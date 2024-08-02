Аудитор оценил бизнес Russ в ₽460–500 млрд

Объединившийся с маркетплейсом Wildberries оператор наружной рекламы Russ сообщил об оценке своего бизнеса аудиторами бывшего EY почти в 0,5 трлн руб. Опрошенные РБК эксперты во мнениях относительно этого показателя разделились

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Бизнес оператора наружной рекламы Russ был оценен в ходе аудита Б1 (бывшее российское подразделение EY) на уровне 460–500 млрд руб., рассказал РБК представитель Russ. Полученная оценка не учитывает доли Russ в ООО «РВБ» — недавно созданного Russ и Wildberries совместного предприятия.

Методология определения стоимости группы, как отметили в Russ, «учитывала стоимость материальных и нематериальных активов бизнеса на текущий момент»: «В ходе подготовки оценки были проанализированы аналогичные компании за рубежом, например JCDecaux, Stroer, Lamar, Outfront, и сделана сравнительная оценка на основе мультипликаторов EV/EBITDA». Также были учтены уровень показателя EBITDA, «возможности роста потенциала бизнеса, риски и инвестиционная синергия с учетом бизнес-плана развития объединенной компании Russ и Wildberries», добавили в Russ.

В Б1 не стали раскрывать РБК другие подробности аудита. Руководитель направления по оказанию услуг компаниям сектора технологий, медиа и коммуникаций группы Б1 Антон Устименко лишь заявил, что «видит потенциал от объединения офлайн- и онлайн-рекламного инвентаря Russ и Wildberries», добавив, что такие идеи есть и в мировой практике.

Об объединении Russ и Wildberries стало известно в июне 2024 года. В июле компании создали ООО «РВБ», в котором Russ получил 35%, а Wildberries — 65%. Гендиректором компании стал исполнительный директор Russ Роберт Мирзоян. На новое юрлицо уже переоформлены практически все дочерние предприятия Wildberries и доменное имя самого маркетплейса. О том, был ли переведен на СП бизнес Russ, на момент публикации не известно.

Сколько зарабатывают крупнейшие мировые операторы наружной рекламы Международная компания JCDecaux, считающаяся крупнейшей в мире компанией — оператором наружной рекламы и работающая, по итогам 2023 года отчиталась о выручке в размере €3,6 млрд (327 млрд руб. по среднему курсу за 2023 год), рост показателя год к году — 7,6%. Большую часть этой суммы обеспечил европейский рынок без учета родной для компании Франции и Великобритании (€1,1 млрд, или 96,7 млрд руб.). Четвертый квартал стал для JCDecaux лучшим за всю историю ее существования, выручка выросла на 9,4%, до €1,1 млрд (103,5 млн руб.). В самой компании это объясняли ростом цифровой выручки в период высокого спроса в конце года, а также развитием направления рекламы на транспорте. Немецкая компания Stroer, специализирующаяся на наружной и интернет-рекламе, в 2023 году приросла на 8% в выручке, которая достигла по итогам года €1,9 млрд (174 млрд руб.), что также стало лучшим результатом для компании за всю ее историю. Скорректированная EBITDA выросла на 5%, до €569 млн (52 млрд руб.). Свободный денежный поток увеличился на 60%, до €81 млн (7,4 млрд руб.). В компании рост показателей связывали с развитием цифрового сегмента наружной рекламы.

Какие данные известны о Russ

Группа Russ — крупнейший в России оператор наружной рекламы. По версии индустриального измерителя Admetrix, по итогам первого полугодия 2024 года на ее долю приходится 44,7% поверхностей (без учета транзитной рекламы и рекламы в помещениях). Выручка ООО «Русс Аутдор» — основного юрлица компании — в 2023 году составила почти 28 млрд руб. (рост год к году в два раза), чистая прибыль — 4,9 млрд руб. (годом ранее этот показатель был на уровне 820 млн руб.). Компания на 99% принадлежит ООО «Стинн», еще 1% — у АО «Олимп», все доли в обременении у банка ВТБ. Бенефициаром ООО «Стинн» выступает Григорий Садоян: 50% общества принадлежит ему напрямую, 20% — у АО «Олимпия» (Садоян — бенефициар), еще 30% — у ООО «Резерв-А», полностью принадлежащего «Олимпии».

В последние несколько лет группа Russ приобрела несколько конкурирующих участников рынка. Так, в июле 2023 года компания закрыла сделку по покупке 100% оператора наружной рекламы Gallery. Эта сделка считается одной из крупнейших на рынке наружной рекламы. Чистая прибыль Gallery за последний отчетный 2022 год достигала 1,71 млрд руб. Старший аналитик Газпромбанка Сергей Либин в разговоре с отраслевым изданием AdPass оценивал справедливую стоимость Gallery в диапазоне 1,5-2 годовых выручек или примерно 7-10 млрд руб. Старший партнер консалтинговой группы VDI Group Илья Хоффман, в свою очередь, считал, что сумма сделки вряд ли будет ниже $100 млн или 8 млрд руб.

