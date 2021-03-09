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Производитель Axe и Dove откажется от слова «нормальный» на упаковках

В Unilever пришли к выводу, что использование этого слова применительно к коже или волосам создает негативный эффект. Ранее компания отказалась использовать в рекламе и упаковке слова «белый» и «светлый»
Фото: Maurizio Maule / IPA / ZUMA / ТАСС
Фото: Maurizio Maule / IPA / ZUMA / ТАСС

Один из крупнейших мировых производителей косметики, бытовой химии и пищевых продуктов, нидерландская компания Unilever больше не будет использовать на упаковках своих косметических изделий слово «нормальный». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отказ от слова «нормальный» в рекламе и упаковке всех брендов косметики и средств гигиены происходит в рамках новой стратегии Unilever под названием Positive Beauty. Она должна принести больше социальной справедливости, инклюзивности и экологичности продуктам компании.

«Решение отказаться от слова «нормальный» — это один из многих шагов, которые мы делаем, чтобы бросить вызов идеалам красоты, чтобы помочь положить конец дискриминации и расширить видение красоты», — говорится в сообщении.

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Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

Unilever ссылается на глобальный опрос с участием 10 тыс. человек в девяти странах, который показал, что применение слова «нормальный» для описания волос и кожи вызывает отчуждение — 70% респондентов заявили о негативном эффекте.

Кроме того, компания перестанет менять пропорции тел моделей и цвет их кожи в своей рекламе с помощью цифровой обработки. В Unilever пообещали также привлекать к рекламе своей продукции людей из малопредставленных групп.

Unilever — один из мировых лидеров рынка косметики, парфюмерии и бытовой химии. Ей принадлежат бренды Rexona, Axe. Dove. Lux, Close Up, Pepsodent, Domestos. Кроме того, компания производит пищевые продукты марок Knorr, Calve, «Балтимор».

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Unilever уберет с упаковок товаров слова «белый» и «светлый»
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Фото:Daniel Reinhardt / Global Look

В июне 2020-го Unilever убрала со своих упаковок и из рекламы слова «белый» и «светлый», объяснив, что использование этих слов навязывает единый идеал красоты, что не является правильным.

Johnson & Johnson решила прекратить выпускать осветляющую кожу косметику и средства гигиены. До этого в компании пообещали направить $10 млн на борьбу с расизмом и социальной несправедливостью.

Автор
Михаил Котляр
Unilever косметика упаковка равенство реклама
Материалы по теме
Unilever уберет с упаковок товаров слова «белый» и «светлый»
Общество
Johnson & Johnson перестанет выпускать осветляющую кожу косметику
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Общество
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