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Мантуров назвал условия снижения цен на российские автомобили

Мантуров назвал ключевую ставку и логистику условиями снижения цен на автомобили
Российские автомобили могут подешеветь при снижении ключевой ставки и логистических затрат компаний, считает глава Минпромторга Денис Мантуров, отметив значительный рост цен на логистику в последнее время
Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press
Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press

Отечественные автомобили могут подешеветь в случае снижения ключевой ставки и сокращения логистических расходов, заявил вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью «РИА Новости».

По его словам, в 2023 году увеличение цен АвтоВАЗом на автомобили составило порядка 11% из-за усложнения логистических процедур, разницы в курсах валют, а также стоимости заемных денежных средств. Так, по словам Мантурова, транспортировка одного автомобиля Lada Vesta сегодня обойдется в 40 тыс. руб., при этом маржинальность для АвтоВАЗа по данной модели составляет 50 тыс. руб. Глава Минпромторга считает необходимым следить за тем, перевозчики или автопроизводители в данном случае зарабатывают больше.

«С постепенным снижением ключевой ставки и затрат на перевозку мы будем следить за тем, чтобы и у автопроизводителей стоимость машин также поступательно по каким-то показателям снижалась или как минимум сохранялась», — подчеркнул он, добавив, что компании имеют большой объем кредиторской задолженности, поэтому рост ключевой ставки также приводит к подорожанию транспортных средств.

Ранее Autonews сообщал, что стоимость отечественной Lada Vesta превысила 2 млн руб. Самым дешевым автомобилем на российском рынке стала Lada Granta, стоимость самой скромной версии которой составила 699 900 руб. Для сравнения: цены на самый дешевый китайский автомобиль Changan Alsvin начинаются от 1 750 000 руб.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Минпромторг Денис Мантуров Автомобили
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