Киев оценил упущенные из-за «Турецкого потока» доходы

После ввода в эксплуатацию «Турецкого потока» прекратилась прокачка газа через Украину в Болгарию, Турцию и другие страны, сообщил глава оператора газотранспортной системы Украины

Запуск «Турецкого потока», по которому российский газ может поставляться на Балканы в обход Украины, приведет к сокращению ежегодных доходов страны на $450 млн, сообщил в ходе брифинга 9 января глава ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон.

«По нашим расчетам это около $450 млн в год — это нельзя назвать убытками. Мы просто не заработаем эти деньги», — сказал Макогон (цитата по Hromadske.ua).

По его словам, для компенсации потерь необходимо искать новые рынки.

Накануне, 8 января, в Стамбуле прошла официальная церемония ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток», в которой приняли участие президенты России, Турции и Сербии, а также премьер-министр Болгарии. При этом физически прокачка газа по новому трубопроводу в балканские страны началась раньше — Болгария начала получать газ из «Турецкого потока» 1 января, а Греция и Северная Македония — 5 января.