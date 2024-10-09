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В России предложили создать единый бренд картофеля

Внешний вид картофеля важен для ретейлеров, но для потребителей важнее вкус отечественного продукта, убеждены в Картофельном союзе. Производители предлагают продвигать его под единым брендом «Ваш вкусный картофель»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Союз участников рынка картофеля и овощей (Картофельный союз) предлагает начать продвигать в торговых сетях картофель российской селекции под единым брендом. Об этом заявила руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина на сессии XXVI Российской агропромышленной выставки «Золотая осень 2024», передает корреспондент РБК.

Торговые сети при отборе картофеля больше обращают внимание на его внешний вид, тогда как потребители оценивают в первую очередь его вкусовые качества, и эта разница сказывается на потреблении, говорит Губина: «От вкуса мы ушли, а он [картофель] должен быть вкусный».

Преимущество российской селекции в том, что наш отечественный картофель адаптирован под вкусы местных потребителей. «Конечно, мы хотим выращивать то, что будет покупаться. И для продвижения наших сортов мы предлагаем ввести общий бренд», — заявила глава Картофельного союза.

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У производителей достаточно картофеля российской селекции, но объемы отдельно взятого сорта не позволяют дать торговым сетям объемы, необходимые для продвижения его как бренда. «Василий Викторович в [агрохолдинге] «Дары Малиновки» выращивает «Красу Мещеры» (сорт картофеля. — РБК), а мы в АО «Озеры», например, выращиваем «Евпатий». И объем сортов не позволит распространить на всю нашу страну ни «Красу Мещеры», ни «Удачу», ни «Евпатий», — объясняет Губина. — Но этот сорт российской селекции уже есть. И мы предлагаем его положить на полку под единым отраслевым брендом».

Союз предлагает назвать общеотраслевой бренд «Ваш вкусный картофель». «Этот единый бренд мы предлагаем обозначить слоганом «Ешь больше, живи дольше», потому что картофель надо выводить из пограничной категории вредного продукта. Он очень полезен, если его правильно потреблять, потому что водка и селедка при вареном картофеле фон портят», — отмечает Губина.

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Картофель под общим брендом должен быть фасованный, а не весовой, в упаковке (например, в сетке-зашивке) с единым внешним видом, на которой обязательно должна быть маркировка с названием сорта и наименования поставщика-производителя. На упаковке должно быть уточнение, для чего продукт предназначен — для варки, жарки, запекания или тушения. «И самое главное — указание, что это «Ваш вкусный картофель». Пусть он будет пока не мытый, потому что мы будем тренироваться с этим картофелем, но просто сухой, красивый и чистенький», — подчеркивает Губина.

Идея введения общего отраслевого бренда картофеля уже обсуждается с участниками рынка и некоторыми ретейлерами. От одной из сетей уже есть предложение положить такой картофель на премиум-полку, говорит Губина: «Думаю, это будет воспринято потребителем очень хорошо».

«Дорожную карту» по внедрению единого бренда Картофельный союз планирует разработать этой зимой, уточнила РБК глава организации. Для этого будут определяться сорта, которые могут быть выращены в следующем году под единый бренд. Производители, со своей стороны, готовы будут предложить каждой сети отбирать на дегустацию картофель по принципу вкусный/невкусный для разных категорий (варки, жарки, запекания или тушения).

Первая продукция под единым брендом может появиться на полках уже осенью 2025 года, уточнила Губина РБК.

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Торговая сеть «Магнит», в свою очередь, фиксирует, что сейчас 63% потребителей не знают сорт приобретаемого ими картофеля — эта информация важна лишь для 10% респондентов, которые принимали участие в ее исследовании (оно было также презентовано в рамках выставки «Золотая осень»). При выборе картофеля потребители в первую очередь обращают внимание на внешний вид (69% опрошенных), его цену (65%), а также размер (43%). Большинство потребителей — 79% — чаще покупают картофель среднего размера, а во внешнем виде обращают внимание на отсутствие пятен, указывающих на то, что картофель начал портиться, отсутствие повреждений и зелени на кожуре. Почти половина опрошенных (49%) предпочли бы, чтобы в магазинах продавали только российскую картошку, а 51% хочет иметь возможность выбора между отечественной и импортной.

Потребление картофеля в России по итогам 2023 года выросло, фиксировал Росстат в докладе о потреблении продуктов питания в российских домохозяйствах. Рост потребления в годовом выражении составил 4,5% — почти до 55 кг на человека. При этом ранее, по крайней мере с 2018 года, ежегодное потребление картофеля снижалось. В целом же россияне, по данным статистики, увеличили в 2023 году потребление овощей до рекордного уровня — на 2,5% к 2022-му, до 106,6 кг в среднем на человека.

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Елена Сухорукова Елена Сухорукова
картофель бренд сельхозпродукция торговые сети
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