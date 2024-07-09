В Роспатенте объяснили, как преодолеть ограничения ЕС по регистрации прав

В Роспатенте считают, что российские заявители, несмотря на санкции ЕС, вправе регистрировать там интеллектуальную собственность, подавая международные заявки. Это следует из разъяснений ведомства, поступивших в РБК

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Процедуры международных систем регистрации интеллектуальной собственности (ИС) предусматривают автоматическую регистрацию заявляемых объектов (товарных знаков, промышленных образцов и т.д.) «при отсутствии обратной связи от ведомств ЕС», говорится в разъяснениях Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), имеющихся в распоряжении РБК. Так в Роспатенте отреагировали на ограничительные меры Совета Евросоюза в отношении российских заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, введенные в конце июня.

В рамках 14-го санкционного пакета Евросоюз обязал европейские ведомства по защите интеллектуальной собственности и национальные патентные ведомства стран — членов ЕС прекратить прием новых заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности (патентов, товарных знаков, промышленных образцов, полезных моделей, географических указаний) от российских физических и юридических лиц — в том числе когда заявка подается иностранцами совместно с россиянами. При этом ЕС подчеркнул, что решения об отказе выноситься не будут. То есть заявки на неопределенный срок окажутся в «подвисшем» состоянии, отмечает Роспатент.

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС, или WIPO; учреждение ООН. — РБК), выполняя функцию «одного окна», обязана принимать все поступающие заявки и не может отказать российским заявителям в праве подачи заявки, уверяют в Роспатенте. Одновременно ВОИС не может гарантировать регистрацию интеллектуальных прав в ЕС, поскольку решение о регистрации принимается впоследствии на уровне национальных и региональных ведомств по интеллектуальной собственности, указывают в федеральной службе.

«Процедурами международных систем регистрации товарных знаков, промышленных образцов, наименований мест происхождения товаров и географических указаний предусмотрено, что при отсутствии обратной связи от ведомств ЕС в отношении заявки происходит автоматическая регистрация заявляемого объекта интеллектуальной собственности», — утверждают в Роспатенте. Срок рассмотрения заявок, по истечении которого возможна автоматическая регистрация интеллектуальных прав, в каждой системе регистрации разный, например, в международной Мадридской системе (действует для товарных знаков) — это один год, в Гаагской системе международной регистрации промышленных образцов — по умолчанию шесть месяцев (с возможностью продления срока до одного года).

«Таким образом, у ведомств стран ЕС нет возможности игнорировать российские заявки, подаваемые через ВОИС, а необоснованные отказы возможно оспорить в административном или судебном порядке», — считают в Роспатенте.

«Действия Евросоюза являются грубым нарушением норм международного права в сфере интеллектуальной собственности, носят дискриминационный характер по отношению к российским заявителям, что прямо противоречит базовым принципам охраны ИС, закрепленным в Парижской конвенции об охране промышленной собственности и других основополагающих международных договорах», — полагают в ведомстве.

Евросоюз обосновывал свое решение тем, что «российское правительство и российские суды предпринимают действия, направленные на незаконное лишение правообладателей стран — членов ЕС их защиты в России». При этом в документах Совета ЕС не пояснялось, о каких действиях идет речь.

Совет ЕС отдельным пунктом постановил, что европейские страны и, где применимо, сам Евросоюз должны прилагать «все возможные усилия», чтобы ВОИС также не принимала новые заявки от российских граждан и компаний на регистрацию прав интеллектуальной собственности. «Дополнительно ЕС продекларированы намерения повлиять на процесс рассмотрения российских заявок Всемирной организацией интеллектуальной собственности», — интерпретирует Роспатент. Из принятого регламента ЕС неясно, что это могут быть за действия.

Что делать российскому бизнесу

Роспатент рекомендует российским гражданам и компаниям в связи со сложившейся ситуацией «временно отказаться от подачи заявок в ведомства по интеллектуальной собственности стран ЕС напрямую». Вместо этого предлагается использовать международные системы регистрации ВОИС, а именно:

Договор о патентной кооперации (Patent Cooperation Treaty, PCT) — для изобретений;

(Patent Cooperation Treaty, PCT) — для изобретений; «Мадрид» — для товарных знаков и знаков обслуживания;

— для товарных знаков и знаков обслуживания; «Гаагу» — для промышленных образцов;

— для промышленных образцов; «Лиссабон» — для географических указаний и наименований мест происхождения товаров.

«Заявку на регистрацию объектов интеллектуальной собственности в рамках международных систем ВОИС необходимо подавать через Роспатент как головное ведомство по взаимодействию с этой организацией. Такой порядок позволит закрепить приоритет по заявке, зафиксировать первенство подачи», — сообщили в Роспатенте.

Ранее в Еврокомиссии уточнили, что введенные ограничительные меры не означают, что россияне не смогут использовать свои новые товарные знаки или запатентованные технологии в ЕС. «Просто они не будут защищены от использования их компаниями Евросоюза», — указали в ведомстве. Существующие зарегистрированные права интеллектуальной собственности не будут аннулированы. При этом, по оценке Роспатента, «ограничена возможность продления, поддержания в силе интеллектуальных прав и распоряжения ими на территории ЕС».

Какие вопросы остаются

Возможность «молчаливой регистрации», которая происходит по международной заявке, если в определенный срок национальное ведомство не отказало по ней, подтвердила и гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина. «Но мы пока не до конца знаем, как будут работать ограничения ЕС, как именно будут реагировать национальные ведомства на заявки от россиян и отечественных компаний. Если ведомства будут бездействовать — то механизм молчаливой регистрации будет реализовываться в полной мере, а санкции, по сути, не будут работать», — отмечает Акиншина, добавляя, что пока неясно, как именно в ЕС намерены реализовывать обозначенное влияние на рассмотрение заявок ВОИС и как это скажется на упомянутой процедуре молчаливой регистрации. Отдельные предписания для европейских компаний сводятся к дальнейшему ужесточению мер экспортного контроля для компаний — резидентов ЕС, напоминает Акиншина.

Как ранее сообщал РБК, ЕС расширил введенное ранее условие No Russia, предполагающее, что контракты экспортеров ЕС с контрагентами в третьих странах должны содержать оговорку, запрещающую реэкспорт определенных чувствительных товаров в Россию. С 26 декабря договоры европейских компаний, подразумевающие продажу, лицензирование или передачу интеллектуальных прав (коммерческих тайн), связанных со списком товаров Common High Priority (определенные машины, устройства вычислительных машин, подшипники, цифровые камеры, диоды, транзисторы, электронные схемы и т.д.), должны включать запрет на передачу таких прав в Россию.

РБК направил запрос в ВОИС.