В октябре 2023 года Russ объявила о покупке петербургской компании «Постер», которая занимала пятое место по доле рекламных поверхностей с показателем 2,8%. В декабре того же года компания получила в управление все активы тюменского оператора «Лайф+», имеющего в городе около 1 тыс. билбордов. После этих сделок в интервью РБК Роберт Мирзоян заявлял, что доля Russ на рынке наружной рекламы не превышает 25%.

Комментируя оценку бизнеса Russ со стороны Б1, Роберт Мирзоян отметил, что компания «много лет работает над развитием и расширением группы, создает и внедряет инновационные технологии в наружной рекламе, запускает новые продукты и инструменты». «За прошедшие годы мы вложили значительные средства в приобретение и обновление инвентаря и вывели российский рынок в список мировых лидеров, — добавил Мирзоян. — Оценка бизнеса, подготовленная Б1, показывает масштабы этих инвестиций».

Что говорят об оценке бизнеса Russ аналитики

Озвученная Russ оценка релевантна только в том случае, если учитывает доля в ООО «РВБ», считает, в свою очередь, гендиректор INFOLine-Аналитика Михаил Бурмистров. Стоимость Wildberries, по его словам, можно оценить минимум в 1,2-1,3 трлн руб. «Поэтому доля в ООО «РВБ», с учетом передачи в объединенную компанию всех основных активов Wildberries, стоит 420-455 млрд руб., — говорит Бурмистров. — Реальная оценка бизнеса ГК Russ с учетом лидирующих позиций на рынке России составляет не более 40-45 млрд руб. с учетом долга. Озвучивание на порядок завышенной оценки выглядит странно и может быть связано с конфликтом между бенефициарами Wildberries Татьяной и Владиславом Бакальчуками».

Первый вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Валентин Смоляков, в свою очередь, отметил, что публичная оценка стоимости бизнеса Russ от Б1 «дает ориентир не только всей российской рекламной отрасли, а также определяет место Russ в списке мировых компаний, работающих в этой сфере». На вопросы о том, из чего могла сложиться такая оценка, Смоляков ответил, что Russ является крупнейшим российским оператором, который присутствует во всех сегментах рынка наружной рекламы: «Вероятнее всего, учитывалось общее количество инвентаря и федеральный масштаб продаж, а также нематериальные активы в виде программного обеспечения и ноу-хау, связанных с созданием продуктов и инструментов. Оценка реалистична».

Оценка стоимости любого бизнеса обычно включает потенциал его роста и возможные перспективы, считает президент Media Instinct Group Алексей Бахтеров. «Russ — не только лидер растущего рынка наружной рекламы, но и компания с эффективным управлением, — считает он. — Поэтому стоимость такого бизнеса вполне может приближаться к стоимости крупных бизнесов из других больших стран».

Руководитель спецпроектов RU-CENTER Алексей Замесов указал, что не видел расчета стоимости Russ, но «со стороны цифра вызывает удивление». «Russ — это лидер на рынке, он сильно зависит от условий регулирования, которые могут поменяться, а также наличия GR-ресурса, — объяснил он. — Я бы оценил его стоимость не более 10 валовых прибылей. Для компании 2023 год был самым успешный. Даже если она сможет удержать и развивать этот результат, все равно на этом рынке в России трудно говорить об оценке по более высокому коэффициенту к валовой прибыли, то есть речь идет о 80 млрд руб. с корректировкой на уровень долга», — отметил Замесов. Еще один источник РБК среди инвестбанкиров оценил стоимость Wildberries в 1,1 трлн руб., также ориентируюсь на капитализацию Ozon.

Wildberries, по его словам, можно сравнивать по стоимости с Ozon, чья капитализация составляет 600-700 млрд руб. при размере GMV (совокупность торгового оборота маркетплейса за период без учета возвратов, обменов, скидок) в 2 трлн руб. «Поскольку GMV Wildberries составляет 2,5 трлн руб., капитализацию этой компании можно было бы оценить в 750-850 млрд руб. с корректировкой на размер долга», — подытожил Замесов.

Еще один собеседник РБК на рекламном рынке обращает внимание на то, что заявленная оценка Russ в 10 раз фактически превышает совокупно весь оборот российского рынка наружной рекламы в 2023 году: по данным Admetrix (принадлежит единому измерителю телевизионной и интернет-аудитории Mediascope) в прошлом году он составил 48,8 млрд руб., что стало рекордным показателем как минимум за пять лет.