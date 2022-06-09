Глава BASF заявил, что в компании «нет места» сторонникам спецоперации
«Никто из этих людей не должен быть членом семьи BASF», — сказал председатель совета директоров BASF Мартин Брудермюллер о тех, кто поддерживает и не осуждает спецоперацию России на Украине. Это заявление прозвучало в его выступлении перед сотрудниками компании в конце марта и было обращено в том числе к работникам российского офиса (РБК удалось ознакомиться с видео выступления топ-менеджера): «<...> каждого, кто тоже осуждает то, что происходит на Украине, мы приветствуем как в международном сообществе, так и в семье BASF. Но позвольте мне также сказать — вам нет места в этом сообществе, если вы поддерживаете войну, и я должен сказать, что никто из этих людей не должен быть членом семьи BASF».
В BASF не ответили на вопрос РБК — как на это заявление отреагировали сотрудники, в том числе российского офиса, отметив лишь, что это «было внутреннее событие», которые в компании не комментируют.
BASF, крупнейший в мире химический концерн, в начале марта заявил об остановке новых инвестиций в Россию, а спустя два месяца, в апреле, и о полном прекращении работы. При этом сам Брудермюллер в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung в начале апреля заявил, что в случае прекращения импорта или долгосрочного прекращения поставок газа и нефти из России Германию ждет беспрецедентный экономический кризис: «Это может привести к худшему кризису немецкой экономики со времен окончания Второй мировой войны, — заявлял топ — менеджер. — Мы что, с открытыми глазами хотим разрушить всю нашу экономику? (ответ в контексте бойкота импорта энергоносителей из России — РБК) Все, что мы создали за десятилетия? Я думаю, что такой эксперимент был бы безответственным».
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «демилитаризацию и денацификацию» соседней страны, а также спасение населения Донбасса от геноцида со стороны Киева. Президент также отмечал, что Россия была вынуждена начать спецоперацию из-за рисков в сфере безопасности. Киев после этого разорвал дипломатические отношения с Москвой и ввел военное положение.
В России немецкая компания начала работать практически с момента своего основания: в 1874 году в Москве был открыт первый офис продаж (датой основания самого концерна считается 6 апреля 1865 года), а в 1877-ом началось серийное производство красителей в подмосковном поселке Бутырки.
В 2001 году Россия и СНГ были выделены в структуре BASF в отдельный регион с головным офисом в Москве. В 2008-ом компания открыла собственный завод по производству лакокрасочных материалов в Павловском Посаде. Еще 8 площадок (например, для производства топливных присадок и реагентов для флотации) — партнерские. Хотя размер российского бизнеса и позволяет включить его в число крупнейших компаний России по выручке, в структуре доходов самого BASF результаты рынков России и Белоруссии незначительны: при годовой выручке всего концерна по итогам 2021-го в €78,6 млрд, их доля менее 1%.
BASF принял решение прекратить текущую деятельность в России и Белоруссии к началу июля. Исключение — бизнес, «поддерживающий производство продуктов питания, поскольку война несет в себе риск спровоцировать глобальный продовольственный кризис». Как уточнил источник РБК, знакомый с планами BASF, к 10 июля должны прекратиться все пока еще остающиеся импортные поставки, а Павловопосадский завод будет остановлен. До конца 2022-го компания также пообещала поддерживать примерно 600 российских сотрудников (каким образом и на каких условиях в BASF не уточняли).
Прекращение работы BASF в России затрагивает производственные цепочки ее российских клиентов.
Производство автомобилей
С 1993 года BASF начал поставлять в Россию, а затем, после строительства завода в Подмосковье, и производить лакокрасочные материалы, которые используются в отечественном автопроме. Локализация была из расчета на быстрорастущий российский рынок. «Принимая решение о строительстве этого завода, мы опирались на статистические данные о росте российской экономики. Кроме того, мы учитывали и тот факт, что к настоящему времени в России уже открыты заводы многих крупнейших автомобилестроительных компаний, в том числе и из стран Азии, а другие производители планируют построить здесь свои предприятия в ближайшем будущем», — пояснял тогда на церемонии открытия завода Хуан Хименес-Каррилло Гербер, руководивший на тот момент подразделением BASF Coatings в Европе.
BASF уже сталкивался в России с необходимостью оценки санкционных рисков и их влияния на свой бизнес. Например, так произошло в 2018 году, после включения американским Минфином российского миллиардера Олега Дерипаски и группы ГАЗ (также клиента BASF) в список SDN. «Глава BASF SE Курт Бок не раз выражал сомнение в эффективности экономических ограничительных мер и публично выступал за продолжение диалога и торговли с Россией. Санкции не затронули ни товары, ни сырье, импортируемое BASF на территорию России», — заявляли тогда в немецком концерне.
