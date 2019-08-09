Власти рекомендовали Utair ограничить рост продаж билетов

Власти рекомендовали ведущей переговоры о реструктуризации долгов авиакомпании Utair ограничить рост пасссажиропотока. Но план, который компания представляла кредиторам, предусматривал агрессивный рост и конкуренцию с «Победой»

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Почему Utair опасен быстрый рост

Министр транспорта Евгений Дитрих рекомендовал авиакомпании Utair не планировать значительный рост перевозки пассажиров, в том числе за счет демпинговых цен на билеты. Об этом РБК рассказали три источника, присутствовавших на совещании в правительстве под руководством вице-премьера Максима Акимова (курирует транспорт), которое состоялось 2 августа.

По словам двух собеседников РБК, речь шла об ограничении темпов роста продаж билетов. Перевозчику рекомендуют не превышать среднемесячный рост, зафиксированный с начала 2019 года. «Параметры, которые зафиксированы с начала текущего года, — это в целом 2–2,5% в месяц к аналогичному периоду прошлого года», — сказал один из них. По его словам, перевозчику рекомендовано не превышать достигнутый показатель «около года», в том числе за счет демпинга.

По данным Росавиации за июнь 2019 года, Utair занимает шестое место среди российских перевозчиков. За первое полугодие 2019 года Utair перевез 3,71 млн пассажиров, что на 2,3% выше аналогичного периода прошлого года. Загрузка выросла на 4 п.п., до 81%.