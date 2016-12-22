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Россия запретит поставки свинины и живых свиней из Белоруссии
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Россия запретит поставки свинины и живых свиней из Белоруссии
Бизнес, 19:18
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Россия запретит поставки свинины и живых свиней из Белоруссии
В связи с распространением вируса африканской чумы свиней Россия с 10 апреля вводит запрет на поставку свинины и свиноводческой продукции из Белоруссии. Эта страна входит в тройку крупнейших поставщиков свинины в Россию
Фото: Егор Еремов / РИА Новости

Запрет на поставку из Белоруссии свинины и живых свиней вводится из-за выявленных в мясной продукции генетического материала вируса африканской чумы свиней (АЧС), речь идет о восьми случаях, сообщает Россельхознадзор. Запрет начнет действовать с 10 апреля.

Ограничения коснутся живых свиней и их генетического материала, свинины, сырых мясопродуктов, субпродуктов, готовой продукции из свинины или содержащей в своем составе свинину, сырья из свинины для производства кормов (за исключением товаров, прошедших обработку по технологии, гарантирующей разрушение вируса АЧС), мяса диких кабанов, всех видов кормов и кормовых добавок для свиней (за исключением кормовых добавок химического и микробиологического синтеза и готовых кормов, прошедших термическую обработку), уточняет Россельхознадзор.

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Кроме того, российское ведомство вводит с 10 апреля запрет на поставки в Россию любой продукции ОАО «Гомельский мясокомбинат» из-за выявления бактерий группы Listeria monocytogenes.

В Россельхознадзоре полагают, что ветеринарная служба Белоруссии скрывала факт присутствия АЧС на территории страны. В начале марта ведомство Сергея Данкверта направило ветеринарной службе республики письмо с просьбой уточнить эпизоотическую ситуацию там, в том числе по АЧС. Представители белорусской службы письменно не ответили, а в телефонном разговоре заверили, что вспышек АЧС в стране нет, отмечает Россельхознадзор.

Вирус АЧС не опасен для человека, но является стопроцентно смертельным заболеванием для домашних свиней и диких кабанов и не поддается лечению и профилактике.

Белоруссия входит в тройку крупнейших по объемам экспортеров свинины в Россию после Бразилии и Чили. В 2017 году, по расчетам РБК на основе данных Федеральной таможенной службы, Белоруссия поставила в Россию 5,9 млн т свежей, охлажденной и замороженной свинины на $13,6 млн. По поставкам живых свиней Белоруссия занимает второе место после Канады: в прошлом году она поставила в Россию 58 тыс. живых свиней на $1 млн.

В конце прошлого года Россельхознадзор уже ограничил поставки свинины и говядины из Бразилии. Ограничение на поставки было введено с 1 декабря 2017 года. Причиной стало обнаружение в бразильской продукции запрещенного стимулятора роста — кормовой добавки рактопамин. Бразилия была крупнейшим поставщиком свинины для России, на долю которого приходилось 90% импортных поставок.

Не первая претензия

У Россельхознадзора уже не впервые возникают претензии к белорусской животноводческой продукции. В этом году ведомство намеревалось ввести запрет на поставки молока, сливок и другой молочной продукции из Белоруссии с 26 февраля. Решение было связано с безопасностью и качеством белорусской продукции. Но впоследствии российское ведомство перенесло ввод запрета на 15 марта, а за день до начала вступления ограничения Россельхознадзор отказался от введения запрета.

На прошлой неделе глава Минсельхоза Александр Ткачев в интервью «РИА Новости» заявил, что что белорусские производители молочной продукции должны искать новые рынки сбыта. «У нас серьезные намерения напоить россиян отечественным молоком. Мы планируем в ближайшие пять—семь лет закрыть этот вопрос», — сказал Ткачев.

Автор: Елена Сухорукова.
Теги: Россельхознадзор , Белоруссия , АЧС
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