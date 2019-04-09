«Газпром» предложил удвоить сроки геологоразведки на шельфе

РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома». Представитель «Роснефти» отказался от комментариев.

Накануне министр энергетики Александр Новак сказал РБК, что продление сроков геологоразведки на шельфе нужно обсудить совместно с Минприроды. «Если такая необходимость будет, выработаем соответствующее решение», — заключил он.

Голубев — известный лоббист, он был сослуживцем Владимира Путина по КГБ, а до переезда в Москву руководил петербургским комитетом по туризму. Проработал в правлении «Газпрома» более 15 лет, но в конце февраля решил уйти на пенсию — в этому году ему исполняется 67 лет, сообщила компания. Но у Голубева оставался отпуск, поэтому он сейчас еще формально числится в компании — догуливает отпуск, сказал РБК источник, близкий к «Газпрому».

Почему Россия отстает на шельфе

Переносить сроки геологоразведки на шельфе, в том числе в Арктике, бессмысленно, заявил РБК директор консалтинговой компании «Гекон» Михаил Григорьев. Когда компаниям переносили сроки бурения на два-три года в связи с резким падением цен на нефть осенью 2014 года, это было оправдано, но за это время компании не преуспели в привлечении буровых мощностей и проведении работ на шельфе. К началу 2017 года на российском шельфе и в пределах морских акваторий действовало 138 лицензий на поиск и добычу углеводородов, из них у «Роснефти» было 53 лицензии, у «Газпрома» — 41 (еще 44 — нераспределенные), писали «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Минприроды. Запасы на шельфе оценивались в 1,69 млрд т нефти и 13,19 трлн куб. м газа. Но единственный проект, работающий на шельфе Арктики, — «Приразломное» «Газпром нефти», которое добывает 3,2 млн т в год.

«Мы видим бездействие компаний, и это повод для пересмотра лицензионных соглашений из-за их невыполнения. Если государство даст такого размера отсрочку, то отодвинет тем самым рост капитализации запасов шельфовых месторождений», — заключает Григорьев. По его мнению, в случае нарушения лицензионных обязательств есть смысл выставить участки на шельфе на повторный аукцион.

Если не начать разрабатывать их в ближайшие годы, то за время жизни следующих двух поколений эти запасы перестанут быть востребованны, предупредил в начале марта и вице-премьер Юрий Трутнев, глава комиссии по развитии Арктики. «Россия сегодня, скажем так, не очень преуспевает на шельфовом треке. За последние годы у нас на шельфе пробурено пять скважин, тогда как в Норвегии — 345, в Великобритании — 99. Разница порядковая», — указал он.

По словам Трутнева, западные санкции сыграли свою роль в отставании России по числу пробуренных на шельфе скважин. Но их можно обходить, предлагая новые формы партнерства зарубежным компаниям, считает чиновник. По его словам, Минприроды уже прорабатывает варианты таких партнерств. «Надеюсь, что в скором времени сможем оформить модель и предложить ее правительству», — сказал он.

Вице-премьер тогда предложил изменить закон «О недрах», ограничивающий участие иностранных компаний в разработке месторождений нефти и газа на российском шельфе, чтобы стимулировать развитие Арктики. ​«Если мы сможем сделать хотя бы это, то покажем всему миру: замок с двери снят, дорога для мировых наработок, технологий, инвестиций открыта. Тогда наступит время вместе подумать, как иностранному инвестору в эту дверь войти», — заметил он.

По мнению вице-премьера, в этом случае Арктика получит реальный импульс развития, а российская нефтяная отрасль «сможет совершить очередной скачок, о котором сейчас мы не можем даже говорить». «Объясню очень просто: срок освоения шельфовых активов — от 10 до 15 лет. Если сегодня начать с нуля шельфовый проект в Арктике, он реализуется в горизонте 2035 года. Куда за это время шагнет мировая нефтяная отрасль? Особенно если учесть, как стремительно меняется структура потребления энергии», — пояснил вице-премьер свою мысль.

РБК направил запрос представителю Трутнева о предложении «Газпрома» увеличить сроки геологоразведки на шельфе.

«Никаких американских партнеров [на российском шельфе в Арктике] ждать не следует, стоит ждать ближневосточных или европейских партнеров», — заявил журналистам 9 апреля гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.