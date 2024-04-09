Credit Suisse оспорил компенсацию в $743 млн богатейшему человеку Грузии

Миллиардер Бидзина Иванишвили потерял часть вложенных в швейцарский банк денег из-за действий консультанта-мошенника. В мае 2023 года экс-премьер Грузии отсудил $926 млн ущерба у Credit Suisse, но сумма была уменьшена

Сингапурское отделение швейцарского банка Credit Suisse оспаривает выплату $743 млн миллиардеру и бывшему премьер-министр Грузии Бидзине Иванишвили (Forbes называет его богатейшим человеком Грузии с состоянием $4,9 млрд), который потерял часть своего состояния по вине банка, сообщает Bloomberg. Юрист Credit Suisse Trust Ltd. Ли Энг Бенг признал в Апелляционном суде Сингапура, что сотрудники банка не проинформировали своего клиента о незаконных платежах, произведенных консультантом сингапурского отделения Credit Suisse Патрисом Лекодроном. Он связал это с «некомпетентными попытками решить проблему несанкционированных платежей».

В марте прошлого года швейцарский банк UBS поглотил проблемный Credit Suisse.

В мае 2023 года Иванишвили отсудил $926 млн ущерба у банка Credit Suisse. Однако сумма была уменьшена на $79,4 млн с учетом уже сделанных выплат. Миллиардер потерял часть вложенных в швейцарский банк денег из-за действий Лекодрона. Тот тайно снимал деньги со счетов клиентов, включая грузинского бизнесмена. В 2018 году швейцарский суд признал консультанта виновным в подделке финансовых документов и подписей клиентов банка. Лекодрона был осужден, но в 2019 году отпущен на свободу, а через год покончил жизнь самоубийством.

Иванишвили подал в суд на Credit Suisse в 2015 году. Его адвокаты обвинили банк в том, что тот не помешал Лекодрону получить доступ к счетам клиентов. Суд Сингапура счел, что местное отделение Credit Suisse нарушило свои обязательства перед Иванишвили, не обеспечив сохранность его денег. Credit Suisse подал апелляцию.

Юристы Credit Suisse Trust добиваются уменьшения суммы компенсации. По словам Ли, сотрудники банка обратились к руководству по поводу незаконных операций Лекодрона. Единственное, что они не сделали, это не сообщили об этом Иванишвили, указал юрист. Он утверждает, что никто в Credit Suisse Trust не знал о мошенничестве Лекодрона с 2006 по 2008 год, а сотрудники «сделали все возможное», чтобы сообщить руководству о подозрительных операциях. Однако двое из трех судей усомнились в этом. Один из них спросил, что произойдет, если «сотрудники услышат сверление внутри хранилища». «Ваша обязанность просто сидеть снаружи и ничего не делать, пока вы не услышите взрыв и дверь не выбьет?» — поинтересовался он.

Юрист настаивает, что банк выполнял свои обязательства добросовестно. Адвокат экс-премьера Кавиндер Булл на это возразил, что Credit Suisse Trust ставит интересы банка выше своих обязательств перед клиентом.

Суд на Бермудских островах, куда также обратился миллиардер с иском, в марте 2022 года присудил Иванишвили выплату в размере $600 млн. Суд счел, что отделение Credit Suisse на Бермудах «закрывало глаза» на мошенничество Лекодрона. Юристы Credit Suisse Trust обжалуют и это решение.

В январе 2024 года Bloomberg сообщал, что главный финансовый прокурор Женевы Ив Бертосса прекратил дело об отмывании денег Лекодроном, поскольку в ходе расследования каких-либо доказательств этого обнаружено не было.