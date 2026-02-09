 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

«Самолет» объяснил обращение за господдержкой на ₽50 млрд

Девелопер «Самолет» объяснил причины обращения за господдержкой на 50 млрд руб.
«Самолет» обратился за господдержкой в 50 млрд руб. для субсидирования текущей ключевой ставки. Если ее одобрят, то группа сможет реинвестировать средства в собственное развитие и приблизить выплату дивидендов
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Группа «Самолет» обратилась в правительство за предоставлением господдержки для субсидирования текущей ключевой ставки. Об этом во время конференц-колла с инвесторами сообщила финансовый директор девелопера Нина Голубичная. Запрашиваемый компанией кредит, в случае его одобрения, будет направлен на рефинансирование всей существующей задолженности, объяснила она. Но, по ее словам, пока конкретного решения в отношении него не принято.

Сам девелопер в середине января направил письмо на имя председателя правительства Михаила Мишустина с просьбой предоставить ему льготный кредит или иной «стабилизационный инструмент» в размере 50 млрд руб. В обращении отмечалось, что это поможет компании исключить невыполнение обязательств перед дольщиками и инвесторами. «Мы бы хотели не направлять все денежные средства на погашения задолженности перед банками, а как-то дальше реинвестировать их и иметь возможность закрытия разного рода обязательств», — сообщила в ходе конференц-колла Голубичная. Если финансовая поддержка будет оказана, то компания сможет снизить расходы и, в частности, приблизить выплату дивидендов, добавила она. Но если в правительстве такое решение принято не будет, то для «Самолета» ничего не изменится, заверила топ-менеджер девелопера.

Крупнейший девелопер «Самолет» обратился за господдержкой
Подписка на РБК
Фото:Андрей Любимов / РБК

Основные владельцы застройщика передавать блок-пакет акций «ни государству, ни другому инвестору» не планируют, подчеркнула Голубичная. По ее словам, он может быть использован только в качестве обеспечения по кредиту. «Мы говорим только про обеспечительный и залоговый момент, не более того», — объяснила топ-менеджер девелопера. В самом обращении «Самолета» в правительство говорилось, что акционеры «готовы предоставить блокирующий и более пакеты акций компании для участии в управлении с правом обратного выкупа по новой цене, а также обеспечить дополнительное внешнее финансирование в размере до 10 млрд руб.». Голубичная подчеркнула, что для рефинансирования текущего долга компании необходимо порядка 60 млрд руб. В рамках этой суммы как раз 10 млрд руб. готовы предоставить акционеры, а по поводу еще 50 млрд и было обращение в правительство.

Основными акционерами «Самолета», по данным отчета компании за первое полугодие 2025-го, выступают Павел Голубков (15,08%), ЗПИФ комбинированный «Проектный» (10,05%), Игорь Евтушевский (5,85%), Дмитрий Голубков (1,85%). Крупнейшая доля в компании — 29,12% — была у ее сооснователя Михаила Кенина. Он скончался в августе прошлого года, говорилось тогда в публикации группы. На данный момент процедура наследования не завершена, рассказала во время звонка Голубичная. Такая же информация сообщалась и в письме. В нем же подчеркивалось, что это ограничивает возможности девелопера по привлечению долгосрочного финансирования. При этом срок вступления в наследство составляет полгода — он истекает в середине февраля.

Что происходит со строительством

На данный момент «Самолет» получил большое количество разрешений на строительство, поэтому какого-то риска в отношении новых запусков нет, пояснила Голубичная. Кроме того, нет проблем и в отношении раскрытий эскроу-счетов, добавила она. По словам топ-менеджера, небольшие сложности наблюдались в декабре, но впоследствии ситуация стабилизировалась. Сейчас на эскроу-счетах находится порядка 400 млрд руб., а проектный долг составляет около 650 млрд руб.

Площадки из своего земельного банка, который оценивался в 41,5 млн кв. м, застройщик планирует реализовывать с доходностью для него, пояснила Голубичная. Она добавила, что компания продает активы как с большим, так и небольшим долгом. Сейчас «Самолет» рассматривает возможность продажи различных участков, но финальное решение по ним принимается уже непосредственно в момент получения предложения от покупателя, подчеркнула она.

