Кредитор «Самолета» усомнился, что девелопер получит льготный заем
Председатель совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев в эфире Радио РБК выразил сомнение в том, что обратившаяся за господдержкой группа компаний «Самолет» получит льготный заем. Банк выступает кредитором девелопера.
Государство «не оставит без внимания» застройщика, сказал Сысуев, но отметил, что не считает вероятной схему с льготным кредитом. «Почему? Потому что схема с льготным кредитом будет рождать ожидания других, что с ними поступит ровно так же. Государство всем помочь не сможет», — пояснил он.
«Я думаю, что будет какая-то работа, связанная с кредиторами, чтобы они рассмотрели возможность реструктуризации этих обязательств и каким-то образом помогли «Самолету» выйти из этой ситуации», — предположил глава совета директоров Альфа-банка. Он сообщил, что банк будет рассматривать все предложения.
На вопрос о том, исправно ли платит «Самолет» по кредиту, Сысуев ответил утвердительно.
«Самолет» обратился в правительство с просьбой предоставить льготный кредит на 50 млрд руб. на срок до трех лет. Согласно письму, которое в середине января гендиректор компании Анна Акиньшина направила премьеру Михаилу Мишустину, выделение средств необходимо для защиты интересов дольщиков и инвесторов. Девелопер сообщил, что оптимизация финансирования, для которой он обратился за поддержкой, поможет не допустить «кратной индексации цен» на строящееся жилье.
В «Самолете» отмечали, что по итогам 2025 года компании удалось снизить совокупный долг на 28 млрд руб. Для улучшения финансового положения застройщик «реализует свой земельный банк, монетизирует непрофильные активы, использует взвешенный подход к выводу новых объемов».
Эксперты рынка недвижимости в эфире Радио РБК отмечали, что государственная поддержка девелопера создаст прецедент для всей отрасли, поскольку многие застройщики находятся в сложном финансовом положении.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану
Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика
Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.
Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат
Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»
Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