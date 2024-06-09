Глава основного акционера O1 Properties в России купил участок под Тверью

Глава представительства основного акционера O1 Properties и Vos’hod стал владельцем крупного участка под Тверью. Эксперты не исключают, что там появится коттеджный поселок, гостиничный комплекс или частная резиденция

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Глава российского представительства компании Riverstretch Trading & Investments (RT&I) Алексей Мазин стал владельцем фирмы «Завидово-М», на балансе которой находится земельный участок площадью 38,8 га в поселке Новозавидовский Тверской области. Это следует из данных системы СПАРК.

Сделка была закрыта в середине марта 2024 года. До этого момента основным бенефициаром компании выступал бизнесмен Олег Половцев, которому также принадлежат доли в нескольких охранных фирмах («Каскад», «Кельт», «Памир»). Связаться с ним и Мазиным РБК не удалось.

Что представляет собой актив

По данным Росреестра, земельный участок в Тверской области принадлежит «Завидово-М» с 2011 года. Согласно утвержденному виду разрешенного использования, на нем можно заниматься дачным строительством. Кроме того, участок находится рядом с национальным парком «Государственный комплекс «Завидово», а также граничит с Иваньковским водохранилищем, поэтому на территории есть ограничения, предусмотренные правовыми актами по охране обоих объектов.

Сама площадка расположена рядом с рекой Лама и недалеко от поселения Завидово, на территории которого находится одноименная особая экономическая зона (ОЭЗ). Она была создана в 2015 году: предполагалось, что здесь на 380 га появятся туристические объекты и сопутствующая им инфраструктура. За это время на территории начали работать, к примеру, отель «Radisson Завидово», комплекс «Лесная слобода», гольф-поле, кемпинг и пр. А в 2025 году будут сданы все объекты проекта «Завидово Парк» — отели на 1130 номеров, центр водных развлечений и горнолыжный склон, говорила ранее ведущий специалист по внешним коммуникациям проекта комплексного развития ОЭЗ «Завидово» Ольга Березницкая. Губернатор Тверской области Игорь Руденя прогнозировал, что к 2025 году число гостей курорта вырастет до 1 млн человек в год, а к 2028-му — до 2 млн.

Чем известен покупатель

Алексей Мазин с 2017 года возглавляет российское представительство кипрской Riverstretch Trading & Investments, свидетельствуют данные СПАРК. Эта компания — основной акционер инвесткомпании O1 Properties, одного из крупнейших собственников офисов класса А в Москве. O1 Properties, по собственным данным, владеет и управляет 11 бизнес-центрами общей площадью свыше 586 тыс. кв. м. Согласно доступной отчетности компании за первые шесть месяцев 2022 года, Riverstretch Trading & Investments принадлежало в ней около 70% акций класса А и 58,4% акций класса В. Представитель O1 Properties от комментариев отказался.

Riverstretch Trading & Investments выступает также акционером девелопера элитной недвижимости Vos’hod. Эта компания сейчас занимается реконструкцией здания Центрального телеграфа на Тверской улице (там планируется разместить офисы, апартаменты и ретейл-зону), строит жилой комплекс Armani/Casa Moscow Residences на Якиманке и многофункциональный комплекс Ahead на улице Василисы Кожиной. Один из консультантов на рынке жилой недвижимости не исключает, что, если участок в Тверской области действительно перешел Riverstretch Trading & Investments и та примет решение о реализации там проекта, застройкой территории может заняться Vos’hod.

Как оценивают сделку эксперты

Покупка площадки в Тверской области могла обойтись в 500–700 млн руб. с учетом расположения в 7 км от основной инфраструктуры Завидово, подсчитал директор отдела рынков капитала и инвестиций CORE.XP Андрей Трубачев. Цены на этом участке могут колебаться от 500 тыс. до 3–4 млн руб. за сотку на первой береговой линии, говорит директор управления элитной недвижимости «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

Участок в поселке Новозавидовский подходит для строительства элитного коттеджного поселка с ресторанами, спа-комплексами, клубами и культурными центрами, полагает партнер NF Group Станислав Бибик. О том же говорит и Трубачев, который не исключает, что там появится гостиничный комплекс на воде с сопутствующей речной инфраструктурой. Объем инвестиций может составить около 3–5 млрд руб. в зависимости от проекта, указывает он и добавляет, что на участке можно возвести и большую частную резиденцию.

Интерес к данному объекту опрошенные РБК консультанты объясняют несколькими факторами. Так, партнер «Ricci | Консалтинг» Яна Кузина отмечает, что это обусловлено как замещением туризма, ориентированного на Европу, так и поддержкой государством финансирования крупных проектов. В связи с трендом на развитие внутреннего туризма многие игроки начинают анализировать регионы на предмет инвестиционной привлекательности, добавляет она. Кроме того, место, где находится участок, традиционно считается престижным, говорит Раджабова. По ее словам, основные преимущества участка — экологичность, наличие водоема и леса, а также хорошая транспортная доступность от Москвы. Среди минусов эксперт называет железную дорогу, проходящую по границе.