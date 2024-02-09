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Продажа российского «Яндекса» ,  
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Кремль ответил на вопрос о встрече Путина и Кудрина по разделу «Яндекса»

Песков на вопрос о «Яндексе»: встречи Путина с Кудриным имели место
Сюжет
Продажа российского «Яндекса»
Reuters сообщал, что встречи Путина и Кудрина сыграли решающую роль при разделе «Яндекса», компания из опасений национализации была согласна на большую скидку. «Мы никогда же не рассказываем про внутреннюю кухню», — сказал Песков
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Владимир Путин и Алексей Кудрин
Владимир Путин и Алексей Кудрин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Президент Владимир Путин и советник по корпоративному развитию «Яндекса» Алексей Кудрин действительно встречались, ответил представитель главы государства Дмитрий Песков на вопрос журналистов.

«Мы никогда же не рассказываем про внутреннюю кухню. Я лишь могу подтвердить, что, действительно, встречи Путина с Кудриным имели место», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Reuters перед этим сообщил, что встречи Путина и Кудрина в 2022 году сыграли «решающую роль в получении «зеленого света» для продолжения сделки». Об этом агентству рассказали источники среди инвесторов, участников переговоров, консультантов и сотрудников «Яндекса».

В сентябре 2022 года источники РБК и Forbes рассказывали, что основатель «Яндекса» Аркадий Волож предложил Кудрину 5% за переход в компанию и помощь в разделении ее активов. 30 ноября 2022 года Совет Федерации освободил Кудрина от должности главы Счетной палаты. Представление о его отставке подал президент России Владимир Путин. Источник РБК, знакомый с ходом переговоров, рассказывал, что 24 ноября Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным согласовал свой переход в «Яндекс» и раздел активов компании. В «Яндексе» он занял пост советника по корпоративному развитию.

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Бизнес
Фото:Владислав Шатило / РБК

На этой неделе стало известно, что нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже российского «Яндекса» за 475 млрд руб. консорциуму частных инвесторов. Сделку должны согласовать акционеры Yandex N.V. и регуляторы.

У нидерландской компании останутся зарубежные активы — Nebius, Toloka, Avride, TripleTen, а также дата-центр в Финляндии.

Российский «Яндекс» сохранит российские сервисы и активы, продолжит развивать поиск, облачные технологии, ИИ-технологии и беспилотные автомобили.

Кудрин, комментируя раздел активов, заявил, что для него была проделана большая работа

По данным Reuters, Yandex N.V. призвала акционеров одобрить сделку, указав на перевод активов западных компаний в России под внешнее управление, среди них — финская энергетическая группа Fortum, французская молочная группа Danone и датская пивоваренная компания Carlsberg. Риск изъятия активов заставил компанию стремиться получить любые деньги, даже с учетом огромной скидки, рассказали источники агентства.

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Yandex N.V. рассчитывает интенсивно развивать оставшиеся активы, глобальные партнеры готовы сотрудничать после того, как сделку согласуют, выяснил Reuters. Компания пообещала вернуть «существенную часть» чистой денежной выручки оставшимся акционерам с помощью обратного выкупа, однако точная сумма остается неизвестной.

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Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Алексей Кудрин фото

Алексей Кудрин

чиновник, экономист, бывший глава Минфина и Счетной палаты, советник по корпоративному развитию «Яндекса»
12 октября 1960 года
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