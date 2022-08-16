Компания сенатора Канокова купила сеть премиум-гастрономов «Глобус Гурмэ»
Группа «Синдика» сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова (возглавлял республику в 2005–2013 годах) купила сеть гипермаркетов премиум-класса «Глобус Гурмэ», сообщил Forbes.
По словам вице-президента «Синдики» Егора Соломатина, сделку закрыли 15 августа. Свои доли продали ресторатор Аркадий Новиков и владелец Pinskiy & Co Антон Пинский, а также ряд менеджеров «Глобус Гурмэ». «Новиков и Пинский остались, но стали миноритариями», — добавил Соломатин.
Информацию о сделке подтвердил Forbes и Пинский. В нее вошли три гипермаркета «Глобус Гурмэ», расположенные в ТЦ «Гименей», «Времена года» и «Премьер» на Новой Риге, а также один магазин формата «Глобус Гурмэ экспресс» в аэропорту Шереметьево. Общая торговая площадь объектов, по оценке «INFOLine-Аналитика», составляет 4000 кв. м. Сумма сделки не раскрывается.
Управлять сетью будет команда «Синдики». Соломатин говорит, что ребрендинг сети проводить не планируется. По его словам, «Синдика» готова инвестировать в открытие новых супермаркетов, но «не более пяти магазинов в год». В планах компании — выйти в города-миллионники.
По итогам 2021 года Каноков занял 160-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Издание оценивало его состояние в $750 млн.
Группе «Синдика» принадлежат десять отелей, в том числе три в Сочи, и торговые комплексы суммарной площадью более 460 тыс. кв. м в разных регионах. Компания также владеет более чем 30 рынками: центральными рынками Краснодара, Тулы, Иванова, Астрахани, Ставрополя, Братиславским рынком, Перовской базой и другими. В феврале 2021 года «Синдика» купила Москворецкий рынок в Москве. Помимо этого, группа вместе с Пинским и рэпером Тимати приобрела активы ушедшей из России сети кофеен Starbucks.
«Глобус Гурмэ» основали бывший первый заместитель правления Сбербанка Лев Хасис и ресторатор Аркадий Новиков. В 2004 году ресторатор приобрел франшизу французской сети гастрономических бутиков Hediard, а компания Хасиса получила лицензию на открытие бутиков Fauchon. Тогда бизнесмены решили совместно управлять всеми проектами, а также развивать новую розничную сеть — «Глобус Гурмэ». Первый гастроном ретейлера открылся в июне 2005 года на Большой Якиманке, в торговом центре «Гименей». Позже точки были открыты в «Весне» на Новом Арбате, в «Жукоffка Плаза» на Рублево-Успенском шоссе и других премиальных локациях.