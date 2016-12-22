Минфин США отметил предложенные Rusal и En+ изменения в управлении

Ведомство продлило срок завершения сделок с попавшими под санкции группой ГАЗ, Rusal и En+. Компании предлагают «значительные изменения» в своем корпоративном управлении, пояснили в министерстве. Минфин США эти идеи рассмотрит

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Американское Министерство финансов объяснило свое решение продлить срок завершения сделок и операций с акциями и долговыми инструментами российских компаний En+, UC Rusal и группой ГАЗ. Все они, по информации ведомства, «предлагают существенные изменения в [своем] корпоративном управлении».

Подобные перемены, как отметили в Минфине США, «могут привести к значительным изменениям в контроле над этими организациями». «Поскольку обзор этих комплексных предложений продолжается, управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США продлевает срок действия соответствующих лицензий [на завершение сделок] до 7 января», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

РБК направил запрос представителю En+ и его основному акционеру Олегу Дерипаске, который также контролирует группу ГАЗ.

Срок действия этих документов американское министерство продлило ранее 9 ноября. Под санкции En+, UC Rusal и группа ГАЗ попали в апреле. Тогда же в черном списке Соединенных Штатов оказался российский бизнесмен Олег Дерипаска, который контролировал эти компании. Изначально контрагентов En+, UC Rusal и группы ГАЗ американские власти обязали завершить все сделки с ними до 5 июня, а инвесторов — избавиться от акций и долговых обязательств до 7 мая. Однако затем Минфин несколько раз переносил крайние сроки.​

В апреле американское Министерство финансов допустило исключение UC Rusal из-под санкций. В таком случае, как отмечали в ведомстве, свои 48% акций компании должна была продать группа En+ Олега Дерипаски. После этого российский предприниматель покинул совет директоров компании En+, а затем и совет директоров UC Rusal. Контрольный пакет группы ГАЗ (61,05% уставного капитала) в настоящий момент принадлежит «Русским машинам» Олега Дерипаски (он владеет 65,56% компании). В июне Bloomberg сообщал, что предприниматель обсуждает продажу части своей доли в группе ГАЗ, чтобы вывести ее из-под санкций.