Московский особняк бывшей жены Семена Могилевича продадут на торгах

Особняк бывшей жены бизнесмена Семена Могилевича, которого разыскивает ФБР, продадут на торгах. Здание на Таганке, которое является объектом культурного наследия, было изъято у Галины Телеш в 2020 году из-за отсутствия реставрации

Главный дом городской усадьбы Е.М. Кулакова, Москва (Фото: сервис Google Street View)

Департамент Москвы по конкурентной политике выставил на торги здание «Главного дома городской усадьбы Кулакова», расположенного на Верхней Радищевской улице недалеко от «Дома на Котельнической набережной» и станции метро Таганская. Соответствующую информацию РБК обнаружил на сайте электронной торговой площадки «Росэлторг».

Аукцион пройдет в середине августа этого года. Начальная цена лота составит 114,6 млн руб., он будет включать в себя здание общей площадью 654 кв. м и земельный участок под ним на 0,0497 га. Инициатором аукциона выступает департамент городского имущества, говорится в документации.

Объект культурного наследия на Верхней Радищевской улице, 8 находится в частной собственности, но был изъят у собственника по иску Мосгорнаследия в 2020 году, сообщили РБК в департаменте городского имущества (ДГИ). Заявочная кампания проводится с 27 июня по 1 августа 2024 года, добавили там.

Чем известен актив

Двухэтажный особняк на Верхней Радищевской улице был построен в середине XIX века. С 1810-х годов владельцем этой территории был московский купец Михаил Кулаков. Именно он отремонтировал главный корпус дома и построил служебные здания. Затем усадьба перешла купцу Ефрему Кулакову. При нем в 1830-е годы у главного здания появился второй этаж. В начале XX века в особняке разместилась женская гимназия имени Гавеман. А во времена СССР его использовали под административные и жилые цели. Сейчас «Главный дом городской усадьбы Кулакова» является выявленным объектом культурного наследия.

Из документации, опубликованной на «Росэлторге», следует, что сам объект был изъят у его последнего собственника в связи с неисполнением требований законодательства об охране объектов культурного наследия. Соответствующее решение было вынесено Таганским районным судом 17 сентября 2020 года. В нем говорится, что в 2015–2016 годах столичный департамент культурного наследия выявил факт неудовлетворительного состояния объекта. Особняк не эксплуатировался: у него был деформирован фундамент, имелись горизонтальные и вертикальные сквозные трещины в стенах, было нарушено покрытие кровли. В 2017 году ведомство подало к собственнику иск об обязательстве провести работы по сохранению объекта, тогда между сторонами было подписано мировое соглашение. Однако никаких действий в отношении здания так и не было предпринято, сказано в документе.

«Объект длительное время находился в неудовлетворительном состоянии, а собственник не принимал меры по его сохранению», — подтвердили РБК в департаменте городского имущества. В 2020 году Мосгорнаследие обратилось в суд для изъятия здания. Ответчик в свое оправдание ссылался на тяжелое материальное положение и отсутствие необходимых для проведения реставрационных работ денежных средств, а также указывал, что на момент судебного разбирательства заключил договор на реставрационные работы, выполнение которых «затягивается из-за эпидемиологической ситуации», следует из материалов суда. «Судом было принято решение об изъятии объекта у собственника для его последующей продажи на торгах и восстановления будущим владельцем. После поступления в ДГИ судебной документации объект был выставлен на торги», — сообщили в департаменте.

Кому принадлежало здание

В самом решении суда, которое размещено на торговой площадке, владелец актива скрыт. Однако из документа на сайте Мосгорсуда следует, что им была Галина Телеш — она выступала ответчиком по иску Мосгорнаследия. Галина Телеш — бывшая жена бизнесмена Семена Могилевича, известного также под именем Сергей Шнайдер и носившего фамилии Телеш, Саймон, Полагнюк и Суворов.

Семена Могилевича СМИ называли криминальным авторитетом. В СССР Могилевич был несколько раз осужден за спекуляцию и операции с валютой, а в начале 80-х эмигрировал из страны, в разные годы жил в Великобритании, США, Канаде и других.

В 2009 году американское Федеральное бюро расследований (ФБР) внесло бизнесмена в число наиболее опасных разыскиваемых преступников и назначило награду в размере $100 тыс. за информацию о нем. Телеканал CNN тогда отмечал, что Могилевич «имеет возможность посредством одного телефонного звонка влиять на мировую экономику». В то время бюро напоминало, что против Могилевича в 2002–2003 годах в суде штата Пенсильвания были выдвинуты обвинения в рэкете, мошенничестве с ценными бумагами, электронном мошенничестве, мошенничестве с использованием почты и отмывании денег. Следствие считает, что с 1993 по 1998 год Могилевич возглавлял и контролировал компанию Mogilevich Enterprise, которая являлась объединением нескольких членов и сетей компаний более чем в 20 странах мира и организовала схему по обману инвесторов. В 2022 году ФБР увеличила награду за информацию, которая поможет найти и задержать бизнесмена, до $5 млн.

В России Могилевич проходил по делу о неуплате налогов сетью магазинов «Арбат Престиж» и был арестован в январе 2008 года как Сергей Шнайдер вместе с главой компании Владимиром Некрасовым. Следствие тогда заявило, что Некрасов при пособничестве Шнайдера в 2005–2006 годах уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 115 млн руб. В апреле 2011 года стало известно, что уголовное дело закрыто.

Семен Могилевич и Галина Телеш поженились в 1996 году, сообщала The Financial Thimes. Галина Телеш, по данным СПАРК, в 2003 году владела 34% в компании «Ринвэй». Этой структуре, в свою очередь, принадлежало 40% ОАО «Арбат Престиж».

Кто может выкупить объект

Стартовая цена особняка выглядит вполне разумной, рассуждает руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова. По ее словам, объект может заинтересовать небольшую компанию со штатом 20–40 человек под размещение офиса. Такие здания пользуются спросом также у представительств компаний из других регионов или посольств, говорит партнер «Ricci | Консалтинг и оценка» Яна Кузина. Первый этаж усадьбы потенциально может быть интересен и под размещение ресторана, полагает она. Белова не исключает, что здесь может появиться и шоурум.

Самому зданию, безусловно, потребуется реконструкция с заменой всей инженерной инфраструктуры, указывает Белова. Его редевелопмент, скорее всего, будет невозможен, рассуждает Кузина. В лотовой документации говорится, что стоимость работ по сохранению имущества составит 111,3 млн руб.