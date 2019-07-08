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Бизнес ,  
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«Транснефть» заявила о выступлении «Роснефти» в роли ее недоброжелателя
«Роснефть» «подпевает» изданиям Deutsche Welle и Reuters, заявляют в «Транснефти». Компания Сечина в ответ говорит о «неадекватном отношении коллег к усилению контроля за качеством сырья в системе транспортировки нефти»
Фото: Юрий Мальцев / Reuters

«Транснефть» выпустила заявление, в котором указала, что позиция «Роснефти» по локализации последствий загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба» формирует негативные представления о российской нефти на международном рынке.

В компании считают, что компания Игоря Сечина способствует распространению слухов о повторных загрязнениях, которые публикуются СМИ. «Вызывает горькое сожаление, что в роли нашего недоброжелателя выступает наш серьезный партнер — «Роснефть», — говорится в сообщении компании. Там также указывается, что компания Сечина «целится в «Транснефть», но неизменно попадает в Россию».

«Транснефть» указывает, что в ходе визита на НПЗ «РСК» в Германии Сечин заверил, что для ужесточения контроля за качеством нефти решено привлечь профессиональные компании-сюрвейеры на всех этапах транспортировки сырья. При этом, как отмечает компания, «Роснефть» противодействовала принятию законопроекта о трубопроводном транспорте, включающем раздел о контроле качества. «Транснефть» также обвинила нефтяную компанию в том, что на совещаниях ее представители «выступали против любых практических шагов» и требовали сначала решить денежные вопросы. При этом обращения «Роснефти» к руководству страны с требованиями компенсации не были подтверждены документально, указывает оператор трубопроводов. Как отмечается в сообщении, это стало одной из причин начала транспортировки нефти по северной ветке «Дружбы» на три недели позже запланированного».

Представитель «Роснефти» выразил сожаление в связи с комментарием «Транснефти». По его словам, «неадекватное отношение коллег к усилению контроля за качеством сырья в системе транспортировки нефти» вызывает недоумение. В «Роснефти» также заявили о необходимости «внятного и публичного» плана мероприятий, который исключил бы махинации с сырьем в системе магистральных трубопроводов.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев посоветовал коллегам из «Транснефти» «успокоить нервы». «Лучший способ успокоить нервы — говорить правду. Никто не может понять, каким образом через «Лопатино» стало возможно отравление 5 млн т нефти. Это ноу-хау. Расскажите об этом, и все будут спокойны», — отметил он в разговоре с РБК.

Материал дополняется.

Автор: Юлия Выродова
Теги: «Роснефть», «Транснефть»
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