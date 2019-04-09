«Газпром» предложил удвоить сроки геологоразведки на шельфе

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 64,74 -0,14 EUR Бирж. 73,04 -0,03 Brent 70,73 -0,21% USD Нал. 65,15 64,38 EUR Нал. 73,47 72,59 USD ЦБ 64,78 -0,57 EUR ЦБ 72,97 -0,39 EUR/USD 1,1283 +0,0021 BTC/USD Бирж. 5 255,38 -65,12 IMOEX 2 563,63 +0,14% RTSI 1 247,49 +0,59% DJIA 26 341,02 -0,32% Nasdaq 7 953,88 +0,19%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Regeneron $481 (+19,88%) прогноз CFRA к 08.02.20 Купить
Chevron $142 (+12,09%) прогноз Societe Generale к 20.03.20 Купить
Индекс МосБиржи ₽4 100 (+59,92%) прогноз Альпари к 31.12.19
Facebook $200 (+14,59%) прогноз Deutsche Bank к 01.04.20 Купить
ЧТПЗ ₽170 (+16,44%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Regeneron $481 (+19,88%) прогноз CFRA к 08.02.20 Купить
Chevron $142 (+12,09%) прогноз Societe Generale к 20.03.20 Купить
Индекс МосБиржи ₽4 100 (+59,92%) прогноз Альпари к 31.12.19
Facebook $200 (+14,59%) прогноз Deutsche Bank к 01.04.20 Купить
ЧТПЗ ₽170 (+16,44%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 10 апреля
USD ЦБ: 64,78 (-0,57) Quote, 14:29
Курс евро на 10 апреля
EUR ЦБ: 72,97 (-0,39) Quote, 14:29
Azur Air ответила на сообщения о холоде в летевшем из Мексики самолете Общество, 16:24 Когда подарок влечет уголовную ответственность Pro, 16:23 Мать Зеленского обвинила Порошенко в поливании грязью сына Политика, 16:12 Путин сравнил рентабельность добычи нефти в России и США Экономика, 16:12 Слово «петухи» стало причиной драки Мамаева с водителем ведущей Общество, 16:00 Как хорошо вы ориентируетесь в литературной Москве. Тест РБК и AFI Development, 15:54 Судья матча «Локомотив» — «Зенит» получил неуд за работу Спорт, 15:53 Истребитель F-35А ВВС Японии пропал над Тихим океаном Общество, 15:49 Путин указал на объединение стран из-за работы над проблемами Арктики Политика, 15:47 Медведев утвердил оператора системы маркировки товаров Бизнес, 15:43 Главу банка «Восточный» сменят на фоне дела Калви Финансы, 15:35 Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии Общество, 15:20 Вместо «Дерзкого» флот пополнит названный в честь брига «Меркурий» корвет Общество, 15:19 Во что лучше инвестировать в России и за границей РБК и Сбербанк Первый, 15:17
Бизнес ,  
0 
«Газпром» предложил удвоить сроки геологоразведки на шельфе
«Газпром» предложил увеличить максимальный срок геологоразведки на шельфе до 20 лет. Если не разрабатывать морские месторождения в ближайшие годы, эти запасы перестанут быть востребованными, предупреждал вице-премьер Юрий Трутнев

«Газпром» попросил 10 лет отсрочки

В начале марта заместитель председателя правления «Газпрома» Валерий Голубев, отвечавший за взаимодействие с органами власти, написал письмо министру природных ресурсов Дмитрию Кобылкину и попросил продлить сроки геологоразведки на шельфе с 10 до 20 лет, рассказал РБК источник в Минприроды. Это подтвердили РБК сам Кобылкин и глава Роснедр Евгений Киселев.

У компании не хватает буровых установок, из-за западных санкций, которые запрещают поставку технологий и оборудования для работы на шельфе, их трудно арендовать или приобрести, зато накопились обязательства по бурению множества дорогостоящих скважин на шельфе, преимущественно в Арктике, перечисляет собеседник РБК аргументы Голубева. Экономические условия не позволяют за три-четыре года пробурить столько скважин, ведь бурение даже одной может обойтись в $1 млрд, добавляет он.

«Была такая просьба от Голубева в марте. Еще несколько компаний на одном из совещаний обсуждали, что это было бы целесообразно сделать», — рассказал РБК Кобылкин в кулуарах Арктического форума, который начался 9 апреля в Санкт-Петербурге. Право работать на арктическом шельфе сейчас есть только у двух структур, которые подконтрольны государству и имеют соответствующий опыт, — «Газпрома», «Роснефти» и их «дочек». По словам Кобылкина, «Роснефть» также поддержала предложение Голубева, но решение пока не принято: «Надо проанализировать все условия».

