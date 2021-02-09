Литва возобновила поставки российского газа в Калининградскую область

Поставки газа из России в Калининградскую область транзитом через Литву возобновились. Об этом сообщает оператор литовской газотранспортной системы Amber Grid 9.

Поставки газа прекратились утром 9 февраля. В литовской компании причину не назвали, однако отметили, что это произошло из-за требований «Газпрома». При этом поставки газа в Литву из Белоруссии продолжаются в обычном режиме, уточнили в Amber Grid 9.

Вместе с тем в «Газпроме» сообщили, что Калининградская область обеспечена газом за счет подземного хранилища и потребности в поставках через Литву, которые временно приостановились, нет.

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