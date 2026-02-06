 Перейти к основному контенту
0

Кредитор «Самолета» усомнился, что девелопер получит льготный заем

Сюжет
Радио РБК
ГК «Самолет» SMLT ₽874,2 -0,88% Купить

Председатель совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев в эфире Радио РБК выразил сомнение в том, что обратившаяся за господдержкой группа компаний «Самолет» получит льготный заем. Банк выступает кредитором девелопера.

Государство «не оставит без внимания» застройщика, сказал Сысуев, но отметил, что не считает вероятной схему с льготным кредитом. «Почему? Потому что схема с льготным кредитом будет рождать ожидания других, что с ними поступит ровно так же. Государство всем помочь не сможет», — пояснил он.

«Я думаю, что будет какая-то работа, связанная с кредиторами, чтобы они рассмотрели возможность реструктуризации этих обязательств и каким-то образом помогли «Самолету» выйти из этой ситуации», — предположил глава совета директоров Альфа-банка. Он сообщил, что банк будет рассматривать все предложения.

Крупнейший девелопер «Самолет» обратился за господдержкой
Фото:Андрей Любимов / РБК

На вопрос о том, исправно ли платит «Самолет» по кредиту, Сысуев ответил утвердительно.

«Самолет» обратился в правительство с просьбой предоставить льготный кредит на 50 млрд руб. на срок до трех лет. Согласно письму, которое в середине января гендиректор компании Анна Акиньшина направила премьеру Михаилу Мишустину, выделение средств необходимо для защиты интересов дольщиков и инвесторов. Девелопер сообщил, что оптимизация финансирования, для которой он обратился за поддержкой, поможет не допустить «кратной индексации цен» на строящееся жилье.

В «Самолете» отмечали, что по итогам 2025 года компании удалось снизить совокупный долг на 28 млрд руб. Для улучшения финансового положения застройщик «реализует свой земельный банк, монетизирует непрофильные активы, использует взвешенный подход к выводу новых объемов».

Эксперты рынка недвижимости в эфире Радио РБК отмечали, что государственная поддержка девелопера создаст прецедент для всей отрасли, поскольку многие застройщики находятся в сложном финансовом положении.

Теги
Группа «Самолет» девелопер Альфа-Банк кредитор господдержка
