на соответствующий законопроект, с которым ознакомился РБК.

Законопроект, предлагающий провести эксперимент по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах, был разработан группой депутатов, в числе которых — заместители председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко и Татьяна Лобач. Документ был внесен в Госдуму в июле 2023 года и предполагался к рассмотрению в осеннюю сессию.

В текущей версии законопроекта проведение эксперимента запланировано в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе с 1 апреля 2024 года до 31 декабря 2026 года, так как в этих регионах расположено большое количество индивидуальных жилых домов. Все гостевые дома в этих регионах должны будут войти в единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, который ведет Минэкономразвития, и получить уникальный номер. Реклама гостевого дома без указания регистрационного номера, включая объявления на сайтах агрегаторов, будет запрещена.

Необходимость эксперимента авторы законопроекта объясняют тем, что введенный правительством с 1 октября 2019 года запрет на предоставление гостиничных услуг в жилых помещениях многоквартирных домов поставил вопрос регулирования работы гостевых домов. Запрет существенно затруднил деятельность средствам размещения, находящимся в индивидуальных жилых домах, которые предоставляют услуги туристам, говорится в пояснительной записке к документу. При этом в документе отмечается, что действующим регулированием не запрещается нахождение средств размещения в жилых домах, частях жилых домов. Отсутствие регулирования «негативно влияет на уровень обеспечения защиты прав потребителей, их безопасность, создает правовую неопределенность в вопросе предъявляемых к собственникам таких средств размещения требованиям, приводит к потерям бюджета», — сказано в пояснительной записке.

Минэкономразвития поддержало эксперимент, так как он позволит вывести из «теневого рынка» оказание гостиничных услуг в гостевых домах, стимулирует развитие туризма и повысит качество гостиничных услуг, следует из отзыва министерства на подготовленный депутатами законопроект. Но в министерстве считают, что инициатива нуждается в дополнении: помимо расширения перечня регионов, Минэкономразвития предложил также дополнить законопроект положениями, регламентирующими особенности проведения классификации гостевых домов, а оценку соответствия возложить непосредственно на владельцев.

Что депутаты предлагают считать гостевым домом Гостевым домом предлагается считать средство размещения, представляющее собой индивидуальный жилой дом или его часть, в котором предоставляются номера для гостиничных услуг. Общая площадь гостевого дома не должна превышать 1 тыс. кв метров, количество номеров — не больше 15, и он должен соответствовать категории «без звезд».

Что говорят об эксперименте участники рынка

Проблема регулирования рынка гостевых домов в России обсуждается властями и бизнесом не первый год. В 2021 году законопроект о легализации деятельности гостевых домов разрабатывал Ростуризм, но он был упразднен осенью 2022 года, а его функции переданы Минэкономразвития. По данным Ростуризма, в 2022 году в России полулегально работали гостевые дома на 150 тыс. мест — планировалось, что изменения позволят их стандартизировать и ввести в правовое поле.

Большое число отдыхающих в Краснодарском крае останавливаются именно в частном секторе, например в частных мини-гостиницах, которые не учитываются как официальные средства размещения, ранее обращал внимание гендиректор сочинского санатория «Знание» Дмитрий Богданов. На Северном Кавказе, Алтае, в Крыму и Краснодарском крае десятки тысяч гостевых домов, которым уже давно требуется регулирование, отмечает президент общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков. По его словам, это позволит решить проблему недобросовестной конкуренции между классифицированными средствами размещения, которые соблюдают все меры Роспотребнадзора, МЧС, ФМС, платят «белые» зарплаты и налоги, и гостевыми домами, которые находятся в серой с точки зрения законодательства зоне.

Законопроект об эксперименте никак не поможет выводу из тени средств размещения в жилых домах, а еще сильнее размоет границу между гостиницами и негостиничными средствами размещения, считает сопредседатель Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья Наталья Петровская. В организации, в частности, указывают на неточности в законопроекте, которые касаются возможностей оказания гостиничных услуг. Так, авторы законопроекта исходят из того, что в настоящее время не запрещено оказание гостиничных услуг в индивидуальных жилых домах, поэтому предполагают, что индивидуальный жилой дом, в котором оказываются гостиничные услуги, и является гостевым домом. Но в действительности по закону «Об основах туристской деятельности» гостиничные услуги могут оказываться только в гостиницах — иные, негостиничные средства размещения, предоставлять их не могут, а кроме этого вызывают вопросы и другие положения законопроекта, отмечают в Лиге хостелов.

Что говорят регионы

Власти Краснодарского края эксперимент по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах поддерживают — он позволит легализовать в регионе около 4 тыс. средств размещения, заявили РБК в пресс-службе регионального министерства курортов, туризма и олимпийского наследия.

С необходимостью принятия такого законопроекта соглашался в октябре этого года и министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, передавала РБК слова министра его пресс-служба. По оценкам Волченко, в Крыму работает около 9 тыс. гостевых домов «в разной степени легальности». В результате эксперимента в легальный оборот в курортном регионе могут быть введены около 70 тыс. номеров — это даст «более чем ощутимый экономический эффект и позволит предпринимателям претендовать на меры поддержки, работать с туроператорами, давать о себе информацию и рекламу, а также принесет ощутимые поступления в бюджет не только в туристической сфере, но и в смежных отраслях», отмечал Волченко. Целесообразным, по мнению министра, было бы и создание отдельного реестра гостевых домов, «так как речь идет не о нежилых помещениях, которыми являются гостиницы, а о жилых домах, но опять же — это площадка для обсуждения». Кроме этого, он предлагал дать больше полномочий субъектам, например, по определению критериев для гостевых домов, потому что у каждого есть своя специфика в зависимости от региона

В Горном Алтае работает около 400 гостевых домов, при этом более половины средств размещения находятся в «серой» зоне, которые не учитываются в официальной статистике и не регистрируются в налоговых органах, ответили в пресс-службе министерства туризма Алтая. Несмотря на то, что количество коллективных средств размещения в регионе ежегодно увеличивается, они не охватывают весь турпоток, и огромную роль для размещения туристов продолжают играть «зеленые» или «сельские дома», указывают в пресс-службе. «Предусмотренные в рамках данного законопроекта меры будут способствовать легализации теневого сектора и позволят пополнить бюджет региона за счет налоговых поступлений от легализованных гостиничных домов, а также повысить качество предоставляемых туристам услуг», — добавили в минтуризма.

РБК направил запрос в министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана. В управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности отказались от комментариев.