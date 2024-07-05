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Московский особняк бывшей жены Семена Могилевича продадут на торгах

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Эксклюзивы РБК
Особняк бывшей жены бизнесмена Семена Могилевича, которого разыскивает ФБР, продадут на торгах. Здание на Таганке, которое является объектом культурного наследия, было изъято у Галины Телеш в 2020 году из-за отсутствия реставрации
Главный дом городской усадьбы Е.М. Кулакова, Москва
Главный дом городской усадьбы Е.М. Кулакова, Москва (Фото: сервис Google Street View)

Департамент Москвы по конкурентной политике выставил на торги здание «Главного дома городской усадьбы Кулакова», расположенного на Верхней Радищевской улице недалеко от «Дома на Котельнической набережной» и станции метро Таганская. Соответствующую информацию РБК обнаружил на сайте электронной торговой площадки «Росэлторг».

Аукцион пройдет в середине августа этого года. Начальная цена лота составит 114,6 млн руб., он будет включать в себя здание общей площадью 654 кв. м и земельный участок под ним на 0,0497 га. Инициатором аукциона выступает департамент городского имущества, говорится в документации.

Объект культурного наследия на Верхней Радищевской улице, 8 находится в частной собственности, но был изъят у собственника по иску Мосгорнаследия в 2020 году, сообщили РБК в департаменте городского имущества (ДГИ). Заявочная кампания проводится с 27 июня по 1 августа 2024 года, добавили там.

Чем известен актив

Двухэтажный особняк на Верхней Радищевской улице был построен в середине XIX века. С 1810-х годов владельцем этой территории был московский купец Михаил Кулаков. Именно он отремонтировал главный корпус дома и построил служебные здания. Затем усадьба перешла купцу Ефрему Кулакову. При нем в 1830-е годы у главного здания появился второй этаж. В начале XX века в особняке разместилась женская гимназия имени Гавеман. А во времена СССР его использовали под административные и жилые цели. Сейчас «Главный дом городской усадьбы Кулакова» является выявленным объектом культурного наследия.

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Из документации, опубликованной на «Росэлторге», следует, что сам объект был изъят у его последнего собственника в связи с неисполнением требований законодательства об охране объектов культурного наследия. Соответствующее решение было вынесено Таганским районным судом 17 сентября 2020 года. В нем говорится, что в 2015–2016 годах столичный департамент культурного наследия выявил факт неудовлетворительного состояния объекта. Особняк не эксплуатировался: у него был деформирован фундамент, имелись горизонтальные и вертикальные сквозные трещины в стенах, было нарушено покрытие кровли. В 2017 году ведомство подало к собственнику иск об обязательстве провести работы по сохранению объекта, тогда между сторонами было подписано мировое соглашение. Однако никаких действий в отношении здания так и не было предпринято, сказано в документе.

«Объект длительное время находился в неудовлетворительном состоянии, а собственник не принимал меры по его сохранению», — подтвердили РБК в департаменте городского имущества. В 2020 году Мосгорнаследие обратилось в суд для изъятия здания. Ответчик в свое оправдание ссылался на тяжелое материальное положение и отсутствие необходимых для проведения реставрационных работ денежных средств, а также указывал, что на момент судебного разбирательства заключил договор на реставрационные работы, выполнение которых «затягивается из-за эпидемиологической ситуации», следует из материалов суда. «Судом было принято решение об изъятии объекта у собственника для его последующей продажи на торгах и восстановления будущим владельцем. После поступления в ДГИ судебной документации объект был выставлен на торги», — сообщили в департаменте.

Кому принадлежало здание

В самом решении суда, которое размещено на торговой площадке, владелец актива скрыт. Однако из документа на сайте Мосгорсуда следует, что им была Галина Телеш — она выступала ответчиком по иску Мосгорнаследия. Галина Телеш — бывшая жена бизнесмена Семена Могилевича, известного также под именем Сергей Шнайдер и носившего фамилии Телеш, Саймон, Полагнюк и Суворов.

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Семена Могилевича СМИ называли криминальным авторитетом. В СССР Могилевич был несколько раз осужден за спекуляцию и операции с валютой, а в начале 80-х эмигрировал из страны, в разные годы жил в Великобритании, США, Канаде и других.

В 2009 году американское Федеральное бюро расследований (ФБР) внесло бизнесмена в число наиболее опасных разыскиваемых преступников и назначило награду в размере $100 тыс. за информацию о нем. Телеканал CNN тогда отмечал, что Могилевич «имеет возможность посредством одного телефонного звонка влиять на мировую экономику». В то время бюро напоминало, что против Могилевича в 2002–2003 годах в суде штата Пенсильвания были выдвинуты обвинения в рэкете, мошенничестве с ценными бумагами, электронном мошенничестве, мошенничестве с использованием почты и отмывании денег. Следствие считает, что с 1993 по 1998 год Могилевич возглавлял и контролировал компанию Mogilevich Enterprise, которая являлась объединением нескольких членов и сетей компаний более чем в 20 странах мира и организовала схему по обману инвесторов. В 2022 году ФБР увеличила награду за информацию, которая поможет найти и задержать бизнесмена, до $5 млн.

В России Могилевич проходил по делу о неуплате налогов сетью магазинов «Арбат Престиж» и был арестован в январе 2008 года как Сергей Шнайдер вместе с главой компании Владимиром Некрасовым. Следствие тогда заявило, что Некрасов при пособничестве Шнайдера в 2005–2006 годах уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 115 млн руб. В апреле 2011 года стало известно, что уголовное дело закрыто.

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Семен Могилевич и Галина Телеш поженились в 1996 году, сообщала The Financial Thimes. Галина Телеш, по данным СПАРК, в 2003 году владела 34% в компании «Ринвэй». Этой структуре, в свою очередь, принадлежало 40% ОАО «Арбат Престиж».

Кто может выкупить объект

Стартовая цена особняка выглядит вполне разумной, рассуждает руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова. По ее словам, объект может заинтересовать небольшую компанию со штатом 20–40 человек под размещение офиса. Такие здания пользуются спросом также у представительств компаний из других регионов или посольств, говорит партнер «Ricci | Консалтинг и оценка» Яна Кузина. Первый этаж усадьбы потенциально может быть интересен и под размещение ресторана, полагает она. Белова не исключает, что здесь может появиться и шоурум.

Самому зданию, безусловно, потребуется реконструкция с заменой всей инженерной инфраструктуры, указывает Белова. Его редевелопмент, скорее всего, будет невозможен, рассуждает Кузина. В лотовой документации говорится, что стоимость работ по сохранению имущества составит 111,3 млн руб.

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Дарья Молоткова
торги особняк центр Москвы объект культурного наследия Семен Могилевич
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