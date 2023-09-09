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Павел Тё отсудил $2 млн у вдовы Дмитрия Босова

Основатель Capital Group выиграл суд у Катерины Босов на $2 млн
Глава совета директоров девелопера Capital Group Павел Тё отсудил $2 млн у Катерины Босов, вдовы основателя «Сибантрацита» Дмитрия Босова. Эти деньги он одолжил Босов, когда она пыталась отстоять контроль в «Сибантраците»
Павел Тё
Павел Тё (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Одинцовский городской суд Московской области удовлетворил иск председателя совета директоров одной из крупнейших российских девелоперских компаний Capital Group Павла Тё, признав, что вдова основателя «Сибантрацита» Дмитрия Босова Катерина Босов (в октябре 2022 года Минюст признал ее иноагентом) должна вернуть ему долг в $2 млн. Так заявлено в мотивировочной части решения, опубликованной на сайте суда.

«Сибантрацит» — мировой лидер по добыче высококачественного антрацита UHG и крупнейший в России производитель металлургических углей. В мае 2020 года его основатель и основной владелец Дмитрий Босов покончил с собой, после этого вдова бизнесмена оформила на себя контрольный пакет в компании. Но в октябре того же года родители и сыновья Босова от предыдущих браков подали на нее в суд и к февралю 2021 года доказали свои права на контроль в «Сибантраците», который затем продали «А-Проперти» Альберта Авдоляна примерно за $1 млрд.

Именно в разгар судов с другими наследниками в ноябре 2022 года Катерина Босов одолжила у Тё $2 млн в рублевом эквиваленте (тогда 154,4 млн руб. по курсу Центрального банка) и заключила договор о займе в письменном виде, следует из решения суда. Деньги могли потребоваться ей на юридические расходы при споре за наследство, сказал РБК источник, близкий к одной из сторон разбирательства.

Заем был предоставлен примерно на полгода, до 1 мая 2021-го, когда Босов должна была вернуть деньги безналичным платежом в рублях по курсу ЦБ на дату возврата (1 мая 2021 года — 149,7 млн руб.). Ее представитель в суде не оспаривал факт заключения договора займа и предоставления по нему денежных средств. «Однако ответчик обязательства не исполнила, денежные средства в установленный договором срок возвращены не были», — говорится в документе.

Суд решил, что Босов должна вернуть Тё всю сумму займа — 149,7 млн руб. Глава совета директоров Capital Group также требовал выплатить накопившиеся проценты в размере около 21 млн руб. Но суд удовлетворил это требование лишь частично и присудил дополнительно 12,5 млн руб., а также 60 тыс. руб. расходов на оплату госпошлины. Представитель вдовы основателя «Сибантрацита» не согласился с размером заявленных к взысканию процентов и счел такие требования необоснованными и не основанными на законе, говорится в решении суда. Босов подала апелляцию на решение Одинцовского суда, она еще не рассмотрена.

Представитель Capital Group отказался от комментариев. РБК направил запрос в адвокатское бюро «Жданов, Койда, Рубальский и партнеры», которое представляло Катерину Босов в судах с другими наследниками, с ней самой на момент публикации связаться не удалось.

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Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
Катерина Босов Дмитрий Босов Павел Тё Capital Group суд
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