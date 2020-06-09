Новые правила ФТС привели к задержкам сроков доставки посылок

Клиенты служб экспресс-доставки столкнулись с задержками при доставке зарубежных посылок. Возникшую проблему логистические компании объясняют новыми таможенными правилами оформления корреспонденции

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Службы доставок международных заказов начали оповещать пользователей о задержках при доставке посылок, в некоторых случаях потребители не могут получить свои заказы с 18 мая 2020 года, следует из комментариев к посту в социальной сети «ВКонтакте» на официальной странице компании Boxberry.

«Ряд заказов из зарубежных интернет-магазинов задерживается на таможне... партия с заказом была выбрана домодедовской таможней для дополнительной документальной проверки согласно приказам ФТС № 1060 и 112», — говорится в имеющихся у РБК письмах пользователям. Среди онлайн-магазинов, посылки из которых задерживаются, в частности, указаны сайты ASOS, MyProtein и Look Fantastic.

Логистические компании столкнулись с тем, что таможня дольше обычного обрабатывает международные посылки из-за вступления в силу новых таможенных правил и несовершенства программного обеспечения службы, пояснил директор Boxberry International Марат Артуганов.

Первые проблемы начались 18 мая, констатирует директор департамента развития международного бизнеса DPD в России Сергей Денисов. По его словам, «в связи с информационно-техническим сбоем» у ФТС возможны задержки в доставке отправлений из зарубежных онлайн-магазинов — от пяти дней». Задержки коснутся около 90% от всех посылок, доставляемых DPD из-за рубежа, оценивает Денисов.

Происходят задержки в один-два дня, сообщила директор по маркетингу курьерской службы доставки СДЭК Ольга Сгибнева.