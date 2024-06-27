Forbes назвал богатейшего по дивидендным доходам в России
Экс-президент нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов возглавил рейтинг богатейших россиян с наибольшими доходами от дивидендов за 2023 год по версии Forbes.
Размер прибыли у Алекперова составил 177 млрд руб. (от ЛУКОЙЛа, $2 млрд по курсу ЦБ на момент публикации). Следом за ним идет председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон и его семья — 105 млрд руб. (от НОВАТЭКа и «Сибура», $1,2 млрд). На третьем месте — председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадий Тимченко — 84 млрд руб. от НОВАТЭКа и «Сибура» (около $1 млрд).
В прошлом году экс-президент ЛУКОЙЛа также возглавлял рейтинг с дивидендным доходом около 156 млрд руб. Иными были обладатели второй и третьей позиции: президент «Интерроса» и «Норникеля» Владимир Потанин и основатель XTX Markets Александр Герко. В новом рейтинге обоих нет. Михельсон и Тимченко в рейтинге за 2022 год занимали четвертое и пятое места соответственно.
В этом году Алекперов впервые в истории занял первое место в рейтинге богатейших бизнесменов России от Forbes. Согласно подсчетам, за последний год его состояние увеличилось на $8,1 млрд — с $20,5 млрд до $28,6 млрд. Рост его состояния был связан в том числе с выплатой крупных дивидендов ЛУКОЙЛом. В обновленном рейтинге российских миллиардеров Алекперов поднялся за год на пять позиций.
Прошлогодний лидер российской части списка миллиардеров, основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко, оказался на седьмой строчке, за год он потерял $4,1 млрд, и его состояние уменьшилось до $21,1 млрд (было $25,2 млрд).
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