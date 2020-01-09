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Киев оценил упущенные из-за «Турецкого потока» доходы
После ввода в эксплуатацию «Турецкого потока» прекратилась прокачка газа через Украину в Болгарию, Турцию и другие страны, сообщил глава оператора газотранспортной системы Украины
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Запуск «Турецкого потока», по которому российский газ может поставляться на Балканы в обход Украины, приведет к сокращению ежегодных доходов страны на $450 млн, сообщил в ходе брифинга 9 января глава ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон.

«По нашим расчетам это около $450 млн в год — это нельзя назвать убытками. Мы просто не заработаем эти деньги», — сказал Макогон (цитата по Hromadske.ua).

По его словам, для компенсации потерь необходимо искать новые рынки.

Накануне, 8 января, в Стамбуле прошла официальная церемония ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток», в которой приняли участие президенты России, Турции и Сербии, а также премьер-министр Болгарии. При этом физически прокачка газа по новому трубопроводу в балканские страны началась раньше — Болгария начала получать газ из «Турецкого потока» 1 января, а Греция и Северная Македония — 5 января.

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Комментируя запуск «Турецкого потока», Макогон в среду назвал его «проектом без экономического смысла, но с большой политической составляющей». В то же время глава ОГТСУ отметил, что из-за ввода в строй нового газопровода транзит российского газа через Украину сократится в 2020 году на 15 млрд куб. м.

«К сожалению, мы не смогли его остановить. Мы уже ощутили его влияние. Транзит газа через Украину в Балканском направления с 01.01.2020 осуществляется только для нужд Румынии и Молдовы. Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через Украину», — написал Макогон на своей странице в сети Facebook.

В четверг ОГТСУ сообщил, что в первые восемь дней 2020 года фактические объемы прокачки российского газа через территорию Украины постепенно росли, увеличившись с 40 млн до 100 млн куб. м. В декабре 2019 года среднесуточный объем прокачки составлял 261 млн куб.м.

Принимающий участие в брифинге исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко объяснил столь значительное сокращение объемов транзита тем, что все стороны не исключали возможности его прекращения с 1 января и потому «не были готовы полностью загружать систему».

В то же время Витренко напомнил, что согласно достигнутым ранее договоренностям «Газпром» оплачивает резервирование мощностей ГТС Украины в объеме 65 млрд куб. м в 2020 году (суточная прокачка порядка 178 млн куб. м) вне зависимости от их использования.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Украина, «Турецкий поток»
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