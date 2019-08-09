Власти рекомендовали Utair ограничить рост продаж билетов

В марте 2019 года стало известно, что авиакомпания рассчитывает на рост бизнеса за счет агрессивной конкуренции с группой компаний «Аэрофлот», включая лоукостер «Победа». Как сообщил РБК источник среди банков — кредиторов Utair, бизнес-план компании на 2019 год предполагает «существенный рост пассажиро-километров» — на 15% к прошлому году.
Общий долг Utair составляет 75,8 млрд руб. Компания начала переговоры с банками о реструктуризации части кредитов. В мае она предложила им пролонгировать кредиты на 31,4 млрд руб. на 35 лет под символические 0,01%, а в середине июля — обещала повышать процентную ставку до 9%, но согласие от кредиторов еще не получила.
Представитель Акимова подтвердил РБК факт совещания, но от дальнейших комментариев отказался. В пресс-службе Минтранса, Raiffeisenbank (консультант Utair по реструктуризации) отказались от комментариев. РБК направил запрос в пресс-службу Utair и двух его крупнейших кредиторов — Сбербанк и «Траст».
Как это повлияет на компанию
В ходе совещания у Акимова было отмечено «финансово неудовлетворительное» состояние Utair, однако банки не настроены на безакцептное списание долгов с ее счетов или другие действия, которые могут привести к банкротству, утверждает участник совещания. «На совещании вице-премьер Максима Акимов говорил, что Utair — важный игрок на рынке, и государство будет поддерживать компанию, так как она выполняет важную социальную роль. Глава Минтранса Евгений Дитрих попросил Росавиацию и дальше мониторить ситуацию с Utair, а саму компанию — подробнее описать планы по изменению операционной модели бизнеса», — говорит второй участник совещания.
Среди возможных изменений в бизнес-модели Utair один из собеседников РБК называет сокращение или унификацию флота и фокус на определенных маршрутах. «Важно сбалансировать операционные расходы, но никто не ждет потрясений. Авиакомпания выполняет важные внутренние перевозки», — подчеркивает он.
Ограничение темпов продаж билетов — это объективное требование с учетом текущих финансовых проблем у компании, сказал РБК гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. «Такое требование не налагает чрезмерных ограничений на операционную деятельность, кроме массового запуска новых маршрутов», — указывает он. Потенциально компания могла нарастить перевозки в 2019 году до 8,9 млн (рост на 12,6%), однако по итогам первого полугодия 2019 года рост составил всего 2,3%. Теперь планы роста на второе полугодие за счет развития трансферных узлов в Уфе, Тюмени и Сургуте могут быть пересмотрены, добавил он.