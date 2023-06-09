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Депутат Саблин и его жена стали совладельцами винодельни

«Коммерсантъ»: депутат Дмитрий Саблин и его жена стали совладельцами винодельни
Семья единоросса стала совладельцем хозяйства «Вина Арпачина» в долине Дона, Саблину и его супруге совместно принадлежит 20%
Дмитрий Саблин
Дмитрий Саблин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Депутат-единоросс, основатель группы компаний «Рота» Дмитрий Саблин, и его супруга, глава совета директоров группы Алла Налча, стали совладельцами винного хозяйства «Вина Арпачина», следует из ЕГРЮЛ. На это обратила внимание газета «Коммерсантъ».

Им совместно принадлежит 20% в производителе вин ООО «ЗеНа» и в ООО «Центр тренинга», которое управляет магазином винодельни. Доля Саблина находится в доверительном управлении у ООО «Рота-Девелопмент», следует из реестра.

Основным владельцем винодельни является бизнесмен из Ростова-на-Дону Юрий Малик. Он подтвердил изданию факт сделки, но отказался комментировать условия. По словам Малика, он давно знает семью единоросса, а «Вина Арпачина» поставлялись в рестораны и отели «Роты». В «Роте» комментарий не предоставили.

«Вина Арпачина» владеют около 30 га виноградников автохтонных сортов на левом берегу Дона. Винодельня построена в 2018 году, может выпускать до 120 тыс. бутылок в год. На онлайн-витрине WineStyle бутылка «Вин Арпачина» стоит от 1,3 тыс. до 5,4 тыс. руб.

В конце января «Коммерсантъ» писал, что структура «Роты», ООО «Рота-полка», стала владельцем 45% в головной компании сети гастрономов премиум-класса «Глобус Гурмэ» ООО «Сколково Парадайз». Остальные 55% принадлежат холдинговой компании «Синдика», основанной сенатором Арсеном Каноковым. Российские рестораторы Аркадий Новиков и Антон Пинский продали сеть премиум-супермаркетов «Синдике» в августе прошлого года.

В 2021 году Саблин входил в список 100 госслужащих с самыми высокими доходами Forbes, заняв в нем 24-е место. За 2020 год жена парламентария задекларировала 363 млн руб., тогда как сам Саблин — 168,3 млн, за 2021-й Саблин заработал 402 млн руб., а его супруга — 298 млн (с этого года сведения о доходах депутатов и сенаторов будут публиковаться в обезличенном виде).

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Елена Чернышова
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