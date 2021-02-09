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Бизнес ,  
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«Газпром» заявил об обеспечении Калининграда газом из хранилища

«Газпром» GAZP ₽228,57 +0,25% Купить
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Калининградская область обеспечена газом за счет подземного хранилища. Об этом РБК сообщили в управлении информации «Газпрома».

«В настоящее время потребности Калининградской области в природном газе полностью обеспечиваются за счет Калининградского подземного хранилища», — сказали в компании.

9 февраля оператор литовской газотранспортной системы Amber Grid заявил, что транзит газа в Калининградскую область приостановлен по просьбе «Газпрома». Причина не называется. При этом поставки топлива в Литву из Белоруссии продолжаются.

Литовский оператор сообщил об остановке транзита газа в Калининград
Бизнес
Фото:Александр Земляниченко / Bloomberg

В Калининградскую область газ из России поступает через Белоруссию и Литву по трубопроводу Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград мощностью 2,5 млрд куб. м в год. До недавнего времени это был единственный маршрут поставок в регион. В январе 2019 года президент России Владимир Путин ввел в эксплуатацию терминал по приему сжиженного газа в хранилище с плавучей регазификационной установки «Маршал Василевский». Через терминал в область может поставляться до 2,7 млрд куб. м газа в год.

Газпром газ Калининградская область
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