Одним из ключевых партнеров для BASF в России был АвтоВАЗ. Как утверждает источник, близкий к немецкой компании, у российского автопроизводителя была «высокая степень зависимости» от продукции концерна при окрашивании автомобилей. Уведомление о прекращении сотрудничества BASF, по его информации, направил АвтоВАЗу 31 мая, а объем оставшихся запасов краски составляют 1-2 месяца работы после возобновления производства в полном объеме. После начала спецоперации, АвтоВАЗ несколько раз вводил дни простоя, объясняя это, в том числе, проблемами с поставками ряда компонентов. В среду, 8 июня, АвтоВАЗ возобновил выпуск, с конвейера сошли первые Lada Granta Classic 2022 модельного года. При этом, по словам президента компании Максима Соколова, для обеспечения выпуска доступных моделей предприятие совместно с федеральными и региональными властями ведет «интенсивную работу по развитию компетенций российских поставщиков».
В АвтоВАЗе, на вопрос РБК насколько у автопроизводителя хватит запасов от BASF и нашла ли компания ему замену отметили, что «АвтоВАЗ в курсе сложившейся ситуации» и «ведет переговоры и проводит тестирование продукции альтернативных поставщиков».
Производство лекарств
Еще один сегмент, который затрагивает уход BASF — это фармацевтическая промышленность. Согласно данным аналитической RNC Pharma, в 2021-ом BASF поставлял в Россию, например, десять типов фармацевтических субстанций, а также вспомогательные вещества, применяемые при производстве лекарств. Уже в мае ряд дистрибуторов заявили о сокращении поставок от BASF и поиске альтернатив.
В распоряжении РБК есть письма компаний Biocad, «Верофарм» (входит в Abbott), «Фармасинтез» и «Р-Фарм», в которых топ-менеджмент просит BASF возобновить поставки компонентов и субстанций для производства жизненно важных препаратов.
Так, «Р-Фарм» обращает внимание на уникальность «Коллифор» R407 micro, используемого при производстве лекарств против ВИЧ. В письме из компании «Верофарм» в свою очередь отмечается, что без «Коллифор» ELP, невозможно производство противоракового препарата «Паклитаксел» — BASF единственный поставщик. Обращался к производителю субстанций и швейцарский Novartis, которому необходимы поставки BASF для локального производства ряда лекарственных средств. В частности, антикоагулянта «Ривароксабан», миорелаксанта «Сирдалуд», противовоспалительного «Кетонала».
Представитель компании «Фармасинтез» подтвердил обращение в BASF, сообщив, что обратной связи из немецкого холдинга не поступило. Материалы немецкой корпорации «Фармасинтез» использует при производстве ряда гормональных препаратов, препаратов для лечения инфекционных заболеваний, а также некоторых иммуносупрессоров. «С момента прекращения поставок необходимых вспомогательных компонентов, для некоторых из них мы уже нашли замену, обратившись к другим производителям, прежде всего в Китае, Индии и в Юго-восточной Азии», — сообщил представитель компании. Сейчас, по собственным данным, у нее сформирован достаточный запас сырья и вспомогательных материалов для производства ряда жизненно важных препаратов.
В компаниях Biocad, «Верофарм» и «Р-Фарм», Novartis на момент публикации не ответили на вопросы РБК.
Минпромторгу известно, что ряд производителей обращался к BASF. В министерстве уточнили, что производители прорабатывают альтернативные каналы поставок необходимых веществ. Также представитель отметил, что текущим производством полупродуктов для получения аналогов «Коллифор» 407 и «Коллифор» ELP занимается дзержинская группа «Норкем».
Вместе с тем, резервы необходимого сырья, которые они сформировали в том числе и в пандемию, дадут компаниям время для поиска альтернативных каналов закупки ингредиентов, вспомогательных веществ и материалов, уверены в министерстве. В этом вопросе ведомство «готово оказывать содействие производителям».
Зависимость России от международных поставок фармацевтических субстанций гендиректор DSM Group Сергей Шуляк оценивает в 80%-85%, при этом компонентная база для производства субстанций импортная практически вся, уточняет эксперт. Тем не менее, доля в общем объеме российского импорта у BASF минимальная, а в последние годы планомерно сокращалась, говорит директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. В 2021 году в общем объеме зарубежных поставок субстанций доля BASF в натуральном объеме составила 0,81% (соответствует 136,8 тонн) и 0,13% (257,9 млн руб) в денежном. Относительно значительными были объемы ретинола, кальция пантотената и левоментола, но как уточняет Беспалов, BASF не был единственным поставщиком.
