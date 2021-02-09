Литовский оператор сообщил об остановке транзита газа в Калининград

Поставки в эксклав по трубопроводу через Белоруссию и Литву приостановлены по просьбе «Газпрома», сообщили в Литве. Причина прекращения транзита не называется

Фото: Александр Земляниченко / Bloomberg

Оператор литовской газотранспортной системы Amber Grid 9 февраля приостановил транзит газа в Калининград по просьбе «Газпрома». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Причины приостановки поставок топлива не уточняются. При этом поставки газа в Литву из Белоруссии продолжаются в обычном режиме.

РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома».

Газ в Калининград идет из России через Белоруссию и Литву по трубопроводу Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград мощностью 2,5 млрд куб. м в год.