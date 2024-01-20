Бывший губернатор Ткачев построит в Сочи гольф-курорт

В Сочи к 2028 году намерены построить круглогодичный гольф-курорт на территории 166 га. Объем инвестиций в проект на первом этапе оценили в 28,3 млрд руб.

Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

В Сочи к 2028 году планируют построить круглогодичный гольф-курорт с полем на 18 лунок. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на бывшего губернатора Краснодарского края, главу компании «Агрокомплекс имени Ткачева» Александра Ткачева, выступающим инвестором данного проекта.

«К 2028 году планируем создать круглогодичный гольф-курорт с чемпионским полем на 18 лунок на территории 166 га», — приводит его слова агентство. Экс-губернатор Краснодарского края оценил объем инвестиций на первом этапе в 28,3 млрд руб.

Ткачев отметил отсутствие полноценных полей для гольфа на юге России и рост туристического спроса на них. По его словам, новый гольф-курорт планируется построить в рамках проекта «Сочи Гольф», а в его инфраструктуру включат виллы и гостиничный комплекс, что позволит проводить соревнования международного уровня.

Экс-губернатор также заявил о необходимости увеличения качественной инфраструктуры в России из-за существенного роста туристического потока. По его словам, сейчас есть нехватка больших премиальных курортов и отелей на 500 и более номеров.

Ранее глава администрации Сочи Алексей Копайгородский сообщал о рекордном числе туристов, посетивших город в 2023 году. По его словам, оно составило 7,6 млн человек, что на 400 тыс. или 5,8% больше, чем в 2022 году. Копайгородский ожидает, что к 2030 году этот показатель вырастет до 10 млн туристов.