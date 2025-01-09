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Экс-топ-менеджер РЖД назначен главой управляющей компании группы «Дело»

Гендиректором головной компании группы «Дело» назначен бывший топ-менеджер РЖД Алексей Лебедев. Эти изменения были предусмотрены сделкой по консолидации активов «Росатома», основателя «Дела» Сергея Шишкарева и «Трансмашхолдинга»
Фото: ГК «Дело»
Фото: ГК «Дело»

Бывший топ-менеджер РЖД Алексей Лебедев возглавил ООО «УК «Дело» 29 декабря 2024 года по решению акционеров группы, следует из сообщения пресс-службы компании. На этой должности он сменил Екатерину Ляхову, с ноября 2023 года совмещавшую обязанности гендиректора головной компании «Дела» и работу в «Росатоме» (доля госкорпорации в группе по состоянию на январь 2025 года составляет 49%). Ляхова продолжит работу по развитию стратегических направлений бизнеса госкорпорации.

В конце декабря 2024 года «Росатом», бизнесмен Сергей Шишкарев (основатель группы «Дело» и крупнейший ее бенефициар с 51%-й долей в уставном капитале) и АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) договорились об объединении принадлежащих им логистических активов и создании совместной компании для формирования «национального лидера транспортно-логистического рынка России» и одного из ведущих игроков на рынке международной логистики, в том числе оператора новых международных транспортных и торговых коридоров.

«Трансмашхолдинг», «Росатом» и Сергей Шишкарев создадут совместный бизнес
Бизнес
Фото:delo-group.ru

Сделкой (ее сумму и другие условия стороны не раскрывают) предусмотрено приобретение ТМХ 1% у Шишкарева, доля «Росатома» останется прежней. Предполагалось, что по завершении сделки ТМХ получит право назначить главу компании. Источники газеты «Коммерсантъ» тогда называли Лебедева претендентом на должность гендиректора «Дела».

До конца 2025 года стороны планируют закрыть сделку по объединению всех своих логистических активов, определить бизнес-модель будущей компании и систему ее управления. В дальнейшем они рассчитывают привлечь в капитал компании новых стратегических или институциональных инвесторов.

Чем известен Алексей Лебедев

Лебедев окончил Государственный университет управления, получил степень BA International Business Studies Университета Нортумбрии (Великобритания). С 2011 по 2017 год занимал должность замначальника Дирекции тяги РЖД. С 2018 года до настоящего момента возглавлял группу компаний «САЛАИР», которая включает в себя логистического оператора «САЛАИР», цифровую логистическую платформу xPlanet, финансового оператора «АБЛ-Альянс» и дистрибьютора запасных частей для транспортного машиностроения «РэйлАльянс».

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