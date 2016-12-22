Посольство России назвало «драконовскими» новые санкции США

Посольство России в США заявило о том, что американская сторона не предоставила никаких объяснений объявленных Госдепом санкций в связи с применением в Великобритании нервно-паралитического вещества «Новичок»

Посольство России в Вашингтоне (Фото: Yuri Gripas / Reuters)

В сообщении российского диппредставительства в США, которое опубликовано в социальной сети Facebook, указывается, что представители Соединенных Штатов проинформировали о новых «драконовских санкциях», связанных с обвинениями в адрес Москвы в использовании «Новичка». В посольстве указали, что «американская сторона отказалась отвечать на последующие вопросы», объяснив это тем, что информация засекречена.

«Нам сказали, что у США достаточно информации, чтобы сделать вывод о том, что «Россия виновата»», - подчеркнули в посольстве.

В дипмиссии указали, что Россия по-прежнему выступает за открытое расследования преступления в Солсбери и за привлечение виновных к ответственности.

Вечером 8 августа Госдеп США объявил о том, что в районе 22 августа в отношении России будет введен пакет санкций, предусмотренный законом 1991 года о противодействии странам, применяющим химическое и биологическое оружие. Этот пакет ограничивает экспорт продукции двойного назначения. Закон 1991 года предусматривает, что если страна в течение следующих трех месяцев не откажется от применения химического оружия и не пустит к себе независимых наблюдателей, то в силу вступит второй пакет санкций. Он предусматривает снижение уровня дипотношений, минимизацию внешнеторговых связей, а также запрет авиакомпании («Аэрофлоту») на полеты в США.

Поводом для санкций называлась якобы причастность России к делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери.

В России категорически отрицают причастность к этому преступлению, настаивая на открытом расследовании.