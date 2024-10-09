Возглавляемый Машковым Союз театральных деятелей поспорит за отель в Ялте

Союз театральных деятелей, который в конце 2023 года возглавил Владимир Машков, намерен стать единственным собственником отеля «Актер» в Ялте. Через суд он уже добился ограничений для совладельца курортного комплекса

Фото: akteryalta.ru

Союз театральных деятелей (СТД) попросил крымский арбитражный суд исключить компанию «Еленев хаус» из состава владельцев курортного комплекса «Парк-отель «Актер», расположенного на улице Дражинского в Ялте. Об этом говорится в определении суда, опубликованном в картотеке арбитражных дел в начале октября. Там же сказано, что заявление было подано 30 сентября, а уже через день суд принял его к производству.

В пресс-службе Союза театральных деятелей и «Еленев хаус» на запросы РБК не ответили на момент публикации.

С чем связан спор

Из определения суда следует, что СТД хочет пересмотреть состав акционеров компании «Дом творчества «Актер», на балансе которой находится гостиница. По данным СПАРК, эта фирма с 2014 года принадлежит союзу (52,99%) и компании «Еленев хаус» (47,01%). С тех пор доли сторон в ней не менялись, а ее генеральным директором долгое время выступал бывший собственник «Еленев хаус» Владимир Емельянов. Связаться с ним РБК не удалось.

СТД в своем заявлении просит суд лишить «Еленев хаус» доли в гостинице и передать ее оставшемуся акционеру, говорится в материалах дела. Истец также направил ходатайство о введении обеспечительных мер в отношении спорной доли. Организация обосновала это тем, что «Еленев хаус» завладела акциями «Дома творчества «Актер» неправомерным путем. Кроме того, в документе она указала и на имеющиеся подозрения в недобросовестности действий непосредственно Емельянова. В чем они заключаются, там не раскрывается.

Крымский арбитраж требование Союза театральных деятелей относительно введения обеспечительных мер удовлетворил, сказано в определении суда. Он запретил «Еленев хаус» принимать какие-либо решения, связанные с управлением отелем, и выводить средства, предназначенные для него, а также удовлетворил требование об аресте доли в компании. «Обеспечительные меры связаны с предметом иска, соразмерны заявленным требованиям и не препятствуют осуществлению нормальной деятельности компании», — резюмировал суд. Другие подробности иска в его определении не раскрываются. Следующее заседание состоится 17 октября, следует из информации в картотеке.

Что такое парк-отель «Актер»

Изначально на этой территории находилась дача городского главы Ялты Артемия Еленева, построенная в 1905 году. Здание по форме напоминало туфельку, что делало его одним из наиболее узнаваемых в городе. Дом чиновника и соседнюю усадьбу Лутковских в разное время посещали певец Федор Шаляпин, поэт Николай Гумилев, писатели Максим Горький и Александр Серафимович. В 1920-х годах здание было передано местному Союзу профсоюзов, а после Великой Отечественной войны в нем был открыт детский областной санаторий «Крым».

В 1956 году в Ялту из Алупки был переведен Дом творчества «Актер», в котором обычно отдыхали театральные деятели и их семьи. Под размещение этого санатория была выделена площадка, где располагалась дача Еленева. С тех пор на ней появились новые корпуса и сооружения. На сегодняшний день комплекс расположен на земельном участке общей площадью 2,8 га, а в его состав входят апартаменты со структурой гостиничного обслуживания, отель на 56 номеров, пляж, парк, SPA-центр и ресторан.

Чем известны собственники гостиницы

Сейчас комплекс принадлежит АО «Дом творчества «Актер», которое было создано в ноябре 2014 года. Изначально доли в нем принадлежали СТД и зарегистрированной на Украине фирме «Еленев хаус», которая впоследствии передала свою долю одноименной российской компании. В СПАРК есть и украинское АО «Дом творчества «Актер», созданное в 2004 году. Его собственники, по данным базы, совпадали с владельцами российского юридического лица.

Сама «Еленев хаус», согласно данным СПАРК, через ООО «Аспект М-94» с 2021 года принадлежит Екатерине Сургайло. Прежним ее владельцем был Владимир Емельянов, который до 2 октября этого года занимал должность генерального директора Дома творчества «Актер». Но после начала судебных разбирательств руководитель компании изменился. Им стал Александр Новокшонов, который также возглавляет фирму «Гранд отель Аквамарин ру» (у нее на балансе находится пятизвездочный санаторно-курортный комплекс Aquamarine в Севастополе). Эту компанию, согласно данным СПАРК, в 2014 году учредили Людмила и Павел Лебедевы (последний в 2012–2014 годах занимал пост министра обороны, а в 2016 году был объявлен в розыск Генпрокуратурой Украины, писало севастопольское издание ForPost). Сейчас собственники «Гранд отель Аквамарин ру» не раскрываются.

Союз театральных деятелей, основанный в 1877 году, объединяет представителей театральных профессий. Его основные цели — содействие развитию театрального искусства, оказание помощи российским театрам и театральным школам, защита интересов творческих работников театра, а также создание необходимых условий творческого труда. Союз объединяет более 25 тыс. человек и насчитывает 79 региональных организаций. В декабре 2023 года председателем СДТ стал народный артист России и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков. РБК направил запросы Машкову и в Театр Олега Табакова.

Как юристы оценивают перспективы спора

Подобные иски могут быть поданы при наличии существенных нарушений у акционера-ответчика и различных фактов причинения вреда компании, объясняет старший юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Павел Григорьев. Поводом для требования исключить из акционеров может быть и грубое неисполнение обязанностей, которые предусмотрены законом и учредительными документами. Эксперт также напоминает, что пленум Верховного суда своим определением от июня 2015 года конкретизировал эти условия. Так, судебная инстанция разрешила причислять к нарушениям исключаемого акционера систематическое уклонение от участия в общих собраниях без уважительных причин, недобросовестное совершение сделок в ущерб интересам компании, экономически необоснованное увольнение всех работников, уточняет юрист. Действующее законодательство и акты Верховного суда содержат довольно широкий список условий, при наличии которых подобные требования удовлетворяются, резюмирует Григорьев.

Дела об исключении участников или акционеров — достаточно редкая категория процессов, которые в основном встречаются в рамках корпоративных конфликтов, говорит Святослав Орлов из коллегии адвокатов Pen & Paper. В них суды практически всегда отказывают в удовлетворении требований, ссылаясь на различные основания, объясняет адвокат. По его словам, чаще всего они констатируют, что обе стороны допускали те или иные нарушения в рамках возникшего конфликта и ни одна из них не является добросовестной. Кроме того, суды обычно делают вывод, что участники не исчерпали иные способы разрешения спора, добавляет он. С учетом имеющейся практики шансы на удовлетворение иска Союза театральных деятелей невелики, полагает эксперт.