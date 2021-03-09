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СМИ узнали о договоре производителей птицы и ретейла зафиксировать цены

Крупные производители мяса птицы и торговые сети договорились временно зафиксировать оптовые цены и не снижать объем поставок по отношению к уровню прошлого года на фоне роста спроса и сокращения производства
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Производители мяса птицы и торговые сети заключили неформальное соглашение, по условиям которого производители на три недели зафиксируют оптовые цены и обеспечат уровень поставок не ниже уровня прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Соглашение заключили Национальный союз птицеводов (включает «Черкизово», «Продо», ГАП «Ресурс») и Ассоциация компаний розничной торговли (включает Х5 Retail Group, «Магнит», «Ашан» и другие). Обсуждалось фиксирование цены на уровне 145 руб. за 1 кг тушки.

Меры понадобились из-за роста спроса на птицу и сокращения производства. Во время совещания сети сообщили, что интерес покупателей к тушке бройлера вырос на 10–20% год к году, пишет «Коммерсантъ». Производство, в свою очередь, сократилось на 6,4% из-за роста цен на инкубационные яйца, нарушений поставок племенной продукции из стран Европы, птичьего гриппа и других причин.

Союз птицеводов допустил снижение цен на мясо птицы в апреле
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Фото:Константин Чалабов / РИА Новости

Источник газеты пояснял, что розничные цены стабилизируются, если производители смогут сохранить объем поставок на прежнем уровне и не будут повышать стоимость тушки. При этом другой собеседник газеты утверждал, что из-за перераспределения потоков мяса птицы не будет хватать для мясокомбинатов. В итоге они будут закупать более дорогую продукцию и снижать производство изделий низкой ценовой категории, считает он.

В Национальном союзе птицеводов газете сообщили, что данные о договоре о фиксированных ценах не соответствуют действительности. В торговых сетях либо отказались от комментариев, либо не ответили на запросы.

В ФАС и Минпромторге не предоставили комментариев, сообщает газета. В Минсельхозе информацию о соглашении между производителями и сетями не получали. При этом в ведомстве согласились с тем, что на рынке есть дисбаланс спроса и предложения, «который оказывает влияние на ценовую динамику».

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Производители мяса птицы и яиц в России договорились о сдерживании цен
Экономика
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

В начале марта члены Национального союза птицеводов договорились сдерживать цены на мясо птицы и яйца. В Минсельхозе поясняли, что цены повышаются из-за удорожания кормов, снижения объемов производства, сокращения импорта инкубационных яиц.

Ведомство решило стимулировать внутреннее производство, в частности повысив ставку ввозной таможенной пошлины и компенсируя производителям часть затрат (при условии, что они не будут повышать цены).

Позже Минсельхоз заявлял, что ожидает полного восстановления птицеводческой отрасли в России к маю.

Автор
Мария Лисицына
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