«Прежде чем принимать решение, мы сначала заслушаем их позицию и обоснования, посмотрим материалы», — сказал Киселев. Он назвал просьбу о такой продолжительной отсрочке странной: «10 лет морозить инвестиции в геологоразведку, с моей точки зрения, не очень разумно». Но есть и объективные причины, которые препятствуют эффективной отработке участков, признал чиновник. «Поэтому мы предложили «Газпрому», «Газпром нефти» и всем участникам рынка освоения шельфа в России предоставить планы геологоразведки на своих лицензионных участках, а по итогам изучения этих материалов примем решение», — пояснил он.

РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома». Представитель «Роснефти» отказался от комментариев.

Накануне министр энергетики Александр Новак сказал РБК, что продление сроков геологоразведки на шельфе нужно обсудить совместно с Минприроды. «Если такая необходимость будет, выработаем соответствующее решение», — заключил он.

Голубев — известный лоббист, он был сослуживцем Владимира Путина по КГБ, а до переезда в Москву руководил петербургским комитетом по туризму. Проработал в правлении «Газпрома» более 15 лет, но в конце февраля решил уйти на пенсию — в этому году ему исполняется 67 лет, сообщила компания. Но у Голубева оставался отпуск, поэтому он сейчас еще формально числится в компании — догуливает отпуск, сказал РБК источник, близкий к «Газпрому».

Почему Россия отстает на шельфе

Переносить сроки геологоразведки на шельфе, в том числе в Арктике, бессмысленно, заявил РБК директор консалтинговой компании «Гекон» Михаил Григорьев. Когда компаниям переносили сроки бурения на два-три года в связи с резким падением цен на нефть осенью 2014 года, это было оправдано, но за это время компании не преуспели в привлечении буровых мощностей и проведении работ на шельфе. К началу 2017 года на российском шельфе и в пределах морских акваторий действовало 138 лицензий на поиск и добычу углеводородов, из них у «Роснефти» было 53 лицензии, у «Газпрома» — 41 (еще 44 — нераспределенные), писали «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Минприроды. Запасы на шельфе оценивались в 1,69 млрд т нефти и 13,19 трлн куб. м газа. Но единственный проект, работающий на шельфе Арктики, — «Приразломное» «Газпром нефти», которое добывает 3,2 млн т в год.

«Мы видим бездействие компаний, и это повод для пересмотра лицензионных соглашений из-за их невыполнения. Если государство даст такого размера отсрочку, то отодвинет тем самым рост капитализации запасов шельфовых месторождений», — заключает Григорьев. По его мнению, в случае нарушения лицензионных обязательств есть смысл выставить участки на шельфе на повторный аукцион.

Если не начать разрабатывать их в ближайшие годы, то за время жизни следующих двух поколений эти запасы перестанут быть востребованны, предупредил в начале марта и вице-премьер Юрий Трутнев, глава комиссии по развитии Арктики. «Россия сегодня, скажем так, не очень преуспевает на шельфовом треке. За последние годы у нас на шельфе пробурено пять скважин, тогда как в Норвегии — 345, в Великобритании — 99. Разница порядковая», — указал он.

Бизнес
Трутнев допустил участие иностранцев в освоении шельфа Арктики

По словам Трутнева, западные санкции сыграли свою роль в отставании России по числу пробуренных на шельфе скважин. Но их можно обходить, предлагая новые формы партнерства зарубежным компаниям, считает чиновник. По его словам, Минприроды уже прорабатывает варианты таких партнерств. «Надеюсь, что в скором времени сможем оформить модель и предложить ее правительству», — сказал он.

Вице-премьер тогда предложил изменить закон «О недрах», ограничивающий участие иностранных компаний в разработке месторождений нефти и газа на российском шельфе, чтобы стимулировать развитие Арктики. ​«Если мы сможем сделать хотя бы это, то покажем всему миру: замок с двери снят, дорога для мировых наработок, технологий, инвестиций открыта. Тогда наступит время вместе подумать, как иностранному инвестору в эту дверь войти», — заметил он.

По мнению вице-премьера, в этом случае Арктика получит реальный импульс развития, а российская нефтяная отрасль «сможет совершить очередной скачок, о котором сейчас мы не можем даже говорить». «Объясню очень просто: срок освоения шельфовых активов — от 10 до 15 лет. Если сегодня начать с нуля шельфовый проект в Арктике, он реализуется в горизонте 2035 года. Куда за это время шагнет мировая нефтяная отрасль? Особенно если учесть, как стремительно меняется структура потребления энергии», — пояснил вице-премьер свою мысль.

РБК направил запрос представителю Трутнева о предложении «Газпрома» увеличить сроки геологоразведки на шельфе.

«Никаких американских партнеров [на российском шельфе в Арктике] ждать не следует, стоит ждать ближневосточных или европейских партнеров», — заявил журналистам 9 апреля гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Авторы: Людмила Подобедова, Тимофей Дзядко
Теги: арктический шельф, «Роснефть»
Материалы по теме
«Газпром» нашел финдиректора в Газпромбанке
Бизнес
Трутнев допустил участие иностранцев в освоении шельфа Арктики
Бизнес
Роснедра заявили о поддержке в ООН притязаний России на шельф в Арктике
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter