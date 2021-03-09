Производитель Axe и Dove откажется от слова «нормальный» на упаковках

В Unilever пришли к выводу, что использование этого слова применительно к коже или волосам создает негативный эффект. Ранее компания отказалась использовать в рекламе и упаковке слова «белый» и «светлый»

Фото: Maurizio Maule / IPA / ZUMA / ТАСС

Один из крупнейших мировых производителей косметики, бытовой химии и пищевых продуктов, нидерландская компания Unilever больше не будет использовать на упаковках своих косметических изделий слово «нормальный». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отказ от слова «нормальный» в рекламе и упаковке всех брендов косметики и средств гигиены происходит в рамках новой стратегии Unilever под названием Positive Beauty. Она должна принести больше социальной справедливости, инклюзивности и экологичности продуктам компании.

«Решение отказаться от слова «нормальный» — это один из многих шагов, которые мы делаем, чтобы бросить вызов идеалам красоты, чтобы помочь положить конец дискриминации и расширить видение красоты», — говорится в сообщении.

Unilever ссылается на глобальный опрос с участием 10 тыс. человек в девяти странах, который показал, что применение слова «нормальный» для описания волос и кожи вызывает отчуждение — 70% респондентов заявили о негативном эффекте.