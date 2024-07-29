Экс-партнер Slava Zaitsev подал в суд из-за бренда пива «Степан Разин»

Компания «Русские дизайнеры», ранее продававшая одежду бренда Slava Zaitsev, подала в суд на «Объединенные пивоварни — Холдинг». Она хочет выпускать одежду «Степан Разин», однако такая марка уже есть — под ней выпускается пиво

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Компания «Русские дизайнеры» обратилась в суд по интеллектуальным правам с иском к «Объединенные пивоварни — Холдинг» (ОПХ), следует из картотеки арбитражных дел. Из материалов иска следует, что компания хочет досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «Степан Разин» в связи с его неиспользованием. В ОПХ подтвердили РБК, что иск «Русских дизайнеров» связан с этой маркой. Связаться с «Русскими дизайнерами» не удалось.

«Степан Разин» — один из старейших российских пивных брендов. Изначально пиво под этой маркой выпускалось на пивоваренном заводе имени Степана Разина в Санкт-Петербурге, основанном в конце XVIII века, а в 2007 году вошедшем в состав российского подразделения голландской Heineken. Впоследствии иностранный холдинг продал предприятие, а производство «Степана Разина» перенес на свою другую площадку.

В 2016 году пиво «Степан Разин» получило статус официального пива футбольного клуба «Зенит» — соответствующий контракт с Heineken был подписан на три года. В 2019 году «Зенит» и Heineken продлили сотрудничество еще на три года. В марте 2022 года, после начала российской специальной военной операции на Украине, Heineken приостановила производство и реализацию пива, а в августе 2023 года продала свой российский бизнес Arnest Group, производителю лака для волос «Прелесть» и инсектицида «Дихлофос». Та, в свою очередь, переименовала пивоваренную компанию в «Объединенные пивоварни — Холдинг», в портфель которой перешел и «Степан Разин».

ООО «Русские дизайнеры», согласно данным СПАРК, в 2014 году зарегистрировали Сергей и Елена Бирюзовы, с 2017 года его единственный собственник — Степан Разин. До января 2024 года у компании было право на использование бренда Slava Zaitsev men's wear — магазин с соответствующей коллекцией был в московском торговом центре «Рига Молл». Выручка «Русских дизайнеров» в 2023 году составляла 36,5 млн руб., чистая прибыль — 6,9 млн руб.

В сентябре 2023 года «Русские дизайнеры» подали заявку на регистрацию товарного знака «Степан Разин» по классу одежды, обуви и аксессуаров, которая до сих пор находится на рассмотрении.

В пресс-службе ОПХ отметили, что иск связан «с необходимостью регистрации товарного знака на категорию товаров и услуг, которые не предполагают производство пива и напитков». Там добавили, что ОПХ и «Русские дизайнеры» находятся в поиске «наиболее оперативного способа урегулирования ситуации в досудебном порядке». «Обе стороны настроены на решение вопроса в ходе переговорного процесса и на отзыв искового заявления», — добавили в ОПХ.

Впрочем, факт подачи иска говорит о том, что урегулировать спор в досудебном порядке не получилось, считает руководитель судебно-претензионного направления компании «Онлайн Патент» Александра Пелих. Направить претензию ответчику в обязательно досудебном порядке «Русские дизайнеры» должны были перед подачей иска, поясняет она.

Суд может удовлетворить требования «Русских дизайнеров», если компания докажет свою заинтересованность в производстве товаров под спорной маркой по заявленным классам — одежда, обувь, сумки, услуги по пошиву и другие, продолжает Пелих. В свою очередь, ОПХ, чтобы отстоять марку, нужно доказать ее использование именно по тем классам, по которым хотят зарегистрировать бренд «Русские дизайнеры», говорит юрист. Производство пива, которым занимается ответчик, не будет учитываться, поскольку исковые требования не касаются этой категории, добавляет она.