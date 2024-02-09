Песков на вопрос о «Яндексе»: встречи Путина с Кудриным имели место

Кремль ответил на вопрос о встрече Путина и Кудрина по разделу «Яндекса»

Reuters сообщал, что встречи Путина и Кудрина сыграли решающую роль при разделе «Яндекса», компания из опасений национализации была согласна на большую скидку. «Мы никогда же не рассказываем про внутреннюю кухню», — сказал Песков

Владимир Путин и Алексей Кудрин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Президент Владимир Путин и советник по корпоративному развитию «Яндекса» Алексей Кудрин действительно встречались, ответил представитель главы государства Дмитрий Песков на вопрос журналистов.

«Мы никогда же не рассказываем про внутреннюю кухню. Я лишь могу подтвердить, что, действительно, встречи Путина с Кудриным имели место», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Reuters перед этим сообщил, что встречи Путина и Кудрина в 2022 году сыграли «решающую роль в получении «зеленого света» для продолжения сделки». Об этом агентству рассказали источники среди инвесторов, участников переговоров, консультантов и сотрудников «Яндекса».

В сентябре 2022 года источники РБК и Forbes рассказывали, что основатель «Яндекса» Аркадий Волож предложил Кудрину 5% за переход в компанию и помощь в разделении ее активов. 30 ноября 2022 года Совет Федерации освободил Кудрина от должности главы Счетной палаты. Представление о его отставке подал президент России Владимир Путин. Источник РБК, знакомый с ходом переговоров, рассказывал, что 24 ноября Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным согласовал свой переход в «Яндекс» и раздел активов компании. В «Яндексе» он занял пост советника по корпоративному развитию.

На этой неделе стало известно, что нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже российского «Яндекса» за 475 млрд руб. консорциуму частных инвесторов. Сделку должны согласовать акционеры Yandex N.V. и регуляторы. У нидерландской компании останутся зарубежные активы — Nebius, Toloka, Avride, TripleTen, а также дата-центр в Финляндии. Российский «Яндекс» сохранит российские сервисы и активы, продолжит развивать поиск, облачные технологии, ИИ-технологии и беспилотные автомобили. Кудрин, комментируя раздел активов, заявил, что для него была проделана большая работа

По данным Reuters, Yandex N.V. призвала акционеров одобрить сделку, указав на перевод активов западных компаний в России под внешнее управление, среди них — финская энергетическая группа Fortum, французская молочная группа Danone и датская пивоваренная компания Carlsberg. Риск изъятия активов заставил компанию стремиться получить любые деньги, даже с учетом огромной скидки, рассказали источники агентства.

Yandex N.V. рассчитывает интенсивно развивать оставшиеся активы, глобальные партнеры готовы сотрудничать после того, как сделку согласуют, выяснил Reuters. Компания пообещала вернуть «существенную часть» чистой денежной выручки оставшимся акционерам с помощью обратного выкупа, однако точная сумма остается неизвестной.