«Самолет» запросил господдержку: как это отразится на акциях девелопера
Подписка на РБК
Фото:Валентин Антонов / ТАСС

В ходе конференц-колла Голубичная также сообщила, что компания планирует снизить долю новых проектов с отделкой. Она будет ниже 30% в 2026-м и практически сойдет на нет в 2027–2028 годах, добавила топ-менеджер застройщика. В целом, отделка давала скорее положительный эффект (порядка 30% к маржинальности), но с учетом штрафов и сдвижения сроков он практически не ощущался, пояснила она. Отказ от нее, по словам Голубичной, позволит экономить порядка четырех месяцев по срокам сдачи объектов. Кроме того, в самом письме сообщалось, что убытки от «потребительского терроризма» стоили компании, которая продает жилье с отделкой и мебелью, 43 млрд руб. Ранее в интервью РБК глава девелопера Анна Акиньшина говорила, что в компании очень часто видят недобросовестное оказание услуг со стороны компаний, которые предлагают потребителям взыскание с застройщиков. Они дают им информацию по устаревшей судебной практике, иногда требуют повышенную оплату экспертизы, даже если клиент передумал судиться с застройщиком, объясняла она. При этом у каждого из клиентов есть возможность напрямую обратиться к девелоперу для урегулирования споров, подчеркивала генеральный директор «Самолета».

Отдельно финансовый директор девелопера рассказала про ситуацию с проектом «Квартал Марьино» в Новой Москве. В частности, в конце прошлого года на баланс Росимущества перешли компании «Самолет-Марьино-1», «Самолет-Марьино-2», «Самолет-Марьино-3» и «Самолет-Марьино-4», которым принадлежит порядка 137 га в Марьино. На этих участках должен появиться жилой комплекс, его возведением планировал заниматься «Самолет». Но осенью прошлого года Генпрокуратура попросила суд обратить земли в доход государства, так как посчитала, что их конечным владельцем выступает латвийский банк Rietumu Banka. В настоящий момент времени владельцем этого актива является Росимущество, а «Самолет» занимается операционным управлением актива, объяснила Голубичная. «Мы не бросаем наших дольщиков, подрядчиков и клиентов», — подчеркнула она. По ее словам, на прошлой неделе застройщик подал апелляцию по поводу судебного решения, надеется восстановить здесь «справедливость» и вернуть данный актив.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск пообещал оплатить адвокатов тем, кто расскажет правду об Эпштейне

Politico сообщило о переломной неделе кризисной дипломатии в Европе

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Куба предупредила об отсутствии топлива для авиакомпаний на месяц. Подробности

FT: в январе пусковые установки Patriot у ВСУ были пустыми из-за дефицита ракет

Bloomberg: Стармер может уйти в отставку в течение недели

Авторы
Теги
Дарья Молоткова
группа Самолет девелопер господдержка
Материалы по теме
«Самолет» исключил неуплату купонов по облигациям после запроса поддержки
Бизнес
Кредитор «Самолета» усомнился, что девелопер получит льготный заем
Бизнес
Эксперты оценили шансы на получение господдержки «Самолетом»
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Вице-президент Ирана поставил США условие сокращения обогащения урана Политика, 16:29
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:28
Номофобия: что с нами делает страх остаться без телефона Образование, 16:27
Цены на газ в Европе упали на 10% после прогнозов теплой погоды Инвестиции, 16:21
Премьер Японии после победы на выборах анонсировала изменение Конституции Политика, 16:21
The Economist рассказал о КПП между Белоруссией и Украиной для беженцев Политика, 16:20
Швейцарская фристайлистка взяла золото в слоупстайле на Играх Спорт, 16:18
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Глава Росавиации назвал выгоду США от возобновления авиарейсов в Россию Бизнес, 16:17
На территории предприятия в Белгороде нашли воронку от HIMARS. Видео Политика, 16:14
В РСТ рассказали, что ждать туристам в случае отмены рейсов на Кубу Общество, 16:05
«Не прыгай!». Спортсмены массово жалуются на поломку медалей Олимпиады Спорт, 16:01
В Германии увидели позицию Европы «между молотом и наковальней» из-за США Политика, 16:01
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
Какие китайские машины чаще всего покупают на вторичке. Модели и цены Авто, 15:57