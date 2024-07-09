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Bloomberg назвал миллиардеров, получивших более ₽1 трлн дивидендов

Bloomberg: Алекперов, Мордашов, Лисин и другие получили более ₽1 трлн дивидендов
В числе получателей крупнейших дивидендов в России Bloomberg назвал Алекперова, который в этом году возглавил рейтинг российских миллиардеров, Мордашова, Лисина, Тимченко и жену Владимира Литвиненко Татьяну
ЛУКОЙЛ LKOH ₽7 099 +0,03% Купить
«Северсталь» CHMF ₽1 517 -0,41% Купить
НОВАТЭК NVTK ₽1 088 +0,5% Купить
Вагит&nbsp;Алекперов
Вагит Алекперов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

По меньшей мере 12 российских бизнесменов получили 1 трлн руб. ($11,3 млрд) доходов в виде дивидендов в 2023 году и в первом квартале 2024-го, подсчитал Bloomberg.

По оценке агентства, наибольшая прибыль — у бывшего президента нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагита Алекперова, заработавшего за этот период 186 млрд руб.

В этом году бизнесмен впервые возглавил рейтинг российских миллиардеров по версии Forbes: его состояние выросло с $20,5 млрд до $28,6 млрд. Журнал оценивал доходы Алекперова от дивидендов за 2023 год в 177 млрд руб. Годом ранее экс-президент ЛУКОЙЛа также возглавлял рейтинг Forbes с дивидендным доходом около 156 млрд руб.

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Вагит Алекперов

В числе крупнейших получателей дивидендов за 2023 год и первый квартал 2024-го Bloomberg называет также:

  • основного бенефициара «Северстали» Алексея Мордашова — 148 млрд руб.;
  • председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина — 121 млрд руб.;
  • акционера «Сибура» и председателя правления НОВАТЭКа Леонида Михельсона — 107 млрд руб.;
  • основателя USM Алишера Усманова — 87 млрд руб.;
  • председателя совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадия Тимченко — 79 млрд руб. дивидендов от НОВАТЭКа и «Сибура»;
  • основателя и бывшего вице-президента ЛУКОЙЛа Леонида Федуна — 77 млрд руб.;
  • семью совладельца «Фосагро» Андрея Гурьева — 54 млрд руб.;
  • семью депутата Госдумы Андрея Скоча — 53 млрд руб. от «Металлоинвеста» и «МегаФона»;
  • президента «Норникеля» Владимира Потанина — 52 млрд руб.;
  • председателя совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова — 25 млрд руб.;
  • жену ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Татьяну Литвиненко — 23 млрд руб. в виде дивидендов.

По данным Росимущества, в 2023 году от государственных компаний в федеральный бюджет поступили дивиденды на сумму 339 млрд руб., что в два раза меньше результата 2022 года (753 млрд руб). В топ-5 крупнейших плательщиков вошли «Транснефть», «Роснефтегаз», Каспийский трубопроводный консорциум, «РусГидро» и АЛРОСА.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
дивиденды бизнесмены Вагит Алекперов Алексей Мордашов Владимир Лисин Геннадий Тимченко Владимир Литвиненко миллиардеры ЛУКОЙЛ
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