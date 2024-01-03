Эксперты не исключили подорожания иномарок на 20–40% в 2024 году

Новые иномарки в 2024 году могут подорожать на 20–40%, а большую часть рынка займут китайские бренды, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Мантуров ранее говорил, что машины могут подешеветь при снижении ключевой ставки

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Стоимость новых иномарок в 2024 году может вырасти в среднем на 20–40%, сообщают «Известия» со ссылкой на опрошенных участников рынка. В меньшей степени подорожают китайские бренды — за счет постепенного насыщения рынка и растущей конкуренции. Они удержат минимум половину рынка новых авто, полагают эксперты

По данным «Автостата», с начала 2023 года новые иномарки прибавили в стоимости 27%. В 2024 году цены могут подскочить еще на 20–40% в зависимости от бренда и комплектации, рассказал «Известиям» основатель автомобильного маркетплейса FRESH Денис Мигаль. Максимальное подорожание, согласно его прогнозу, ждет такие марки, как Hyundai и Kia — этому поспособствует дефицит предложения.

«Под конец 2023 года Южная Корея приняла решение ограничить экспорт в Россию любых авто, произведенных на ее территории, с объемом двигателя более двух литров. Это касается таких востребованных на российском рынке моделей, как Hyundai Santa Fe, топовых комплектаций Hyundai Sonata и большинства моделей Kia. Поэтому цена этих автомобилей может увеличиться значительно, даже в несколько раз», — сообщил Мигаль.

В «Открытие Авто» уточнили газете, что первое повышение случится уже в январе или феврале: дилеры, которые держали ценник ради новогодних распродаж, поспешат наверстать упущенное. «В дальнейшем, в течение года, цены на рынке будут расти параллельно инфляции, но снова могут сорваться в пике, если рубль подешевеет, как это было осенью», — полагают в компании.

Эксперты сходятся во мнении, что задавать тон в продажах новых импортных автомобилей в 2024 году будут китайские бренды, а средняя цена на импортные автомобили будет расти, отмечают «Известия». Уже сейчас она составляет 2,8 млн руб., сообщил президент РОАД Алексей Подщеколдин. В начале 2024 года, после первой волны подорожания, она может достигнуть 3 млн руб., считает автомобильный эксперт Виктор Кондрашин. Такие цифры стали возможны из-за того, что «с российского рынка почти полностью исчез бюджетный сегмент автомобилей», констатировал он.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров в конце декабря говорил, что российские автомобили могут подешеветь при снижении ключевой ставки и логистических затрат компаний.По его словам, в 2023 году увеличение цен АвтоВАЗом на автомобили составило порядка 11% из-за усложнения логистических процедур, разницы в курсах валют, а также стоимости заемных денежных средств. Так, по словам Мантурова, транспортировка одного автомобиля Lada Vesta сегодня обойдется в 40 тыс. руб., при этом маржинальность для АвтоВАЗа по данной модели составляет 50 тыс. руб.

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«С постепенным снижением ключевой ставки и затрат на перевозку мы будем следить за тем, чтобы и у автопроизводителей стоимость машин также поступательно по каким-то показателям снижалась или как минимум сохранялась», — подчеркнул он, добавив, что компании имеют большой объем кредиторской задолженности, поэтому рост ключевой ставки также приводит к подорожанию транспортных средств.

Резкий рост присутствия китайских брендов в России наблюдается уже второй год. Так, с января по сентябрь экспорт автомобилей и запчастей из Китая в Россию достиг $16,7 млрд (рост на 327% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), рассказывал в ноябре китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй. Россию он называл основным направлением экспорта для китайских автомобильных концернов, а Китай — ключевым импортером автомобилей в страну.

12 декабря исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов рассказал, что у автодилеров и дистрибьюторов на складах стали накапливаться нераспроданные китайские машины. При этом данные, представленные руководителем «Автомаркетолога» Олегом Мосеевым, свидетельствуют о планах китайских компаний в 2024 году продать в России 1,2 млн легковых автомобилей. Только Chery собирается реализовать на рынке 200 тыс. авто за год, Changan — 180 тыс., Haval — 150 тыс., Geely — 110 тыс. В 2023 году китайские компании, по его оценке, совокупно продали 530 тыс. машин.