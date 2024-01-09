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Поставки в Россию помогли Китаю стать лидером по экспорту автомобилей

WSJ: Китай стал лидером по экспорту автомобилей после роста поставок в Россию
Китай экспортировал в 2023 году 5,26 млн автомобилей, что, по оценкам производителей, на 1 млн больше, чем объем поставок из Японии. Продажи китайских машин в Россию выросли за год как минимум в пять раз, отмечает издание
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Китай в 2023 году продал рекордное количество автомобилей за рубеж, сместив Японию с первого места по объему экспорта, пишет The Wall Street Journal, называя это «тектоническим сдвигом» в мировой автомобильной промышленности. Зарубежные поставки китайских машин подтолкнул к рекордному уровню спрос в России, отмечает издание.

Хотя КНР уже является признанным мировым лидером в производстве электромобилей (китайская BYD в последнем квартале 2023 года обошла Tesla по объему экспорта в мире), основным драйвером роста стали традиционные машины, работающие на бензине, поскольку резко возрос спрос на них, особенно в России, говорится в заметке.

Китайская ассоциация легковых автомобилей подсчитала, что в 2023 году за рубеж было продано 5,26 млн машин, и заявила, что это, вероятно, почти на 1 млн больше, что экспорт Японии. Последние официальные данные показывают, что японский экспорт автомобилей в январе—ноябре прошлого года составил чуть менее 4 млн шт.

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Фото:Photoagency Interpress / Global Look Press

Автопроизводители в Китае воспользовались уходом из России западных компаний из-за военной операции на Украине, пишет WSJ. Так, в 2023 году экспорт китайских автомобилей в Россию вырос как минимум в пять раз по сравнению с показателем 2022 года, когда туда было продано 160 тыс., отмечает издание. В 2024 году китайские автоконцерны хотят выйти на показатель в 1,2 млн шт. 

Устойчивость спроса на автомобили с двигателями внутреннего сгорания в таких странах, как Россия и Мексика, стимулировала китайских производителей, которые борются с «агрессивным» переходом страны на электромобили. Компании переключили внимание на экспорт, поскольку внутренний спрос на бензиновые автомобили в Китае сократился, указывает газета.

За первое полугодие 2023 года поставки китайских легковых автомобилей в Россию выросли на 543% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и в ценовом выражении составили $4,6 млрд, следовало из данных Главного таможенного управления КНР. В досанкционном 2021-м годовой объем экспорта китайских автомобилей в Россию составлял $1,5 млрд. По данным «Автостата», в январе—октябре 2023 года продажи китайских автомобилей в России составили 406,5 тыс. шт., что почти в пять раз больше, чем в аналогичный период 2022-го.

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В начале января исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов отмечал, что в 2022 году в России наблюдался дефицит автомобилей, к лету 2023-го уровень продаж оказался меньше, чем суммарно импорт и производство, и у автодилеров начали накапливаться машины на складах. Стоимость новых иномарок в 2024 году может вырасти в среднем на 20–40%, писали «Известия» со ссылкой на участников рынка. При этом китайских машин, по их мнению, это коснется в меньшей степени из-за насыщения ими рынка и растущей конкуренции.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Китай Россия экспорт автомобилей Япония
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