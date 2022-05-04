Bloomberg узнал о планах BASF избавиться от активов Wintershall в России

Немецкий концерн BASF рассматривает вариант разделить совместное с LetterOne предприятие Wintershall Dea, пишет Bloomberg. Если сделка состоится, BASF сможет провести IPO Wintershall, против которого выступал ее российский партнер

Фото: Swen Pförtner / Global Look Press

Немецкий концерн BASF изучает возможность разделения Wintershall Dea, передав российские активы совместного предприятия своему партнеру — группе LetterOne, сообщили источники Bloomberg.

По данным агентства, разделение Wintershall позволит BASF вернуться к планам по проведению IPO для оставшегося бизнеса, которое LetterOne обещала блокировать.

«Из-за российского бизнеса Wintershall, очевидно, токсична, и ее невозможно вывести на IPO или даже продать стратегическому покупателю», — отметил в беседе с агентством аналитик исследовательского центра Astler Research Оливер Войан.

Помимо этого, связь BASF с лицом, которое попало под санкции, стала репутационным бременем, добавил он. Так, LetterOne принадлежит 33% Wintershall, а LetterOne, в свою очередь, вместе с партнерами владеет Фридман, который в конце февраля попал под санкции ЕС.

«Таким образом, сделка решила бы две проблемы BASF», — сказал Войан.

РБК направил запрос в BASF и LetterOne.

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Wintershall Dea — совместное предприятие BASF и LetterOne. В конце апреля BASF отказался от планов провести IPO Wintershall Dea. Против листинга выступила LetterOne. Группа пояснила, что российская составляющая активов вызывает настороженность у рынка, и это, по ее мнению, может «с высокой долей вероятности» сказаться на оценке стоимости компании, не отразив реальный потенциал бизнеса. Компания обещала поддержать листинг, «когда это будет иметь коммерческий смысл».

Wintershall Dea была создана в 2019 году, это крупнейшая независимая нефтегазовая компания Европы. Она ведет добычу в Норвегии, Германии, России, а также работает в Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Доля BASF в Wintershall составляет 67%, оставшейся частью владеет LetterOne. На совместном предприятии работают 2,4 тыс. человек.