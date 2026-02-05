Эксперты оценили шансы на получение господдержки «Самолетом»

Эксперты рынка недвижимости считают, что государственная поддержка девелопера «Самолет» создаст прецедент для всей отрасли, поскольку многие застройщики находятся в сложном финансовом положении

Фото: Валентин Антонов / ТАСС

Поддержка государством девелопера «Самолет» создаст прецедент для других компаний, поскольку многие застройщики находятся в сложном финансовом положении, заявил в эфире Радио РБК управляющий директор компании Metrium Руслан Сырцов. Он отметил, что обращение застройщика к премьер-министру Михаилу Мишустину — «неординарное событие для рынка».

Ранее РБК узнал, что ГК «Самолет» обратилась в правительство с просьбой предоставить ей льготный кредит или иной «стабилизационный инструмент» в размере 50 млрд руб. на срок до трех лет. Как говорится в письме девелопера, адресованном премьер-министру России Михаилу Мишустину, средства необходимы для исключения невыполнения обязательств перед дольщиками и инвесторами.

«Я думаю, «Самолет» не будет последним, кто обращался к государству за помощью, потому что из кулуарных разговоров текущее положение застройщиков теперь вынесено в публичное обсуждение на уровне государства. Многие модели у застройщиков не выдерживают текущей ключевой ставки, которая оказывает давление на финансовые модели. Застройщики многие находятся в плачевном состоянии», — пояснил он.

Сырцов добавил, что свою роль играет и потенциальный «социальный взрыв», который может произойти, если застройщики массово перестанут выполнять свои обязательства. По его мнению, покупатели также будут наблюдать за развитием ситуации с «Самолетом».

Старший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт.РА» Дмитрий Сергиенко также выразил мнение, что государство максимально проработает вопрос поддержки «Самолета», и назвал этот вопрос щепетильным. «Государство будет прорабатывать максимально подробно этот вопрос, потому что, с одной стороны, допуск неисполнения обязательств крупнейшим девелопером может сильно ударить по всей отрасли. <…> С другой стороны, реформа отрасли, которая была в 2020 году, <…> как раз была направлена на то, чтобы государство все-таки в дальнейшем не решало проблемы девелоперов, а переложило эту оценку рисков на банковский сектор, которые должен оценивать риски девелоперов и финансировать те или иные проекты», — сказал Сергиенко.

Владелец и генеральный директор группы компаний «Добро» Иван Богатов сомневается в том, что государство сможет профинансировать долг «Самолета», особенно учитывая состояние бюджета. В эфире Радио РБК он предположил, что власти прибегнут к другим мерам, в том числе, возможно, окажут воздействие на банки. «Я думаю, что государство попытается сэкономить свой бюджет и попробует обойтись небюджетными мерами. Источники финансирования или снижения стоимости этой части долга, про которую идет речь в «Самолете», могут быть в том числе и банковскими, небюджетными. Может быть, снижение затрат на обслуживание этой части долга через регулирование его стоимости», — сказал Богатов.

При этом он оценил письмо руководства «Самолета», назвав это «хорошим, открытым жестом». По его мнению, если девелопер попал в тяжелую ситуацию, в том числе «в силу действий государства», ему «нужно быть открытым». «Если бизнес большой, с огромной социальной ответственностью, с огромным количеством вовлеченных частных лиц, дольщиков, попадает в тяжелую ситуацию, про это надо сказать открыто», — подчеркнул он.

«Самолет» входит в число системообразующих организаций российской экономики и по объему текущего строительства занимает первое место в России. За первое полугодие 2025 года выручка группы по МСФО составила ₽171 млрд. Чистая прибыль составила ₽1,8 млрд. Объем продаж первичной недвижимости за первое полугодие прошлого года составил ₽121 млрд (553,2 тыс. кв. м, 96% от прогноза компании на период).

В «Самолете» отмечали, что по итогам 2025 года компании удалось снизить совокупный долг на 28 млрд руб. Для улучшения финансового положения застройщик «реализует свой земельный банк, монетизирует непрофильные активы, использует взвешенный подход к выводу новых объемов».