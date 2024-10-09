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Эксклюзив

Связанный с Ткачевым холдинг Mantera Group сменил владельца

Владельцем Mantera Group стала компания, принадлежащая Андрею Скоку, которого называют управляющим активами семьи экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева. Эта группа развивает в том числе курорты «Красная Поляна» и «Архыз»
Александр Ткачев
Александр Ткачев (Фото: Олег Яковлев / РБК)

В сентябре 2024 года компания ООО «Мантера-Групп» сменила владельца, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Единственным учредителем компании стало краснодарское ООО «Юг-Бизнеспартнер», бенефициаром которого, в свою очередь, выступает Андрей Скок. В пресс-службе Mantera Group от комментариев отказались.

Mantera Group была создана в начале 2021 года, ключевые направления ее деятельности — развитие туристической инфраструктуры, девелопмент, управление отелями. Компанию зарегистрировал бизнесмен Роман Баталов, зять бывшего губернатора Краснодарского края и экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева (ушел в отставку в 2018 году).

Бывший губернатор Ткачев построит в Сочи гольф-курорт
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Фото:Алексей Смышляев / Global Look Press

Какими проектами занимается Mantera Group

Группа развивает курорт и игорную зону «Красная Поляна» в Сочи, горный курорт «Архыз», тематический парк развлечений и отели в Имеретинской долине, винодельню «Шато де Талю» в Геленджике, говорится на ее сайте. Также среди ее проектов — форелевое хозяйство «Адлер», туристический комплекс «Удивительная деревня Мандроги» в Ленинградской области и комплекс курортной недвижимости Seaview residence на первой береговой линии федеральной территории «Сириус» (в него входят пятизвездочный отель, спа-зоны, фитнес и рестораны).

В планах у Mantera Group — строительство горного экокурорта «Лагонаки» в Адыгее стоимостью 35 млрд руб. и курорта «Ялта-парк» в Крыму за 16 млрд руб. Помимо этого компания инвестирует в развитие горнолыжного курорта «Горный воздух» на Сахалине и планирует построить тематический парк развлечений и курорт с гостиницами за 32 млрд руб. на острове Русский во Владивостоке.

С Баталовым связывали ряд крупных курортных проектов в Сочи, в частности, отели и оператора казино в игорной зоне. По состоянию на конец 2023 года бизнесмен входил в совет директоров АО «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», а ранее занимал должность первого заместителя гендиректора «Сочи-Парк» (на ее балансе находится застройщик Five Development). Все эти активы связывают с семьей Ткачева. Компанию «Юг-Бизнеспартнер» Forbes также называл аффилированной с Баталовым. Кроме того, бизнесмен выступает учредителем УК «Терра Эссет Менеджмент» — под ее управлением находится закрытый паевой инвестиционный фонд «Стратегическое развитие», который в апреле этого года приобрел дачу Сталина в Мытищах.

Дачу Сталина купила связанная с семьей экс-губернатора Кубани компания
Бизнес
Фото:Денис Бочаров / NEWS.RU / Global Look Press

В 2022 году Баталов перестал был учредителем ООО «Мантера-Групп»: в ноябре того года владельцем компании стал Сергей Улитин, который ранее был совладельцем входящего в структуру Mantera Group ООО «Сочи-Парк-Курорт». В официальных источниках бенефициаром и инвестором ГК «Мантера» назывался сам Александр Ткачев.

Нового владельца ООО «Мантера-Групп» Андрея Скока участники рынка называют управляющим активами семьи Ткачева, писали «Ведомости». По данным базы СПАРК, Скок — единственный учредитель ООО «Горные вершины», которое в 2023 году выкупило у государства курорт «Архыз», а также ООО «Домейн», которое управляет игорной зоной «Красная Поляна», ранее бизнесмен также значился в числе владельцев винодельни «Шато де Талю».

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Теги
Елена Сухорукова Елена Сухорукова
Красная Поляна Архыз туризм Александр Ткачев
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