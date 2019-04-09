Путин поручил дать бизнесу преференции за инвестиции в Арктику

По словам президента, планируется использовать механизмы, которые успешно себя показали на Дальнем Востоке. Соответствующий законопроект нужно разработать быстро, чтобы Госдума приняла его до конца года, добавил Путин

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поручил разработать законопроект о льготах для бизнеса за инвестиции в Арктику. Об этом он сообщил на пленарном заседании Международного арктического форума, передает корреспондент РБК.

«Говорю прежде всего о льготных ставках на прибыль, о понижающих коэффициентах по налогу на добычу полезных ископаемых и заявительном порядке возмещения налога на добавленную стоимость», — сказал президент.

По его словам, правительству, экспертам и представителям бизнеса уже поручили разработать законопроект об особой системе преференций для инвесторов арктической зоны.

Путин также попросил оперативно подготовить документ, чтобы Госдума могла принять его уже в осеннюю сессию. Президент также пригласил зарубежных партнеров принять участие в развитии портов в Мурманске и Петропавловске-Камчатском.

Арктика ставит нестандартные и уникальные задачи, для решения которых необходима мощная технологическая база, добавил президент. Он отметил, что в ряде регионов уже началось создание научно-образовательных центров, которые будут заниматься как фундаментальной наукой, так и прикладными задачами.