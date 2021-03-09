СМИ узнали о договоре производителей птицы и ретейла зафиксировать цены

Крупные производители мяса птицы и торговые сети договорились временно зафиксировать оптовые цены и не снижать объем поставок по отношению к уровню прошлого года на фоне роста спроса и сокращения производства

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Производители мяса птицы и торговые сети заключили неформальное соглашение, по условиям которого производители на три недели зафиксируют оптовые цены и обеспечат уровень поставок не ниже уровня прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Соглашение заключили Национальный союз птицеводов (включает «Черкизово», «Продо», ГАП «Ресурс») и Ассоциация компаний розничной торговли (включает Х5 Retail Group, «Магнит», «Ашан» и другие). Обсуждалось фиксирование цены на уровне 145 руб. за 1 кг тушки.

Меры понадобились из-за роста спроса на птицу и сокращения производства. Во время совещания сети сообщили, что интерес покупателей к тушке бройлера вырос на 10–20% год к году, пишет «Коммерсантъ». Производство, в свою очередь, сократилось на 6,4% из-за роста цен на инкубационные яйца, нарушений поставок племенной продукции из стран Европы, птичьего гриппа и других причин.

Источник газеты пояснял, что розничные цены стабилизируются, если производители смогут сохранить объем поставок на прежнем уровне и не будут повышать стоимость тушки. При этом другой собеседник газеты утверждал, что из-за перераспределения потоков мяса птицы не будет хватать для мясокомбинатов. В итоге они будут закупать более дорогую продукцию и снижать производство изделий низкой ценовой категории, считает он.