Сергей Шуляк отмечает, что многие компоненты BASF можно заменить, но для фармпроизводителей всегда важен вопрос чистоты и качества материалов. Эксперт предполагает, что в ближайшее время российские производители могут попробовать договориться с иностранными поставщиками о закупках тех компонентов и субстанций, для которых нет аналогов, через третьи страны. Однако это скорее всего приведет к удорожанию поставок примерно на 20-30%.
Корма для животных
Несмотря на заявленное компанией исключение — продолжение импорта в Россию компонентов, задействованных при производстве продуктов питания — и он в ближайшее время может быть сокращен. BASF — крупный поставщик продукции для российского сельского хозяйства — семян, средств защиты растений, также кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. О возможной остановке, в частности, поставок кормовых добавок в Россию слышал исполнительный директор Национального кормового союза Сергей Михнюк. BASF не отказывалась от выполнения обязательств по уже заключенным с российскими компаниями контрактам, но никаких новых контрактов по поставками в Россию и Белоруссию заключать не планирует, говорит собеседник РБК.
В поставках семян на российский рынок на долю BASF, по экспертным оценкам, приходится около 10%, в средствах защиты растений — около 13%, а поставки кормовых добавок идут в первую очередь для крупного рогатого скота, говорит руководитель Центра технологического трансфера НИУ ВШЭ Алексей Иванов.
В случае, если поставки продукции BASF прекратятся, это не будет для российского АПК критичным: с заменой могут возникнуть сложности лишь по отдельным компонентам, влияющим на нишевые процессы в сельском хозяйстве, и есть другие иностранные компании, в том числе европейские, которые их производят и продолжают поставки в Россию, говорит Иванов. В то же время, эксперт не исключает, что уход BASF с российского рынка повлияет на развитие сельского хозяйства: выпадение крупного поставщика снижает конкуренцию, и поставщики, которые начнут замещать BASF, могут начать продавать свою продукцию дороже, а это ведет к удорожанию себестоимости производства и может отразиться на ценах для потребителей. В репутационном плане уход BASF с российского рынка продовольствия может запустить цепную реакцию и увеличить давление на других игроков, которые продолжают поставки, считает Иванов.
Среди добавок, которые BASF поставляет в Россию, есть витамин А: по данным аналитической компании Feedlot, в 2018 году немецкая корпорация была крупнейшим поставщиком витамина А в Россию с долей более 30% импорта. Используемый в животноводстве витамин А1000, который поставляет BASF, можно заменить китайским аналогом, но у Китая может не оказаться необходимых для российского рынка объемов, а нехватка витамина может привести к нарушению баланса кормов, указывает Михнюк.
Крупнейший производитель говядины в России — «Мираторг», от комментариев отказался, РБК также направил запрос в группу «Русагро».
BASF и газ
У BASF по-прежнему остаются партнерские проекты с Россией в нефтегазовом секторе. В 2019 году компания Wintershall (входит в BASF) завершила слияние с Dea Deutsche Erdoel AG, подконтрольной группе LetterOne (основана Михаилом Фридманом и его партнерами). Wintershall Dea был одним из пяти европейских финансовых партнеров проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2». Но в начале марта правление Wintershall Dea решило списать около €1 млрд инвестиций в этот проект. «Мир, в котором мы живем сегодня, сильно отличается от мира всего несколько дней назад. Президент России ведет агрессивную войну против Украины, — объяснял в личном обращении глава Wintershall Dea Марио Мерен. — Wintershall Dea работает в России более 30 лет. Многие наши коллеги ежедневно работают в нашей компании и наших совместных предприятиях с партнерами из России <...> Однако фундамент нашей работы в России пошатнулся до основания». В начале мая Bloomberg со ссылкой на источники сообщил о возможном разделе активов между партнерами Wintershall Dea. «Из-за российского бизнеса Wintershall, очевидно, токсична, и ее невозможно вывести на IPO или даже продать стратегическому покупателю», — отмечал в беседе с агентством аналитик исследовательского центра Astler Research Оливер Войан. Wintershall Dea продолжает участвовать в существующих совместных с Газпромом проектах по добыче газа: компании занимаются разработкой ачимовских залежей Уренгойского месторождения, а также Южно-Русского месторождения.