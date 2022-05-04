Bloomberg узнал о планах BASF избавиться от активов Wintershall в России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 апреля
EUR ЦБ: 74,56 (-0,75) Инвестиции, 02 мая, 18:39
Курс доллара на 30 апреля
USD ЦБ: 71,02 (-1,27) Инвестиции, 02 мая, 18:39
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:39
Как Booking Holdings пережила «крах доткомов», 11 сентября и кризис-2008 Pro, 14:38
Призер чемпионата мира по хоккею подписал контракт со «Спартаком» Спорт, 14:35
В литовской Клайпеде осквернили памятник на кладбище советских военных Политика, 14:24
В Узбекистане легализовали майнинг на солнечной энергии Крипто, 14:21
«СЭ» узнал о планах создать в России альтернативную Лигу чемпионов Спорт, 14:18
Bloomberg узнал о планах BASF избавиться от активов Wintershall в России Бизнес, 14:13
Капелло объяснил, за счет чего «Ливерпуль» прошел в финал Лиги чемпионов Спорт, 14:12
Пять самых опасных нарушений ПДД по версии россиян и как их избежать Партнерский проект, 14:09
Выставили золотой щит: почему в Китае не работают e-mail-рассылки Pro, 13:56
В России запустили льготную ипотеку для IT-специалистов. Как это работает Недвижимость, 13:55
Площадь пожара в Дзержинске достигла 2 тыс. кв. м Общество, 13:54
В Москве нашли тело экс-совладельца «Кулинарной лавки братьев Караваевых» Общество, 13:51
Совет директоров «Аэрофлота» одобрил допэмиссию акций на ₽186 млрд Инвестиции, 13:50
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Война санкций ,  
0 

Bloomberg узнал о планах BASF избавиться от активов Wintershall в России

Bloomberg: BASF рассматривает возможность передать LetterOne российские активы Wintershall
Немецкий концерн BASF рассматривает вариант разделить совместное с LetterOne предприятие Wintershall Dea, пишет Bloomberg. Если сделка состоится, BASF сможет провести IPO Wintershall, против которого выступал ее российский партнер
Фото: Swen Pförtner / Global Look Press
Фото: Swen Pförtner / Global Look Press

Немецкий концерн BASF изучает возможность разделения Wintershall Dea, передав российские активы совместного предприятия своему партнеру — группе LetterOne, сообщили источники Bloomberg.

По данным агентства, разделение Wintershall позволит BASF вернуться к планам по проведению IPO для оставшегося бизнеса, которое LetterOne обещала блокировать.

«Из-за российского бизнеса Wintershall, очевидно, токсична, и ее невозможно вывести на IPO или даже продать стратегическому покупателю», — отметил в беседе с агентством аналитик исследовательского центра Astler Research Оливер Войан.

Помимо этого, связь BASF с лицом, которое попало под санкции, стала репутационным бременем, добавил он. Так, LetterOne принадлежит 33% Wintershall, а LetterOne, в свою очередь, вместе с партнерами владеет Фридман, который в конце февраля попал под санкции ЕС.

«Таким образом, сделка решила бы две проблемы BASF», — сказал Войан.

LetterOne Фридмана пообещала блокировать IPO Wintershall
Бизнес
Михаил Фридман

РБК направил запрос в BASF и LetterOne.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Банк России снизил ставку до 14%. Что будет с курсом рубля и инфляцией
Статьи
Pro
Фото: Christian Keenan / Getty Images Выставили золотой щит: почему в Китае не работают e-mail-рассылки
Инструкции
Pro
Фото: Stuart Ramson / AP Экс-глава IBM: лучше поспешить и ошибиться, чем опоздать и ошибиться
Статьи
Pro
Фото: Ian Waldie / Getty Images Какие ошибки делают компании при работе с джоб-порталами
Инструкции
Pro
Фото: Sam Greenwood / Getty Images Вы хотите заполучить товарный знак покинувшего РФ бренда: как это сделать
Инструкции
Pro
Почему сейчас блокировать развитие сотрудников особенно опасно
Инструкции
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Как новые технологии «украли» харизму Starbucks
Статьи
Pro
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Проверка на прочность: как законно отказать кандидату в приеме на работу
Инструкции

Wintershall Dea — совместное предприятие BASF и LetterOne. В конце апреля BASF отказался от планов провести IPO Wintershall Dea. Против листинга выступила LetterOne. Группа пояснила, что российская составляющая активов вызывает настороженность у рынка, и это, по ее мнению, может «с высокой долей вероятности» сказаться на оценке стоимости компании, не отразив реальный потенциал бизнеса. Компания обещала поддержать листинг, «когда это будет иметь коммерческий смысл».

Wintershall Dea была создана в 2019 году, это крупнейшая независимая нефтегазовая компания Европы. Она ведет добычу в Норвегии, Германии, России, а также работает в Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Доля BASF в Wintershall составляет 67%, оставшейся частью владеет LetterOne. На совместном предприятии работают 2,4 тыс. человек.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
При участии
Маргарита Овсянникова
BASF Wintershall российские активы LetterOne
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Герман Хан покинул LetterOne вслед за Фридманом и Авеном
Бизнес
LetterOne Фридмана пообещала блокировать IPO Wintershall
Бизнес
Wintershall Dea вышла из совместного проекта с ЛУКОЙЛом
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter