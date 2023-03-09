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Swarovski объявила о полном выходе из России

Ювелирная компания Swarovski объявила о полном выходе из России
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Ювелирная компания Swarovski полностью выходит из России, заявил журналу Trend ее генеральный директор Алексис Назард.

После начала спецоперации на Украине Swarovski закрыла свои 12 магазинов в России и прекратила онлайн-продажи в стране, но полностью Россию не покинула.

«Теперь мы пришли к выводу, что не можем поддерживать наше бездействующее пребывание», — сказал Назард.

Он не назвал сроки ухода, но сказал, что процесс будет «организован и проведен в соответствии со всеми законами, включая экономические санкции и другие торговые ограничения».

Swarovski AG — австрийская компания, которая специализируется на производстве кристаллов из стекла, украшений и прочих предметов с кристаллами, а также на огранке синтетических и природных драгоценных камней. Кроме того, у компании есть производство оптического оборудования, светильников и люстр.

Вся продукция под брендом Swarovski производится компанией Swarovski AG, основные производственные мощности и головной офис находятся в Австрии, в городе Ваттенс.

Материал дополняется.

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