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Новые правила ФТС привели к задержкам сроков доставки посылок

Клиенты служб экспресс-доставки столкнулись с задержками при доставке зарубежных посылок. Возникшую проблему логистические компании объясняют новыми таможенными правилами оформления корреспонденции
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Службы доставок международных заказов начали оповещать пользователей о задержках при доставке посылок, в некоторых случаях потребители не могут получить свои заказы с 18 мая 2020 года, следует из комментариев к посту в социальной сети «ВКонтакте» на официальной странице компании Boxberry.

«Ряд заказов из зарубежных интернет-магазинов задерживается на таможне... партия с заказом была выбрана домодедовской таможней для дополнительной документальной проверки согласно приказам ФТС № 1060 и 112», — говорится в имеющихся у РБК письмах пользователям. Среди онлайн-магазинов, посылки из которых задерживаются, в частности, указаны сайты ASOS, MyProtein и Look Fantastic.

Логистические компании столкнулись с тем, что таможня дольше обычного обрабатывает международные посылки из-за вступления в силу новых таможенных правил и несовершенства программного обеспечения службы, пояснил директор Boxberry International Марат Артуганов.

Первые проблемы начались 18 мая, констатирует директор департамента развития международного бизнеса DPD в России Сергей Денисов. По его словам, «в связи с информационно-техническим сбоем» у ФТС возможны задержки в доставке отправлений из зарубежных онлайн-магазинов — от пяти дней». Задержки коснутся около 90% от всех посылок, доставляемых DPD из-за рубежа, оценивает Денисов.

Происходят задержки в один-два дня, сообщила директор по маркетингу курьерской службы доставки СДЭК Ольга Сгибнева.

Российский офис DHL Express «не наблюдает массовых проблем с посылками на таможне», настаивает вице-президент по операционной деятельности компании Юрий Шевченко.

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Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В феврале вступил в силу приказ Федеральной таможенной службы № 112 о переходе на новую форму предоставления данных в таможенные органы. Но фактически он начал действовать в мае, уточняет Артуганов.

Приказ устанавливает ограничения для пассажирских таможенных деклараций экспресс-грузов. Теперь такая декларация должна содержать информацию о товарах не более чем из 100 посылок. Ранее ПО таможни позволяло обрабатывать 500 отправлений.

«Например, на таможню поступает партия из 10 тыс. заказов. В старом варианте инспектору нужно оформить 20 реестров (реестр равен накладной), чтобы выпустить эти посылки. В новом — уже 100 отдельных реестров. Таким образом, он потратит в пять раз больше времени на выпуск партии», — приводит пример Артуганов. По его данным, ужесточился и контроль со стороны таможни в отношении всех экспресс-перевозчиков, число назначаемых досмотров увеличилось десятикратно. На такое количество досмотров у таможен просто не хватает инспекторов, подчеркивает директор Boxberry International.

Ситуацию, продолжает Артуганов, осложняет некорректный информационный обмен данными информационной системы ФТС с информационной базой МВД: из-за него растет количество запросов сканов паспортных данных, что также сказывается на сроках таможенного оформления. Проблемы с проверкой паспортных данных получателей подтверждают и в компании СДЭК.

РБК направил запрос в пресс-службу ФТС.

В 2019 году число посылок из зарубежных магазинов могло составить около 450 млн шт., прогнозировала ранее Ассоциация компаний интернет-торговли. Объем трансграничной торговли оценивался примерно в 680 млрд руб., более половины приходится на покупки из Китая.

Автор: Анна Левинская
Теги: ФТС, таможня, посылки
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