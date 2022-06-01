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«Ведомости» сообщили о риске дефицита тренажеров в фитнес-клубах

В компаниях отрасли рассказали, что европейские и американские бренды столкнулись с логистическими трудностями из-за санкций. Проблема в основном касается электронных кардиотренажеров, которые в России не производят
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Российские фитнес-клубы в ближайшее время могут столкнуться с дефицитом тренажеров, рассказали «Ведомостям» представители отрасли.

По словам Георгия Корягина, директора Hasttings, которая производит и поставляет тренажеры, некоторые иностранные бренды уже прекратили поставки в Россию, а другие столкнулись с логистическими трудностями. Представитель MFitness (дистрибьютор компании Precor) Валерий Чистяков указал, что проблемы коснулись, в частности, поставок из США. При этом Корягин говорит, что импорт тренажеров в том числе европейских и американских брендов идет в основном из Китая. Товар стало сложнее оплачивать из-за трудностей с покупкой валюты, пояснили в компании Spirit.

Сейчас есть проблемы и с запчастями, сообщила президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина: из-за их отсутствия у 15% фитнес-клубов простаивает кардиооборудование. Корягин спрогнозировал серьезный дефицит кардиотренажеров к декабрю.

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Фото:Joe Raedle / Getty Images

Складские запасы электронных тренажеров премиум-брендов (таких как Life Fitness и Technogym) сейчас минимальны, заявил эксперт. Тренажеры с электроникой в России не производят из-за сложностей с производством чипов и других высокотехнологичных компонентов, отметил Корягин. При этом механические беговые дорожки и силовые тренажеры российские компании производить могут. Силина сказала, что отечественные поставщики готовы включиться в импортозамещение, но в области производства специальных металлических комплектующих и электронных плат управления им нужна поддержка государства. На создание полного цикла, по ее оценкам, понадобится около пяти лет.

Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что предотвратить острый дефицит оборудования поможет параллельный импорт. С ним не согласился Корягин: по его мнению, механизм закупки тренажеров через другие страны сильно увеличит их стоимость, проще заказывать тренажеры азиатских марок.

Трудности с поставками товаров из-за рубежа связаны с санкциями, введенными ЕС, США и другими государствами против России из-за военной операции на Украине. При этом спортивное оборудование под ограничения не попало, его экспорт в Россию разрешен.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
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