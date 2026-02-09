«Самолет» объяснил обращение за господдержкой на ₽50 млрд

«Самолет» обратился за господдержкой в 50 млрд руб. для субсидирования текущей ключевой ставки. Если ее одобрят, то группа сможет реинвестировать средства в собственное развитие и приблизить выплату дивидендов

Группа «Самолет» обратилась в правительство за предоставлением господдержки для субсидирования текущей ключевой ставки. Об этом во время конференц-колла с инвесторами сообщила финансовый директор девелопера Нина Голубичная. Запрашиваемый компанией кредит, в случае его одобрения, будет направлен на рефинансирование всей существующей задолженности, объяснила она. Но, по ее словам, пока конкретного решения в отношении него не принято.

Сам девелопер в середине января направил письмо на имя председателя правительства Михаила Мишустина с просьбой предоставить ему льготный кредит или иной «стабилизационный инструмент» в размере 50 млрд руб. В обращении отмечалось, что это поможет компании исключить невыполнение обязательств перед дольщиками и инвесторами. «Мы бы хотели не направлять все денежные средства на погашения задолженности перед банками, а как-то дальше реинвестировать их и иметь возможность закрытия разного рода обязательств», — сообщила в ходе конференц-колла Голубичная. Если финансовая поддержка будет оказана, то компания сможет снизить расходы и, в частности, приблизить выплату дивидендов, добавила она. Но если в правительстве такое решение принято не будет, то для «Самолета» ничего не изменится, заверила топ-менеджер девелопера.

Основные владельцы застройщика передавать блок-пакет акций «ни государству, ни другому инвестору» не планируют, подчеркнула Голубичная. По ее словам, он может быть использован только в качестве обеспечения по кредиту. «Мы говорим только про обеспечительный и залоговый момент, не более того», — объяснила топ-менеджер девелопера. В самом обращении «Самолета» в правительство говорилось, что акционеры «готовы предоставить блокирующий и более пакеты акций компании для участии в управлении с правом обратного выкупа по новой цене, а также обеспечить дополнительное внешнее финансирование в размере до 10 млрд руб.». Голубичная подчеркнула, что для рефинансирования текущего долга компании необходимо порядка 60 млрд руб. В рамках этой суммы как раз 10 млрд руб. готовы предоставить акционеры, а по поводу еще 50 млрд и было обращение в правительство.

Основными акционерами «Самолета», по данным отчета компании за первое полугодие 2025-го, выступают Павел Голубков (15,08%), ЗПИФ комбинированный «Проектный» (10,05%), Игорь Евтушевский (5,85%), Дмитрий Голубков (1,85%). Крупнейшая доля в компании — 29,12% — была у ее сооснователя Михаила Кенина. Он скончался в августе прошлого года, говорилось тогда в публикации группы. На данный момент процедура наследования не завершена, рассказала во время звонка Голубичная. Такая же информация сообщалась и в письме. В нем же подчеркивалось, что это ограничивает возможности девелопера по привлечению долгосрочного финансирования. При этом срок вступления в наследство составляет полгода — он истекает в середине февраля.

Что происходит со строительством

На данный момент «Самолет» получил большое количество разрешений на строительство, поэтому какого-то риска в отношении новых запусков нет, пояснила Голубичная. Кроме того, нет проблем и в отношении раскрытий эскроу-счетов, добавила она. По словам топ-менеджера, небольшие сложности наблюдались в декабре, но впоследствии ситуация стабилизировалась. Сейчас на эскроу-счетах находится порядка 400 млрд руб., а проектный долг составляет около 650 млрд руб.

Площадки из своего земельного банка, который оценивался в 41,5 млн кв. м, застройщик планирует реализовывать с доходностью для него, пояснила Голубичная. Она добавила, что компания продает активы как с большим, так и небольшим долгом. Сейчас «Самолет» рассматривает возможность продажи различных участков, но финальное решение по ним принимается уже непосредственно в момент получения предложения от покупателя, подчеркнула она.

В ходе конференц-колла Голубичная также сообщила, что компания планирует снизить долю новых проектов с отделкой. Она будет ниже 30% в 2026-м и практически сойдет на нет в 2027–2028 годах, добавила топ-менеджер застройщика. В целом, отделка давала скорее положительный эффект (порядка 30% к маржинальности), но с учетом штрафов и сдвижения сроков он практически не ощущался, пояснила она. Отказ от нее, по словам Голубичной, позволит экономить порядка четырех месяцев по срокам сдачи объектов. Кроме того, в самом письме сообщалось, что убытки от «потребительского терроризма» стоили компании, которая продает жилье с отделкой и мебелью, 43 млрд руб. Ранее в интервью РБК глава девелопера Анна Акиньшина говорила, что в компании очень часто видят недобросовестное оказание услуг со стороны компаний, которые предлагают потребителям взыскание с застройщиков. Они дают им информацию по устаревшей судебной практике, иногда требуют повышенную оплату экспертизы, даже если клиент передумал судиться с застройщиком, объясняла она. При этом у каждого из клиентов есть возможность напрямую обратиться к девелоперу для урегулирования споров, подчеркивала генеральный директор «Самолета».

Отдельно финансовый директор девелопера рассказала про ситуацию с проектом «Квартал Марьино» в Новой Москве. В частности, в конце прошлого года на баланс Росимущества перешли компании «Самолет-Марьино-1», «Самолет-Марьино-2», «Самолет-Марьино-3» и «Самолет-Марьино-4», которым принадлежит порядка 137 га в Марьино. На этих участках должен появиться жилой комплекс, его возведением планировал заниматься «Самолет». Но осенью прошлого года Генпрокуратура попросила суд обратить земли в доход государства, так как посчитала, что их конечным владельцем выступает латвийский банк Rietumu Banka. В настоящий момент времени владельцем этого актива является Росимущество, а «Самолет» занимается операционным управлением актива, объяснила Голубичная. «Мы не бросаем наших дольщиков, подрядчиков и клиентов», — подчеркнула она. По ее словам, на прошлой неделе застройщик подал апелляцию по поводу судебного решения, надеется восстановить здесь «справедливость» и вернуть данный актив.