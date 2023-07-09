Связанные с Усмановым структуры лишились доли в заводе в Ташкенте

Суд Узбекистана исключил из состава учредителей Ташкентского металлургического завода две кипрские компании. Им принадлежали 50,1% ТМЗ, но в деятельности предприятия они не участвовали

Фото: tashkentsteel.uz

Верховный суд Узбекистана исключил из учредителей Ташкентского металлургического завода (ТМЗ, в феврале прошлого года получил статус совместного предприятия) зарегистрированные на Кипре Metalloinvest Holding (Cyprus) Limited (41,87%) и Miramonte Investments Limited (8,23%), которые в сумме владели контрольной долей в ТМЗ. Решение суда вступило в силу в конце июня, на это обратили внимание узбекские СМИ.

Владелец Metalloinvest Holding (Cyprus) Limited — АО «Оскольский электрометаллургический комбинат» (структура «Металлоинвеста», принадлежит холдингу USM, одним из владельцев которого является миллиардер Алишер Усманов, 49%) — в начале мая уведомил об отказе кипрской компании участвовать в деятельности СП, в том числе принимать участие в общих собраниях участников общества. «Металлоинвест» вошел в капитал ТМЗ в апреле прошлого года.

По данным Минфина США, Miramonte Investments Limited также связана с Усмановым. Компания с прошлого года не участвует в деятельности ТМЗ, а направленные ей письма остаются без ответа, говорится в решении суда.

В суд обратился Фонд реконструкции и развития Узбекистана (он владеет оставшимися 49,9% ТМЗ). Он просил суд исключить инвесторов из состава учредителей из-за того, что они не участвуют в деятельности предприятия. Фонд после санкций против связанных с миллиардером структур остался с убытками почти в $80 млн и непогашенным кредитом, в связи с чем необходимо принять срочные меры для финансового оздоровления предприятия, утверждают там.

«Бездействие ответчиков делает невозможным принятие важнейших для общества решений для реализации мероприятий по финансовому оздоровлению, что, в свою очередь, делает, невозможным исполнение со стороны общества обязательств перед кредиторами и фактически ставит общество под угрозу банкротства», — говорится в иске.

Среди мер по предотвращению банкротства предлагается заем от российской компании «Международные финансовые технологии XXI» в 1,5 млрд руб. сроком на 24 месяца. В залог пойдет имущество завода.

ТМЗ опубликовал заявление, в котором заверил, что изменения в составе участников предприятия не скажутся на стабильности производства и способности своевременно выполнять обязательства перед кредиторами.

«Задолженность ТМЗ обслуживается за счет коммерческой деятельности. Государство не отвечает по обязательствам компании. Привлечение кредитных средств для финансирования строительства и производства является общепринятой практикой для крупных предприятий. Выход ТМЗ на прибыль планируется с 2026 года, в соответствии с утвержденным планом», — говорится в публикации.

Представитель Усманова, получивший запрос РБК, попросил обратиться за комментариями в «Металлоинвест». Представитель «Металлоинвеста» подтвердил РБК произошедшие изменения в составе участников ТМЗ, но отказался комментировать их причины.

Общая сумма капиталовложений в ТМЗ составила более €326,6 млн, из которых €226 млн — кредит Российского экспортно-импортного банка, €147 млн — собственные средства, €15,1 млн евро — кредит банка «Асака».

Алишер Усманов — основатель и крупнейший акционер (49%) группы USM, куда входят «Металлоинвест», «Удоканская медь» и «МегаФон». Он занимает восьмое место в списке богатейших российских миллиардеров по версии Forbes. Его состояние журнал оценивает в $14,4 млрд.

В феврале 2022 года, после начала военной спецоперации России на Украине, он наряду с другими российскими бизнесменами подпал под санкции США, а затем — под санкции Великобритании и Евросоюза. Усманов заявил о несправедливости этого решения, которое задело его «честь, достоинство и бизнес-репутацию». Через несколько месяцев он обжаловал включение в санкционный список ЕС. Financial Times в ноябре прошлого года писала, что Узбекистан обращался к Евросоюзу с просьбой снять санкции против бизнесмена.

В январе 2023 года стало известно о том, что Усманов покинул бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В его письме в РСПП говорилось о том, что он просит освободить его от членства в бюро «в связи с выходом на пенсию и отходом от активной деятельности».