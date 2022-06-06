Агрокомплекс семьи экс-главы Минсельхоза Ткачева приобрел бизнес в Крыму

Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева стал владельцем крупнейшего агропромышленного холдинга Крыма «Дружба народов», который управляет 20 тыс. га земель

Фото: Тарас Литвиненко / РИА Новости

Структуры, связанные с агрокомплексом им. Н.И. Ткачева, который принадлежит семье экс-главы Минсельхоза России и бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, стали владельцем крымского агропромышленного холдинга (АПХ) «Дружба народов». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ, информацию газете подтвердили два источника в агропромышленной отрасли.

По словам одного из собеседников издания, интерес агрокомплекса к активам связан с тем, что в Крыму у холдинга есть сеть магазинов, одним из поставщиков которых выступает «Дружба народов». Еще один источник сообщил, что ценность активов АПХ «выросла после разблокировки Северо-Крымского канала» в начале российской военной операции на Украине.

Газета отмечает, что агрокомплекс им. Н.И. Ткачева может стать первым российским агрохолдингом, у которого официально появился бизнес в Крыму после его присоединения к России. Директор «Совэкона» Андрей Сизов считает, что инвестиции в крымский аграрный сектор остаются рискованными с учетом расширения санкций Запада. Ткачев был включен в санкционный список Европейского союза в 2014 году, когда занимал пост губернатора Краснодарского края.

АПХ «Дружба народов» был основан в 1957 году, компания называет себя крупнейшим агропромышленным предприятием в Крыму. Холдингу принадлежит 20 тыс. га земель, он управляет свиноводческими фермами и мясокомбинатом, ежегодно выпускает до 75 тыс. т продукции под брендом «Ряба Крымская», занимается растениеводством и производством кормов. В «Дружбу народов» входит Крымская фруктовая компания (КФК), которая выращивает яблоки и ягоды. В 2021 году выручка мясокомбината составила 9,79 млрд руб., КФК — 1,3 млрд руб.

До 2017 года активы «Дружбы народов» входили в состав украинского холдинга «Мироновский хлебопродукт» предпринимателя Юрия Косюка (украинский Forbes оценивает его состояние в $780 млн); их продали за $77,7 млн московской управляющей компании «Оптима Финанс», бенефициаром которой себя называл бизнесмен Борис Ванинский. В мае 2022 года 100% «Оптима-Финанс» получило ООО «Пуд», управляющее крупнейшей в Крыму сетью продуктовых магазинов.

Источник издания сообщил, что продажа Ванинским «Дружбы народов» обсуждалась давно.

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В агрокомплексе им. Н.И. Ткачева и «Дружбе народов» не ответили на запросы издания, в «Оптима-Финанс» отказались от комментариев.

Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева основан в 1993 году Николаем Ткачевым — отцом экс-губернатора Краснодарского края (2001–2015) и бывшего главы Минсельхоза (2015–2018) Александра Ткачева. Холдинг объединяет более 60 компаний, которые занимаются животноводством, растениеводством, птицеводством, производством кормов, мясопереработкой, хранением и логистикой.

В 2015 году Ткачев говорил в интервью РБК, что бенефициары агрокомплекса — члены его семьи. Тогда же он сообщал об отсутствии конфликта интересов в том, что он занимал пост главы Минсельхоза, а его родственники владеют активами в агросекторе: «Это же не производство нефти. Это обычное сельхозпроизводство: производство мяса, молока, яйца, хлеба. <...> Если я стал министром, мне надо продавать его? Это должны решить родственники».

По состоянию на май 2021 года агрокомплекс контролировал свыше 660 тыс. га земель на юге России; выручка холдинга в 2021 году составила 71,8 млрд руб.