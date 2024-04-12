Дачу Сталина купила связанная с семьей экс-губернатора Кубани компания

Пришедшую в упадок дачу Сталина с бункером приобрел фонд, связанный с бывшим краснодарским губернатором Ткачевым. Она расположена в Мытищах

Фото: Денис Бочаров / NEWS.RU / Global Look Press

Подмосковную усадьбу Иосифа Сталина «Липки-Алексеевское» приобрел закрытый паевой инвестиционный фонд «Стратегическое развитие», владелец сменился 8 апреля, следует из выписки ЕГРН, с которой ознакомился РБК.

Фонд находится под управлением УК «Терра ассет менеджмент», сказано в выписке. Пайщики фонда не раскрываются, но собственником управляющей компании, по данным ЕГРЮЛ, выступает Роман Баталов. Он же входит в совет директоров АО «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» и «Племзавод им. В.И. Чапаева».

Ранее он также занимал должность первого генерального директора «Сочи-Парк» (на ее балансе находится застройщик Five Development). Все эти активы связывают с семьей экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева.

В 2006 году супругой Баталова стала дочь экс-губернатора Татьяна Ткачева, сообщала КП. Зятем экс-губернатора его называли Forbes и «Коммерсантъ».

Первым о сделке сообщил телеграм-канал Baza.

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Усадьба расположена в Мытищах, в полутора километрах западнее деревни Вёшки. Имение «Прилипка» на этом месте построил в XIX веке купец, а впоследствии глава Москвы Александр Алексеев. В 1907 году новый владелец построил новый дом в стиле неоклассицизма, сохранившийся до наших дней. После революции 1917 года усадьба несколько лет стояла разграбленная и полуразрушенная, ею пользовались Красная и Белая армии. В 1933–1934 годах она стала одной из загородных дач Сталина, он жил в ней после смерти жены Надежды Аллилуевой. Позже Сталин переехал на другую дачу — в Кунцево — и в Липки приезжал редко. Затем усадьбу не раз перестраивали, построили бункер, она служила дачей членов правительства. В 1989-м в ней организовали реабилитационный центр для детей с тяжелыми заболеваниями. В 2004 году объект закрыли на реконструкцию, а затем передали госкорпорации «Дом.РФ». Как пишет Baza, в последние годы усадьба была в заброшенном состоянии: на парадной лестнице поросла густая трава, на балконе выросли небольшие деревья, штукатурка обсыпалась, а интерьеры значительно обветшали.

На торги усадьбу выставили за 403,49 млн руб. в прошлом сентябре. В лот входили главный дом, хозяйственные постройки, а также арендованный земельный участок, чья площадь превышает 38,4 га. Аукцион выиграла краснодарская компания «Консалтинг и право», чьим единственным собственником указана Елизавета Миронова, а впоследствии у дачи появился новый владелец.