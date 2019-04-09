Путин поручил дать бизнесу преференции за инвестиции в Арктику

Президент России Владимир Путин поручил разработать законопроект о льготах для бизнеса за инвестиции в Арктику. Об этом он сообщил на пленарном заседании Международного арктического форума, передает корреспондент РБК.
«Говорю прежде всего о льготных ставках на прибыль, о понижающих коэффициентах по налогу на добычу полезных ископаемых и заявительном порядке возмещения налога на добавленную стоимость», — сказал президент.
По его словам, правительству, экспертам и представителям бизнеса уже поручили разработать законопроект об особой системе преференций для инвесторов арктической зоны.
Путин также попросил оперативно подготовить документ, чтобы Госдума могла принять его уже в осеннюю сессию. Президент также пригласил зарубежных партнеров принять участие в развитии портов в Мурманске и Петропавловске-Камчатском.
Арктика ставит нестандартные и уникальные задачи, для решения которых необходима мощная технологическая база, добавил президент. Он отметил, что в ряде регионов уже началось создание научно-образовательных центров, которые будут заниматься как фундаментальной наукой, так и прикладными задачами.