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Экс-глава «Аэрофлота» Полубояринов перешел на работу в «Ростех»

Экс-гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов с 2023 года стал работать в «Ростехе»
Экс-глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов устроился на работу в «Ростех», где займется финансовым обеспечением деятельности госкорпорации. Топ-менеджер ушел из авиакомпании весной 2022 года после попадания в санкционный список ЕС
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Михаил Полубояринов
Михаил Полубояринов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Бывший гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов перешел на работу в госкорпорацию «Ростех». Об этом РБК сообщили источник, близкий к госкорпорации, знакомый топ-менеджера и собеседник в одной из «дочек» «Ростеха».

Экс-глава «Аэрофлота» пришел работать «в контур» «Ростеха» в январе 2023 года, говорит источник, близкий к корпорации. «Он занимает высокую управленческую должность и будет заниматься вопросами финансового обеспечения деятельности всей группы компаний, входящих в «Ростех», — утверждает он. Полубояринов будет курировать и перестраивать работу подконтрольных госкорпорации банков и участвовать в создании проекта по работе единого платежного центра для обслуживания «Ростеха», писал телеграм-канал «ВЧК-ОПГУ». «Ростеху» давно принадлежит Новикомбанк, а с мая 2022 года — контрольный пакет российско-венесуэльского Еврофинанс Моснарбанка. Оба банка находятся в американских санкционных списках.

Собеседник в одной из «дочек» «Ростеха» сказал РБК, что топ-менеджер стал советником главы «Ростеха» Сергея Чемезова. В пресс-службе «Ростеха» не стали комментировать эту информацию. Полубояринов не ответил на вопросы РБК.

Полубояринову 56 лет, он окончил Московский финансовый институт, защитил кандидатскую диссертацию по специальности «финансы, денежное обращение и кредит» в Академии народного хозяйства им. Г.В. Плеханова. В 2000–2009 годах он работал в «Аэрофлоте», куда пришел на должность главного бухгалтера, а затем стал заместителем гендиректора. В 2009-м перешел во Внешэкономбанк, где стал директором департамента инфраструктуры, а в 2012-м занял должность первого зампреда этой корпорации. В марте 2020 года он возглавил Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК), но уже в ноябре того же года перешел на пост гендиректора «Аэрофлота», после того как его предшественник Виталий Савельев был назначен министром транспорта.

Сразу после начала военной спецоперации России на Украине против российской авиаотрасли были введены беспрецедентные международные секторальные ограничения, запрещающие поставку в Россию авиатехники, запчастей и оказание услуг техобслуживания, а также полеты в Евросоюз. Сам Полубояринов попал под персональные европейские санкции и решил уйти из «Аэрофлота». На тот момент парк авиакомпании состоял практически исключительно из самолетов Airbus и Boeing, а на международные рейсы приходилось 27,5% от их общего числа (по итогам 2021 года).

Уход Полубояринова из «Аэрофлота» Савельев объяснял «стрессовыми условиями» работы: «Так бывает, что люди не могут в стрессовых условиях работать. Есть условия мирного времени, а стрессовые условия требуют принятия решений очень быстрых». Источники РБК рассказывали о том, что после ухода из «Аэрофлота» топ-менеджер перейдет на пост заместителя гендиректора «Почты России». Но этого так и не произошло.

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Полубояринов — второй гендиректор «Аэрофлота», который стал работать в структурах «Ростеха», занимающегося в том числе поставкой российских самолетов. В 2017-м в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК; входит в «Ростех») перешел Валерий Окулов, который возглавлял авиагруппу в 1997–2009 годах, а затем был замминистра транспорта.

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Артём Кореняко Артём Кореняко
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