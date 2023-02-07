Производитель масла «Олейна» продал свой бизнес в России

В цехе по разливу растительного масла «Олейна» (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Американский агротрейдер Bunge, который производит масло «Олейна», закрыл сделку по продаже российского бизнеса по производству растительных масел. Об этом говорится в сообщении на русскоязычном сайте компании.

С 3 февраля, когда сделка была официально закрыта, ООО «Бунге СНГ» продолжило производство и продажу растительных масел на заводе в Воронежской области под контролем нового собственника. Все реквизиты организации остались без изменения. Название компании изменят в ближайшее время.

О своих планах продать свой бизнес в России компания сообщила 19 сентября прошлого года. В качестве покупателя назывался контролирующий акционер холдинга Exoil Group Карен Канецян. Exoil Group занимается покупкой подсолнечника, переработкой, трейдингом масличных и зерновых культур, портовой перевалкой и логистикой.

Bunge входит в квартет крупнейших агротрейдеров мира ABCD (наряду с Archer Daniels Midland, Cargill и Louis Dreyfus). В портфеле компании — бренды «Олейна», Ideal, «Сказка» и «Масленица». Маслоэкстрационный завод в сельском поселении Колодезянское Воронежской области был открыт в 2008 году, компания вложила в производство $130 млн. Предприятие ежегодно обрабатывает 540 тыс. т сырья и выпускает более 200 млн бутылок продукта.