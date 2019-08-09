Власти рекомендовали Utair ограничить рост продаж билетов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,23 +0,19 EUR Бирж. 73,00 +0,28 Brent 57,45 -0,14% USD Нал. 65,54 64,81 EUR Нал. 73,37 72,62 USD ЦБ 65,13 +0,04 EUR ЦБ 73,04 +0,15 EUR/USD 1,1187 +0,0008 BTC/USD Бирж. 11 854,00 -201,00 IMOEX 2 692,30 -0,16% RTSI 1 300,13 -0,28% DJIA 26 378,19 +1,43% Nasdaq 8 039,16 +2,24%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
AMD $43 (+29,48%) прогноз RBC Capital Markets к 28.05.20
Юнипро ₽3,02 (+13,68%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
American International $62 (+10,89%) прогноз Wells Fargo Securities к 10.07.20
Газпром нефть ₽479,77 (+13,69%) прогноз Bank of America к 25.06.20
Capri $40 (+23,95%) прогноз MKM Partners к 05.06.20
AMD $43 (+29,48%) прогноз RBC Capital Markets к 28.05.20
Юнипро ₽3,02 (+13,68%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
American International $62 (+10,89%) прогноз Wells Fargo Securities к 10.07.20
Газпром нефть ₽479,77 (+13,69%) прогноз Bank of America к 25.06.20
Capri $40 (+23,95%) прогноз MKM Partners к 05.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 9 августа
USD ЦБ: 65,13 (+0,04) Quote, 08 авг, 14:06
Курс евро на 9 августа
EUR ЦБ: 73,04 (+0,15) Quote, 08 авг, 14:06
В Турции на оружейном складе на границе с Сирией произошли взрывы Общество, 10:32 10 неочевидных привычек, которые ускоряют старение кожи Pink, 10:31 «Там такие бездны ада!»: Иван Кургузов — о возврате товаров потребителями Pro, 10:28  Глава Мозгоризбиркома предложил новые методы сбора подписей за кандидатов Политика, 10:25 Сеть Bitcoin стала еще безопаснее: криптовалюта установила новый рекорд Крипто, 10:15 Apple заявила о равных правах для разработчиков на фоне расследования ФАС Технологии и медиа, 10:11 В Москве мотоциклисты украли у бизнесмена рюкзак с 3,6 млн руб. Общество, 10:08 Власти рекомендовали Utair ограничить рост продаж билетов Бизнес, 10:01 Как малому бизнесу повысить шансы на одобрение кредита Pro, 09:51 Власти сообщили об отсутствии подтоплений после ливня в Москве Общество, 09:44 «Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов Бизнес, 09:42 Врач развеял миф о пользе красного вина для здоровья Общество, 09:42 Росстат назвал наиболее популярный возраст для рождения детей Общество, 09:37 «Инновации». Главные события в России 10-16 августа Экономика инноваций, 09:32 
Бизнес ,  
0 
Власти рекомендовали Utair ограничить рост продаж билетов
Власти рекомендовали ведущей переговоры о реструктуризации долгов авиакомпании Utair ограничить рост пасссажиропотока. Но план, который компания представляла кредиторам, предусматривал агрессивный рост и конкуренцию с «Победой»
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Почему Utair опасен быстрый рост

Министр транспорта Евгений Дитрих рекомендовал авиакомпании Utair не планировать значительный рост перевозки пассажиров, в том числе за счет демпинговых цен на билеты. Об этом РБК рассказали три источника, присутствовавших на совещании в правительстве под руководством вице-премьера Максима Акимова (курирует транспорт), которое состоялось 2 августа.

По словам двух собеседников РБК, речь шла об ограничении темпов роста продаж билетов. Перевозчику рекомендуют не превышать среднемесячный рост, зафиксированный с начала 2019 года. «Параметры, которые зафиксированы с начала текущего года, — это в целом 2–2,5% в месяц к аналогичному периоду прошлого года», — сказал один из них. По его словам, перевозчику рекомендовано не превышать достигнутый показатель «около года», в том числе за счет демпинга.

По данным Росавиации за июнь 2019 года, Utair занимает шестое место среди российских перевозчиков. За первое полугодие 2019 года Utair перевез 3,71 млн пассажиров, что на 2,3% выше аналогичного периода прошлого года. Загрузка выросла на 4 п.п., до 81%.

Бизнес
Utair предложила банкам новые условия реструктуризации кредитов

В марте 2019 года стало известно, что авиакомпания рассчитывает на рост бизнеса за счет агрессивной конкуренции с группой компаний «Аэрофлот», включая лоукостер «Победа». Как сообщил РБК источник среди банков — кредиторов Utair, бизнес-план компании на 2019 год предполагает «существенный рост пассажиро-километров» — на 15% к прошлому году.

Общий долг Utair составляет 75,8 млрд руб. Компания начала переговоры с банками о реструктуризации части кредитов. В мае она предложила им пролонгировать кредиты на 31,4 млрд руб. на 35 лет под символические 0,01%, а в середине июля — обещала повышать процентную ставку до 9%, но согласие от кредиторов еще не получила.

Представитель Акимова подтвердил РБК факт совещания, но от дальнейших комментариев отказался. В пресс-службе Минтранса, Raiffeisenbank (консультант Utair по реструктуризации) отказались от комментариев. РБК направил запрос в пресс-службу Utair и двух его крупнейших кредиторов — Сбербанк и «Траст».

Как это повлияет на компанию

В ходе совещания у Акимова было отмечено «финансово неудовлетворительное» состояние Utair, однако банки не настроены на безакцептное списание долгов с ее счетов или другие действия, которые могут привести к банкротству, утверждает участник совещания. «На совещании вице-премьер Максима Акимов говорил, что Utair — важный игрок на рынке, и государство будет поддерживать компанию, так как она выполняет важную социальную роль. Глава Минтранса Евгений Дитрих попросил Росавиацию и дальше мониторить ситуацию с Utair, а саму компанию — подробнее описать планы по изменению операционной модели бизнеса», — говорит второй участник совещания.

Бизнес
Сбербанк заявил о недовольстве планом реструктуризации долгов Utair

Среди возможных изменений в бизнес-модели Utair один из собеседников РБК называет сокращение или унификацию флота и фокус на определенных маршрутах. «Важно сбалансировать операционные расходы, но никто не ждет потрясений. Авиакомпания выполняет важные внутренние перевозки», — подчеркивает он.

Ограничение темпов продаж билетов — это объективное требование с учетом текущих финансовых проблем у компании, сказал РБК гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. «Такое требование не налагает чрезмерных ограничений на операционную деятельность, кроме массового запуска новых маршрутов», — указывает он. Потенциально компания могла нарастить перевозки в 2019 году до 8,9 млн (рост на 12,6%), однако по итогам первого полугодия 2019 года рост составил всего 2,3%. Теперь планы роста на второе полугодие за счет развития трансферных узлов в Уфе, Тюмени и Сургуте могут быть пересмотрены, добавил он.

Автор: Мария Кокорева
При участии: Павел Казарновский
Теги: UTair
Материалы по теме
Utair оштрафовали за продажу 11 билетов для двух детей-инвалидов
Общество
Банк «Русь» попросит признать Utair банкротом
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter