Компания сенатора Канокова купила сеть премиум-гастрономов «Глобус Гурмэ»

Управлять сетью будет команда «Синдики». Проводить ребрендинг новый владелец не планирует

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Группа «Синдика» сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова (возглавлял республику в 2005–2013 годах) купила сеть гипермаркетов премиум-класса «Глобус Гурмэ», сообщил Forbes.

По словам вице-президента «Синдики» Егора Соломатина, сделку закрыли 15 августа. Свои доли продали ресторатор Аркадий Новиков и владелец Pinskiy & Co Антон Пинский, а также ряд менеджеров «Глобус Гурмэ». «Новиков и Пинский остались, но стали миноритариями», — добавил Соломатин.

Информацию о сделке подтвердил Forbes и Пинский. В нее вошли три гипермаркета «Глобус Гурмэ», расположенные в ТЦ «Гименей», «Времена года» и «Премьер» на Новой Риге, а также один магазин формата «Глобус Гурмэ экспресс» в аэропорту Шереметьево. Общая торговая площадь объектов, по оценке «INFOLine-Аналитика», составляет 4000 кв. м. Сумма сделки не раскрывается.

Управлять сетью будет команда «Синдики». Соломатин говорит, что ребрендинг сети проводить не планируется. По его словам, «Синдика» готова инвестировать в открытие новых супермаркетов, но «не более пяти магазинов в год». В планах компании — выйти в города-миллионники.

По итогам 2021 года Каноков занял 160-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Издание оценивало его состояние в $750 млн.

Группе «Синдика» принадлежат десять отелей, в том числе три в Сочи, и торговые комплексы суммарной площадью более 460 тыс. кв. м в разных регионах. Компания также владеет более чем 30 рынками: центральными рынками Краснодара, Тулы, Иванова, Астрахани, Ставрополя, Братиславским рынком, Перовской базой и другими. В феврале 2021 года «Синдика» купила Москворецкий рынок в Москве. Помимо этого, группа вместе с Пинским и рэпером Тимати приобрела активы ушедшей из России сети кофеен Starbucks.

Читайте на РБК Pro Pro «Вкусно — и запятая»: что делать с наспех созданными новыми брендами «Вкусно — и запятая»: что делать с наспех созданными новыми брендами Статьи Pro Как переубедить кого угодно: психологические приемы — Fast Company Как переубедить кого угодно: психологические приемы — Fast Company Статьи Pro x The Economist Как страны Персидского залива распорядятся сверхдоходами от нефти Как страны Персидского залива распорядятся сверхдоходами от нефти Статьи Pro Кто поможет руководителю выиграть в офисных политических играх Кто поможет руководителю выиграть в офисных политических играх Инструкции Pro Франшиза: 7 секретов. Как продать готовый бизнес Франшиза: 7 секретов. Как продать готовый бизнес Инструкции Pro «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах Статьи Pro Будут ли защищены банковские транзакции после ухода французской Thales Будут ли защищены банковские транзакции после ухода французской Thales Статьи Pro Как менять дизайн бренда на разных этапах развития Как менять дизайн бренда на разных этапах развития Статьи

«Глобус Гурмэ» основали бывший первый заместитель правления Сбербанка Лев Хасис и ресторатор Аркадий Новиков. В 2004 году ресторатор приобрел франшизу французской сети гастрономических бутиков Hediard, а компания Хасиса получила лицензию на открытие бутиков Fauchon. Тогда бизнесмены решили совместно управлять всеми проектами, а также развивать новую розничную сеть — «Глобус Гурмэ». Первый гастроном ретейлера открылся в июне 2005 года на Большой Якиманке, в торговом центре «Гименей». Позже точки были открыты в «Весне» на Новом Арбате, в «Жукоffка Плаза» на Рублево-Успенском шоссе и других премиальных локациях.