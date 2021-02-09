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Литовский оператор сообщил об остановке транзита газа в Калининград

Поставки в эксклав по трубопроводу через Белоруссию и Литву приостановлены по просьбе «Газпрома», сообщили в Литве. Причина прекращения транзита не называется
«Газпром» GAZP ₽228,7 +0,31% Купить
Фото: Александр Земляниченко / Bloomberg
Фото: Александр Земляниченко / Bloomberg

Оператор литовской газотранспортной системы Amber Grid 9 февраля приостановил транзит газа в Калининград по просьбе «Газпрома». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Причины приостановки поставок топлива не уточняются. При этом поставки газа в Литву из Белоруссии продолжаются в обычном режиме.

РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома».

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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Газ в Калининград идет из России через Белоруссию и Литву по трубопроводу Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград мощностью 2,5 млрд куб. м в год.

В конце 2015 года «Газпром» и Amber Grid подписали десятилетний контракт на транзит российского газа в Калининград через Литву. Договор действует до 2025 года, топливо поставляется по схеме «отправляй или плати» (ship-or-pay).

В январе 2019 года президент Владимир Путин в Калининграде запустил морской терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ). Он ликвидировал риски, связанные с транзитом газа в российский эксклав по суше через территорию других стран.

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«Газпром» назвал еще две страны, получившие газ по «Турецкому потоку»
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Фото:Darko Vojinovic / AP

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что в случае гипотетической газовой блокады со стороны Литвы Калининградская область благодаря новому терминалу может отказаться от транзита топлива по суше.

В мае 2019-го после открытия нового газового хранилища в Калининградской области председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков сообщал, что компания планирует увеличить поставки топлива в регион на 100 млн куб. м в год.

Автор
Михаил Котляр
При участии
Людмила Подобедова
газ Литва Россия Калининград транзит
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